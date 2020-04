Simón no ve "decente" criticar al general de la Guardia Civil, que es aplaudido a pesar de que no admite el error del domingo

Publicada el 20/04/2020 a las 13:44 Actualizada el 20/04/2020 a las 14:00

El director de emergencias del Ministerio de Sanidad al frente de la crisis del coronavirus, el doctor Fernando Simón, ha asegurado este lunes que no le parece "decente" criticar al general jefe del Estado Mayor de la Guardia Civil por lo que ha atribuido a un error en su comparecencia de ayer al decir que se trataba de minimizar las críticas al Gobierno cuando hablaba de los bulos.

Según Simón, el equipo técnico que comparece a diario "trabaja con la mayor honestidad posible", de ahí que haya censurado que se "utilicen fallos en los discursos". También ha señalado que los técnicos están "al límite de su resistencia". "Hacernos daño como equipo creo que no es algo decente", ha señalado, esperando que la mayoría de los españoles le entiendan.

Simón intervenía tras las palabras del general José Manuel Santiago, que fueron aplaudidas por el resto de miembros del comité técnico. Este mando ha recordado su expediente en diferentes misiones en la Guardia Civil y ha dicho que siempre trabaja poniendo "primero a las personas". "No hay ideología, lo primero son las personas; todos los que estamos aquí, todos ustedes, somos un equipo", ha dicho. Eso sí ni ha pedido perdón por sus polémicas afirmaciones de este domingo ni tampoco ha admitido que fuera un error.

El general de la Guardia Civil ha recordado su expediente de servicios en la lucha contra ETA y en diferentes misiones internacionales de la Guardia Civil y ha dicho que siempre trabaja poniendo "primero a las personas". "No hay ideología, lo primero son las personas; todos los que estamos aquí, todos ustedes, somos un equipo", ha señalado. Entre fuertes críticas de algunos partidos de la oposición, el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, atribuyó ayer las palabras del general a un lapsus y la Guardia Civil también recordó que la monitorización de las redes sociales que realizan las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado se destina "exclusivamente a detectar bulos y desinformaciones que generan gran nivel de estrés y alarma social, especialmente en temas de salud". El Instituto Armado subrayó defendió que es "uno de los principales garantes de la libertad de expresión".

Este lunes, el general Santiago –que sustituye al director adjunto operativo (DAO) de la Guardia Civil, Laurentino Ceña, tras su positivo en covid-19– no ha explicado desde la Moncloa sus palabras del domingo, limitándose a indicar que en sus 40 años de servicio ha aprendido que "lo primero son las personas" y que "no hay ideologías". "Para terminar, de alguna manera, me gustaría compartir un mensaje con todos los españoles: en mis 40 años de profesión, en la lucha contra ETA, desde la academia, en El salvador, Bosnia, Libia, si hay una cosa que ha aprendido, es que lo primero son las personas, no hay ideología, lo primero son las personas", ha dicho el general. "Todos los que estamos aquí y todos ustedes somos un equipo", ha enfatizado, dando las gracias. Fernando Simón, el DAO de la Policía, el director del gabinete del jefe del Estado Mayor de la Defensa (JEMAD), Carlos Pérez Martínez, y la secretaria general de Transportes, María José Rallo, han aplaudido estas breves palabras del general Santiago como cierre al repaso de las novedades del último día. El director de Comunicación del Gobierno, Miguel Ángel Oliver, ha intervenido antes de dar paso a las preguntas telemáticas para decir que el aplauso era extensible a todos los técnicos porque el "esfuerzo es sin descanso y, por tanto, impagable".