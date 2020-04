Álvarez de Toledo irrita al PP al pedir que Sánchez se someta a una cuestión de confianza: "Vuelve a ir por libre"

Publicada el 21/04/2020 a las 06:00 Actualizada el 20/04/2020 a las 20:29

La portavoz del Partido Popular en el Congreso, Cayetana Álvarez de Toledo, irritó este lunes a muchos de sus compañeros al apostar por que Pedro Sánchez se someta a una cuestión de confianza. Los dirigentes de la formación conservadora consultados por infoLibre coinciden en que la estrategia en materia de pactos y para hacer frente a la crisis del covid-19 deber marcarla el presidente del partido, Pablo Casado, sobre todo en cuestiones de tanto calado como la de poner sobre la mesa una cuestión de confianza. "Una vez más, la portavoz va por libre. Es un error", considera una de las fuentes consultadas.

La voz del PP en el Parlamento hizo este planteamiento en una entrevista concedida al diario Abc. La publicación coincidió con el mismo día en que Casado se reunía con Sánchez para buscar un acuerdo sobre la fórmula para negociar unos nuevos Pactos de la Moncloa: "La actual mayoría gubernamental solo augura una larga decadencia española, un nuevo fracaso español. Yo creo que esto coloca a Sánchez ante una gran responsabilidad política y personal: tiene que dar un paso al frente y someterse a una cuestión de confianza. El programa de investidura, si es que alguna vez existió, ha quedado volatilizado", declaró Álvarez de Toledo.

La figura de la cuestión de confianza viene regulada en la Constitución y en el reglamento del Congreso de los Diputados. Previa deliberación del Consejo de Ministros, el presidente del Gobierno puede plantear ante la Cámara Baja la cuestión de confianza sobre su programa o sobre una declaración de política general. Finalizado el debate, la confianza se entenderá otorgada cuando obtenga el voto de la mayoría simple de los parlamentarios. A diferencia de la moción de censura, que es potestad de la oposición, Álvarez de Toledo apuesta por un mecanismo parlamentario que tiene que partir del Gobierno.

«La reconstrucción social de España empieza por la reconstrucción política de la mayoría de Gobierno. Yo creo que Sánchez debe asumir su responsabilidad y someterse a una cuestión de confianza».



Hoy con ⁦@Marianocalleja⁩ en ⁦⁦@abc_es⁩ https://t.co/VAtjUWA0oG — Cayetana Alvarez de Toledo (@cayetanaAT) April 20, 2020

En la rueda de prensa posterior a su videoconferencia con Pedro Sánchez, Pablo Casado fue cuestionado en varias ocasiones por los periodistas por las palabras de la portavoz en el Congreso. El líder del principal partido de la oposición no desautorizó de forma directa a Álvarez de Toledo. Pero evitó entrar al fondo de la cuestión. Y quiso dejar claro que los apoyos a Sánchez podrán verse en la comisión parlamentaria que se constituirá para que los partidos lleguen a acuerdos en el marco de la gestión de la crisis del covid-19. Ahí, pues, se verá el termómetro de la confianza con la que cuenta el Gobierno.

"No es el momento de plantear este tipo de cuestiones, cuando desde el PP estamos defendiendo que somos un partido leal, responsable y que estamos dispuestos a llegar a acuerdos en el Parlamento, con luz y taquígrafos", valora un líder territorial en conversación con este diario. "El presidente Casado ha llegado a un buen acuerdo con Sánchez para que el Congreso sea la sede donde se residencie el debate para los pactos y es mejor que no nos despistemos en otras estrategias, que no sobreactuemos", añade la misma fuente.

En el PP siempre se quejan de la forma en la que Mariano Rajoy fue desalojado de la Moncloa, con una moción de censura planteada por Pedro Sánchez. Este lunes, tras conocer las declaraciones de Álvarez de Toledo, algunos de los dirigentes más veteranos de la formación consideraban un "error" hacer una política "similar" a la que hacían los socialistas cuando estaban en la oposición.

Lo que más choca a las fuentes consultadas por este diario es el momento en el que Álvarez de Toledo lanza este mensaje, a horas de que Casado se reuniese con Sánchez, una cita que llegó a estar en el aire gran parte de la semana pasada por el enfado del líder del PP al enterarse por la prensa de cuándo se le pretendía convocar.

No es que Casado haya dado un giro de 360 grados a su estrategia y se haya puesto al lado del Gobierno porque las críticas siguen y no está nada claro que el PP vaya a apoyar la nueva prórroga del decreto de alarma. Pero el hecho de que la reunión entre el líder conservador y Sánchez no terminase en ruptura total ya es un paso. Porque hasta la mañana de este lunes, antes de que el jefe de los socialistas accediera a que esos pactos por la reconstrucción se aborden desde una comisión parlamentaria, casi nadie daba por hecho que fuese a salir bien.

¿En competición con Vox?

También hay en el PP quienes en el PP defienden que las palabras de Álvarez de Toledo hay que entenderlas un reparto de papeles con Casado para llegar a todo el electorado de la derecha en un momento en el que Vox está siendo muy crítico con Sánchez, llegando a reclamar su dimisión. En todo caso, los conservadores lograron este lunes que la extrema derecha se mueva de su posición inicial. El partido liderado por Santiago Abascal, al igual que la CUP, ha dado plantón a Sánchez en estas reuniones con las que el presidente pretendía medir la predisposición de los partidos al pacto. Pero ahora que está claro que las negociaciones van a ser en sede parlamentaria, Vox abre la puerta a sumarse.

Las comisiones parlamentarias tienen una composición proporcional a la del Pleno. Así, la extrema derecha sería el tercer grupo con más representación en este órgano, tras PSOE y PP.

La reacción del PSOE: "El parapeto de los cobardes"

Desde el Partido Socialista, el vicepresidente primero del Congreso, Alfonso Rodríguez Gómez de Celis, vio de "cobardes" la posición expresada por la portavoz conservadora. Así lo expresó en su perfil de la red social Twitter.

Plantear en estos momentos una cuestión de confianza revela dos cosas: 1. No le preocupa a Cayetana vencer al virus sino a @sanchezcastejon 2. La moción de confianza es el parapeto de los/las cobardes a no plantear una moción de censura. #ahoratocalucharunidos https://t.co/zSwaJBMA6J — Alfonso R Gómez Celis (@gomezdcelis) April 20, 2020

Las polémicas que acumula la portavoz

La llegada de Cayetana Álvarez de Toledo a la portavocía parlamentaria del PP contó con la oposición de destacados dirigentes del partido, que consideraban que su perfil contrastaba con el "giro al centro" que el partido necesitaba para volver a ser el referente del centroderecha.

En el mes de febrero, la portavoz del PP en el Congreso enfadaba a muchos de sus compañeros, metiéndose de lleno en la crisis del PP vasco poniendo en duda la continuidad de Alfonso Alonso como cabeza de lista, algo que finalmente culminó con la destitución del exministro de Sanidad de Mariano Rajoy. Pese a la complicada relación entre la dirección nacional y el equipo del expresidente del PP vasco, en el entorno de Casado no sentó bien que Álvarez de Toledo entrase al fondo de la polémica.

Y en marzo, se quedó sola en sus ataques a la cadena de televisión laSexta acusando a esta cadena de televisión de hacer "negocio con la erosión de los valores de nuestra democracia".

Después todo el partido renegaría de las marchas del 8M en el marco de la crisis del covid-19, pero Álvarez de Toledo se desmarcó de una marcha a la que otras dirigentes del PP acudieron, aunque con un manifiesto propio.

