Barómetro laSexta: más del 60% de los españoles no cree que deba suavizarse el confinamiento de los niños

Publicada el 20/04/2020 a las 13:09 Actualizada el 20/04/2020 a las 14:15

Un 61% de los españoles considera que el Gobierno no debería suavizar el confinamiento a los niños en el momento actual (como ya ha anunciado que hará a partir del 27 de abril), aunque sea de forma limitada. Un 37,8% se muestra a favor de que los niños puedan salir a la calle un poco y un 1,2% no sabe o no contesta, según el Barómetro de laSexta difundido en el programa Al Rojo Vivo.

Según esta misma encuesta casi la mitad de la población, un 48,3%, lleva bien el confinamiento, mientras que un 33,8% lo lleva de forma regular. Un 17,4% reconoce llevarlo mal y un 0,5 no sabe o no contesta.

Respecto al día después del fin de la situación actual, un 76,3%, de los ciudadanos tiene claro que tendrán que modificar sus hábitos sociales y de ocio cuando todo esto pase. Tan solo un 23,6% cree que no tendrá que hacerlo y un 0,1% no sabe o no contesta.

El Barómetro de laSexta es una encuesta realizada expresamente para la cadena por el Instituto de Investigación y Marketing Invymark, en la que quedan reflejadas las impresiones de los españoles sobre asuntos de actualidad.