Sociables pero disciplinados: los españoles no relajan su aislamiento y salen menos que en otros países

Los españoles no están relajando su confinamiento y están saliendo de casa menos que los ciudadanos de otros países del entorno como Alemania, Francia, Reino Unido, Portugal… e Italia, con unas medidas restrictivas similares. Los datos recogidos tanto por el Gobierno de España como por las multinacionales tecnológicas Google y Apple así lo indican. Utilizan la geolocalización de los smartphones que la mayoría de los españoles portan consigo, así como los datos de conexión de los dispositivos con la red de telefonía móvil: se tratan siempre respetando el anonimato de las cifras que tratan, aseguran los implicados. Los ciudadanos españoles, con contadas excepciones, están obedeciendo el mandato de quedarse en casa y ya empezaron a reducir sus viajes diarios antes de la obligatoriedad impuesta por el Estado de Alarma. Sin embargo, la información disponible aún no permite evaluar el impacto, en términos de movilidad, del fin del permiso retribuido y la vuelta a sus puestos de muchos trabajadores a partir del pasado lunes 13 de abril.



El Ministerio de Estado de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana ha publicado una herramienta de análisis de movilidad en su página web, utilizando los datos de millones de teléfonos móviles. Analiza los viajes por persona en un día, es decir, las veces que un dispositivo registra un desplazamiento de 500 metros o más. El miércoles 9 de abril, el último día laborable del que la aplicación tiene registros, el 59,88% de la población no salió de casa en ningún momento. El 4,53% hizo un viaje, el 14,35% dos viajes y el 21,24% dos viajes o más. Aquel día estaba vigente el confinamiento total, en el que solo fueron a trabajar los servicios esenciales: sin embargo, los datos son muy parecidos a los del miércoles 25 de marzo, en los que el 59,21% de los smartphones no registraron ningún desplazamiento.



El resumen de movilidad del Ministerio también ofrece la variación de movilidad por comunidad autónoma, entre el día seleccionado y una semana de febrero en la que no estaba vigente ninguna medida contra el coronavirus. En líneas generales, Madrid aparece como la comunidad con más diferencia y Murcia y Extremadura como las que menos: sin embargo, esto no puede achacarse a que unas regiones son más cumplidoras que otras: es necesario meter en la ecuación el nivel de empleo destruido o en procesos de ERTE de cada zona, así como las características socioeconómicas. Si una comunidad autónoma alberga más industria, por ejemplo, sus registros de movilidad van a ser mayores porque muchos empleados del sector secundario siguen acudiendo a sus puestos de trabajo. Del mismo modo, no es posible asegurar que una persona que registra tres o más viajes diarios está actuando de forma irresponsable o ilegal: no es posible conocer cuántos de esos viajeros estaban acudiendo a trabajar.



El miércoles 11 de marzo, en la semana previa a la declaración del estado de alarma –cuando aún no se había decretado el confinamiento pero empezaba a cundir la preocupación y la alerta entre la ciudadanía– el 45% de los españoles hizo tres o más viajes y el 32% se quedó en casa. Es una cifra cercana, pero más baja que los datos de la semana anterior, el 4 de marzo, cuando reinaba la calma: el 31% no se desplazó frente al 46% que sí lo hizo en tres o más ocasiones durante el día. Los datos cayeron estrepitosamente a partir del estado de alarma y no sufrieron variaciones significativas desde entonces.



El Instituto Nacional de Estadística (INE) también ha publicado los datos de su estudio de movilidad llamado DATACOVID, que analiza los desplazamientos entre barrios, provincias o regiones. Refleja que, con carácter general, desde que se decretó el estado de alarma, el 85% de los ciudadanos no se ha movido desde su zona de residencia hacia otros lugares. Esa cifra supera el 90% en las semanas en las que estuvo en vigor el permiso retribuido recuperable. Una vez más, no quiere decir que el 10% de españoles se salte el confinamiento: hay que tener en cuenta el número de personas que ha seguido desplazándose a su puesto de trabajo, también en época de confinamiento total.



Los datos de Google y Apple



Los gigantes tecnológicos también están ofreciendo a toda la ciudadanía los datos que están recabando sobre movilidad en buena parte de los países del mundo, gracias a su implantación en los sistemas operativos de la gran mayoría de smartphones en circulación en el planeta. Así se puede comparar fácilmente entre países, teniendo siempre en cuenta que el grado de confinamiento en cada lugar es diferente. Google, gracias a los registros de su aplicación Maps y a la geolocalización, permite comprobar qué tipo de desplazamientos han descendido más. En el momento de redacción de este reportaje, la empresa de Mountain View ofrece los datos del sábado 11 de abril. En España, la movilidad hacia sitios de ocio y entretenimiento se redujo un 92%. Las visitas a supermercados y farmacias fueron un 44% menos frecuentes, así como a los parques, un 85% menos. Los viajes hacia los lugares de trabajo descendieron también un 63%.



Las cifras son muy parecidas a las registradas por Italia el mismo día, aunque en nuestro país se ha registrado un descenso ligeramente mayor de la movilidad. Por ejemplo, los italianos viajan un 86% menos hacia locales de ocio y entretenimiento, frente al 92% español, y se dirigieron a parques un 83% menos frente al 85% español. Eso sí, en el país alpino se permiten ya los paseos cortos en algunas regiones.



La diferencia entre ambos países, con un confinamiento más duro, es amplia frente a otros países como Alemania, que visita los espacios naturales con un 35% más de frecuencia (allí no está prohibido) y solo registra un descenso del 29% en los viajes al trabajo. En Reino Unido, el descenso de los trayectos hacia restaurantes, bares o centros comerciales es del 81%, y un 57% en el caso de los desplazamientos al trabajo.



Los datos de Apple, sin embargo, pese a que registran menos tipos de movimiento (solo analiza el tráfico, el número de desplazamientos en coche y el número de desplazamientos caminando), sí permiten comparar no solo entre países, también entre días: por lo que permite comprobar la evolución del confinamiento. Si hay un país que puede estar preocupado por la relajación de sus ciudadanos es Alemania, como ya advertía Der Spiegel: los mínimos de movilidad se registraron entre el 21 y el 29 de marzo. Sin embargo, los germanos, al menos según los datos oficiales, tienen más controlada la pandemia.

En líneas generales, la movilidad de los ciudadanos españoles es la inferior entre los países seleccionados (Alemania, Francia, Italia, Reino Unido y Portugal): también han sido más duras sus medidas, solo equiparables a las de los italianos. Quitando el caso de los germanos, la movilidad se mantiene estable en cifras bajas en las últimas semanas en todos los países, a pesar de que las medidas se han ido endureciendo progresivamente. En todos se registra, eso sí, un ligero aumento de los trayectos entre el Miércoles Santo y el Domingo de Resurrección, un crecimiento que es algo más destacable en el caso de Italia. En lo que respecta a España, el miércoles 8 de marzo se produjo el número más alto de viajes a pie desde el 16 de marzo, quizá relacionado con el aprovisionamiento de los ciudadanos ante los cuatro próximos días no laborables. Posteriormente cayó a niveles habituales durante estos días de reclusión. En el siguiente gráfico se puede comprobar el progreso de cada zona.



Aún no se registran, en ninguna medición de datos de las consultadas, las cifras de la presente semana, en la que en España se ha levantado el nivel más restrictivo y muchos trabajadores han vuelto a sus puestos. En todo caso, nada puede hacer pensar que los españoles se saltan de manera generalizada el confinamiento, o que se lo toman menos en serio conforme pasan los días, o que acuden en masa a sus segundas residencias en la playa: ningún dato permite asegurarlo. Aunque siempre ha habido, hay y habrá quien desobedezca las indicaciones.

