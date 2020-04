Publicada el 17/04/2020 a las 09:01 Actualizada el 17/04/2020 a las 10:24

10.30. Gilead se dispara en Bolsa por informaciones sobre resultados positivos de un fármaco contra covid-19. La cotización de las acciones de Gilead Sciences llegaban a dispararse más de un 16% en el mercado fuera de horas de Wall Street después de nuevas informaciones sobre los resultados positivos de un ensayo clínico de su antiviral 'Remdesivir' que está siendo probado en pacientes gravemente afectados por covid-19, según informaba la web STAT News. Los títulos de la compañía cerraron la sesión de este jueves con una subida del 2,55%, hasta los 76,54 dólares. No obstante, en el mercado 'after hours' su cotización llegó a dispararse un 16,4% tras conocerse la información publicada por STAT. Según esta web, la Universidad de Chicago ha llevado a cabo un ensayo clínico con 125 enfermos de covid-19, incluyendo 113 que mostraban síntomas graves de la enfermedad, a los que se les suministró diariamente 'Remdesivir' tras lo que se habría registradouna rápida mejoría de la fiebre y los síntomas respiratorios, permitiendo dar de alta a casi todos los pacientes tratados en menos de una semana. "La mejor noticia es que la mayoría de nuestros pacientes ya han sido dados de alta, lo cual es genial. Solo hemos tenido la muerte de dos pacientes", dijo Kathleen Mullane, especialista en enfermedades infecciosas de la Universidad de Chicago que supervisa los estudios 'Remdesivir' durante una videoconferencia sobre los resultados del ensayo con otros miembros de de la Universidad de Chicago y a cuyo contenido tuvo acceso STAT. Por su parte, Gilead se ha limitado a señalar al respecto que hay que "esperar a que los datos de los estudios en curso estén disponibles". El laboratorio tiene previsto presentar sus cuentas el próximo 30 de abril tras el cierre de los mercados en EEUU.

10.00. El Gobierno marca a las autonomías cómo contar contagiados y muertos por covid-19. La ministra de Política Territorial y Función Pública, Carolina Darias, cree que "es necesario" que todas las comunidades autónomas estén coordinadas y sigan los criterios marcados por la OMS y aplicados por el Gobierno para cifrar "con éxito" el número total de fallecidos por coronavirus. Darias se ha expresado así en una entrevista en Antena 3, recogida por Europa Press, una vez se ha reincorporado a su cargo tras pasar 30 días en aislamiento. La titular de Política Territorial y Función Pública, al igual que su compañera de gabinete, Irene Montero, dio positivo por segunda vez en Covid-19. Así, la ministra ha destacado que el Ejecutivo y las CCAA deberían mantener una buena coordinación para todo, pero "especialmente" en esta crisis sanitaria, para computar "con exactitud" los fallecimientos. De hecho, el Gobierno ha publicado este mismo viernes una orden en el Boletín Oficial del Estado en que pide a las autonomías que diariamente comuniquen el total de fallecidos confirmados por prueba PCR o bien test de anticuerpos independientemente del lugar del fallecimiento.

9.40. Escrivá asegura que al Ingreso Mínimo le queda más de un mes: "Es el calendario que mi Ministerio tiene desde el principio". El ministro de Inclusiones, Migraciones y Seguridad Social, José Luis Escrivá, ha asegurado este viernes que a la norma del Ingreso Mínimo Vital le queda "más de un mes" hasta que sea aprobada en el Consejo de Ministros. "Es el calendario que mi Ministerio tiene desde el principio en la cabeza", ha añadido. En una entrevista en la Cadena COPE, recogida por Europa Press, Escrivá ha reconocido que le "sorprendió que se diera por seguro que iba a haber una rueda de prensa" este jueves junto al vicepresidente de Asuntos Sociales, Pablo Iglesias, para presentar esta ayuda. De hecho, este mismo jueves el propio Escrivá aseguró que se había enterado por la prensa de esa comparecencia. "Por agenda era muy difícil para mí. Yo lo sabía y de hecho no hubo esa rueda de prensa, se sustituyó por un comunicado", ha apuntado el titular de Seguridad Social, que ha explicado que no ha existido ningún tipo de discrepancia en el seno del Gobierno por la premura a la hora de tramitar la norma. En este sentido, Escrivá ha explicado que a lo largo del miércoles y del jueves mantuvo conversaciones con Iglesias para discutir "temas de calendario" y para ver "si se comunicaba" mediante una rueda de prensa o por una nota remitida a los medios de comunicación. "Siempre he mantenido que nosotros íbamos a desplegar esta medida en las próximas semanas. Hace meses diría meses, pero siempre tuvimos un calendario de tener la norma disponible en la segunda quincena de mayo. Ese es el calendario que hemos tenido", ha insistido.

9.35. El PIB de China bajó un 6,8% en el primer trimestre por el coronavirus, su primera caída en 40 años. El producto interior bruto (PIB) de China registró en el primer trimestre de 2020 una contracción del 6,8% en términos interanuales como consecuencia del impacto de la pandemia de Covid-19 y de las medidas de contención implementada, lo que representa la primera caída de la actividad del gigante asiático de toda la serie histórica, que se remonta a 1992, aunque la última caída del PIB reconocida por las autoridades chinas data de 1976, según ha informado este viernes la Oficina Nacional de Estadística de China (ONE). Según las estimaciones preliminares de la oficina estadística china, en el primer trimestre el sector primario registró una contracción interanual del 3,2%, mientras que la caída del sector industrial fue del 9,6% y del 5,2% en el sector terciario. En el cuarto trimestre de 2019, la economía del gigante asiático había registrado un crecimiento anual del 6%, cerrando el conjunto de 2019 con una expansión del 6,1%, entonces la más débil desde 1990. En datos trimestrales, la economía de China registró entre enero y marzo de 2020 una contracción del 9,8%, después de hacer crecido un 1,5% en el cuarto trimestre de 2019, un 1,3% en el tercer trimestre del año pasado, un 1,5% en el segundo y un 1,6% en el primer trimestre de 2019, según precisó la oficina estadística china. Durante los tres primeros meses de 2020, la inversión en activos fijos experimentó una caída anual del 16,1%, moderando parcialmente el desplome del 24,5% observado entre los meses de enero y febrero, después de que a partir del pasado mes de marzo las autoridades chinas empezasen a levantar las restricciones impuestas para controlar la pandemia.

9.30. La ONU avisa de que las consecuencias de la pandemia se cebarán con los niños más "vulnerables". El secretario general de Naciones Unidas, António Guterres, ha avisado este jueves de que los "efectos nocivos" derivados de la pandemia del coronavirus "serán más perjudiciales" para los niños "vulnerables". En concreto, Guterres se ha referido a los menores que viven en barrios marginales, en campamentos de refugiados o que están en zonas de conflicto. También a los que tienen alguna discapacidad o los que están recluidos en instituciones y centros de detención. "Los efectos nocivos de esta pandemia serán más perjudiciales para los niños de los países más pobres y de los barrios más pobres, así como para los que ya están en situación de desventaja o vulnerabilidad", ha indicado. En este contexto, ha presentado un informe con orientaciones acerca del impacto del covid-19 sobre los niños y ha concluido que la situación de crisis por la pandemia constituye una triple amenaza para ellos: la infección causada por el propio virus, los "inmediatos" impactos socioeconómicos que causan las medidas de contención y los potenciales efectos a largo plazo de la demora de los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la ONU. Para el secretario general de la ONU, que ha insistido en que el covid-19 es "potencialmente" devastador para los niños, las repercusiones de la pandemia "corren el riesgo de desbaratar los progresos mundiales en varios de los Objetivos de Desarrollo Sostenible en favor de los niños". En primer lugar, los llevará a la pobreza. Según los datos que maneja Naciones Unidas, entre 42 y 66 millones de niños podrían caer en la pobreza extrema como resultado de la crisis, una cifra que se suma a los 386 millones que ya se encontraban en tal situación en 2019. Además, la crisis impedirá su aprendizaje. Según el secretario general de la ONU, los cierres de las escuelas a nivel nacional impuestos en 188 países afectan a más de 1.500 millones de niños y jóvenes. Por otra parte, la pandemia afectará a los niños amenazando su supervivencia y salud y pondrá en riesgo su alimentación. Así, el documento propone una serie de medidas urgentes para los gobiernos de todo el mundo, entre las que destacan desplegar o ampliar la asistencia social a las familias, garantizar las cadenas de suministro de alimentos y los mercados locales y priorizar la continuidad de los servicios centrados en los niños, como la escolarización.

8.50. Wuhan eleva en un 50% su cifra de muertos con coronavirus. Las autoridades de la ciudad de Wuhan, origen de la pandemia del nuevo coronavirus, han revisado al alza este viernes sus cifras del covid-19, registrando 1.290 nuevas víctimas mortales y 325 nuevos casos. Con estas nuevas cifras, Wuhan, capital de la provincia central de Hubei, cuenta con 50.333 casos positivos y 3.869 fallecimientos. La autoridad sanitaria de Wuhan ha explicado que este aumento se ha debido a varios factores, entre ellos el gran número de decesos que se han producido fuera de los hospitales y centros médicos, por lo que no se ha tenido constancia oficial hasta este momento. A su vez, han sostenido que ante el inmenso número de casos, muchos de los informes y demás documentos que registraban los fallecimientos no eran tramitados a tiempo, lo que se suma a que numerosos centros y otras instituciones de salud –públicas, nacionales, provinciales, locales, privadas e improvisadas–, no estaban vinculados a la red de información epidémica del país, por lo que no pudieron informar a tiempo. En cuanto al resto del país, y sin tener en cuenta la revisión al alza de Wuhan, el Ministerio de Salud de China ha informado este viernes de que se han confirmado 15 nuevos casos de coronavirus importados y once de transmisión local, un pequeño repunte en cuanto a las cifras proporcionadas estos últimos días.