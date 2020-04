Casado no ve "sincera" la oferta de Sánchez de una "desescalada en la tensión política"

Publicada el 13/04/2020 a las 09:48 Actualizada el 13/04/2020 a las 10:45

El presidente del Partido Popular, Pablo Casado, consideró este lunes que la llamada del presidente del Gobierno a una "desescalada política" no es "sincera".

En una entrevista concedida a Antena 3, el jefe de los conservadores se refería a las últimas palabras de Pedro Sánchez. En una rueda de prensa convocada el domingo en la Moncloa, el jefe del Ejecutivo recordaba su intención de llamar a los partidos políticos esta misma semana para empezar a trabajar en una reedición de los Pactos de la Moncloa considerando que ha llegado el momento de la "desescalada en la tensión política".

Pese a que el PP considera que este llamamiento a la unidad de las fuerzas políticas es "propaganda" del Gobierno, una "cortina de humo" o un "globo sonda", Casado recordó que él nunca ha dejado de acudir cuando le ha llamado Sánchez. Pero quiso poner sobre la mesa tres asuntos: que lleva tiempo ofreciendo al líder de los socialistas "once pactos de Estado" y que no ha tenido respuesta. Que el presidente del Gobierno lleva "diez días" sin llamarle y que está esperando que Sánchez rectifique las críticas que él mismo y su portavoz parlamentaria, Adriana Lastra, le lanzaron el jueves en el Pleno del Congreso, en la sesión en la que se votó la prórroga del Estado de alarma.

Casado sostuvo que en sede parlamentaria se había podido escuchar que "el PP utilizaba a las víctimas de la pandemia" o que él PP tiraba "piedras contra los sanitarios".

Los temas "urgentes"

El líder de PP pidió a Sánchez que deje de hablar de lo que pasará dentro de unos meses, que no hable ahora de "pactos de la reconstrucción" y se centre, por ejemplo, "en los pactos de las mascarillas": "Yo lo que le pido son pactos por las mascarillas, pactos por los test, pactos para evitar el paro. Que no baje los brazos, que no tire la toalla. Hay que evitar la destrucción porque no es lo mismo reconstruir un país con un millón más de parados que con tres más". "Vamos a pelear en esta pandemia con los temas urgentes", añadió.

Casado dejó muy claro que, a ojos de su partido, el debate sobre unos nuevos Pactos de la Moncloa es secundario. "Ya hablaremos de eso, vamos a hablar de salvar vidas", añadió. El PP estará en estará en esto al lado del Ejecutivo, pero no "para intentar compartir responsabilidades en plena batalla".