Mariano Rajoy rompe el confinamiento y sale a hacer deporte a paso ligero

Publicada el 14/04/2020 a las 12:32 Actualizada el 14/04/2020 a las 13:25

El expresidente del Gobierno Mariano Rajoy ha sido grabado incumpliendo el confinamiento en repetidas ocasiones para hacer ejercicio en los alrededores de su casa de Madrid. En las imágenes emitidas por Al Rojo Vivo, de laSexta, se puede apreciar al exmandatario conservador haciendo ejercicio en la vía pública en las inmediaciones de la urbanización en la que vive, algo que ha causado la queja de muchos de sus vecinos. Rajoy, según el progrema que dirige Antonio García Ferreras, no ha respondido a las llamadas para que explique su comportamiento.

En estas imágenes grabadas el pasado domingo, en las que el exdirigente no aparece con ninguna bolsa que pudiera justificar su desplazamiento para hacer la compra, se aprecia a Rajoy vestido con zapatillas de deporte, pantalones de chándal y un chubasquero caminando a gran velocidad, algo que hace de manera habitual, pero que está prohibido tras decretarse el estado de alarma por el que no se permite practicar deporte en la calle y obliga al confinamiento de los ciudadanos.



Ante estas imágenes, los vecinos de las calles aledañas han hecho públicas sus quejas al no entender por qué el político conservador se salta las normas de restricción impuestas por la crisis sanitaria causada por el covid-19, por la que solo se permite salir para ir a comprar artículos de primera necesidad, ir a trabajar con certificado de empresa o asistir a un centro médico para recibir atención sanitaria.