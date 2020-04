Directo | Los viajes no imprescindibles a países de la UE o del espacio Schengen seguirán restringidos hasta el 15 de mayo

Publicada el 21/04/2020 a las 09:04 Actualizada el 21/04/2020 a las 10:23

Sigue en infoLibre este martes el minuto a minuto de la evolución de esta pandemia en España y en el mundo:

10.19. Irene Montero supera el coronavirus y participa en su primer Consejo de Ministros del estado de alarma. La Ministra de Igualdad, Irene Montero, ha superado el Covid-19 y, tras haber permanecido 42 días en cuarentena, participa este martes en el Consejo de Ministros por primera vez desde que se decretó el estado de alarma, según ha informado el departamento que dirige. "Recuperada del COVID-19 y contenta de finalizar el aislamiento. Toca seguir trabajando para un gran acuerdo de reconstrucción que ponga en el centro los cuidados y dignifique y proteja la labor de quienes cuidan de todos y todas", ha afirmado en un mensaje en Twitter.

Recuperada del COVID-19 y contenta de finalizar el aislamiento. Toca seguir trabajando para un gran acuerdo de reconstrucción que ponga en el centro los cuidados y dignifique y proteja la labor de quienes cuidan de todos y todas. — Irene Montero (@IreneMontero) April 21, 2020

10.11. La Guardia Civil pidió por correo identificar bulos que generen “desafección a instituciones del Gobierno”. El Estado Mayor de la Guardia Civil, cuya jefatura recae en el general José Manuel Santiago, pidió el pasado 15 de abril por correo electrónico que las comandancias y unidades del Instituto Armado identificaran bulos y desinformaciones "susceptibles de generación de estrés social y desafección a instituciones del Gobierno" en el marco del estado de alarma por la pandemia de coronavirus.



10.00. La Comunidad de Madrid suma 515 curados en 24 horas y 261 hospitalizados menos. La Comunidad de Madrid ha sumado en las últimas 24 horas 515 curados, hasta alcanzar la cifra de 32.277 en total, y ha registrado 261 hospitalizados menos, con lo que se llega a 7.930. Así lo ha trasladado el vicepresidente autonómico, Ignacio Aguado, en sus redes sociales, donde ha remarcado que un día más los datos "dan esperanza". "Nuestros hospitales se van descongestionando cada vez más gracias al buen trabajo de nuestros profesionales sanitarios. Seguimos, queda un poco menos", ha celebrado el dirigente madrileño

09.30. Calviño critica que algunos países de la UE puedan apoyar más que el resto a sus economías. La vicepresidenta tercera, Nadia Calviño, ha defendido la necesidad de crear un fondo de hasta 1,5 billones de euros para relanzar la economía comunitaria tras la pandemia de covid-19, tal como ha propuesto España, ayudando así al mismo tiempo a preservar el mercado interno del bloque de la competencia desleal por parte de aquellos miembros en mejor posición para financiar rescates de empresas y paquetes de estímulo. "La respuesta europea a la crisis no puede ser que algunos países acaben con mayores ratios de deuda sobre PIB", señala Calviño en una entrevista concedida al diario 'Financial Times' en la que subraya la necesidad de garantizar la protección del funcionamiento del mercado interno y afirma que "no puede ser que algunos países puedan apoyar sus economías de una manera más generosa que otros". En este sentido, la vicepresidenta tercera advierte de la importancia de permanecer "muy vigilantes" en lo que respecta a la relajación de las reglas de ayudas públicas con el fin de que las "garantías ofrecidas a las empresas sean similares en toda la UE".

9.27. El Ibex 35 cae un 1,32% en la apertura y pierde los 6.800, con el petróleo de EE.UU. en terreno positivo. El Ibex 35 ha iniciado la sesión de este martes con una caída del 1,32%, lo que ha llevado al selectivo a situarse en los 6.744,20 enteros a las 9.01 horas, en una jornada en la que el precio del barril de petróleo West Texas Intermediate (WTI), de referencia para Estados Unidos, abandona el terreno negativo después de tocarlo ayer por primera vez en su historia y llegar a caer hasta situarse en -40,08 dólares por barril.

08.30. Alemania eleva el balance de la pandemia a más de 143.000 contagios y 4.598 muertos. La pandemia de coronavirus ha dejado en Alemania a más de 143.000 personas contagiadas y ha provocado la muerte de más de 4.500, según el balance publicado este martes por el Instituto Robert Koch, la agencia gubernamental alemana encargada del seguimiento de las enfermedades contagiosas. Los 1.785 casos nuevos de coronavirus es una cifra ligeramente superior a la del día anterior (diez contagios más) pero sigue por debajo del umbral de los 2.000 positivos, situando el balance a 143.457 positivos. El número total de muertos asciende a 4.598, con 194 decesos registrados en las últimas 24 horas. Baviera, con 38.310 contagiados y 1.336 fallecidos, es el estado más afectado. Le siguen Renania del Norte-Westfalia (29.389 positivos y 896 muertos) y Baden-Wurtemberg (28.712 y 1.031 fallecidos). Berlín, la capital, registra 5.237 casos y 97 fallecidos.

07.00. Los viajes no imprescindibles a países de la UE o del espacio Schengen seguirán restringidos hasta el 15 de mayo. El Gobierno ha prorrogado los criterios para la aplicación de una restricción temporal de viajes no imprescindibles desde terceros países a la Unión Europea y países asociados Schengen por razones de orden público y salud pública hasta el próximo 15 de mayo. Así lo recoge la Orden INT/356/2020 que recoge el BOE de este martes, y que aboga por extender la aplicación de la medida que fue tomada el pasado 17 de marzo por los miembros del Consejo Europeo para limitar la expansión de la pandemia. De esta forma, los únicos nacionales de terceros países de la Unión Europa que podrán viajar son los residentes que se dirijan a su lugar de residencia, los titulares de un visado de larga duración expedido por un país miembro al que se dirijan y los trabajadores transfronterizos. Además, están autorizados a desplazarse los profesionales sanitarios o del cuidado de mayores que regresen de realizar su labor, el personal dedicado al transporte de mercancías, el personal militar, diplomático o consular y aquellas personas que acrediten causas de fuerza mayor o motivos familiares imperativos.

05.00. China confirma siete nuevos casos de transmisión local de covid-19 y cuatro importados. El Ministerio de Salud de China ha registrado este martes siete nuevos casos de coronavirus de transmisión local, seis de ellos en la provincia de Heilongjiang y otro en la de Cantón, además de cuatro positivos importados. Durante el lunes no se ha producido ninguna muerte por coronavirus, por lo que la cifra total se mantiene en 4.632, después de confirmarse la corrección de los datos de las autoridades de Wuhan, origen del virus, mientras que el número de contagios se ha elevado a 82.758. Las autoridades sanitarias chinas han afirmado que un total de 39 pacientes han sido dados de altas este lunes, lo que significa que 77.123 personas se han recuperado hasta el momento de la enfermedad, mientras que el número de casos graves por Covid-19 se mantienen en 82.

03.00. Trump rebaja la estimación de muertes por coronavirus en EEUU y vaticina entre 50.000 y 60.000. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha rebajado este lunes la estimación de fallecimientos por coronavirus en el país norteamericano realizada por su Administración y ha vaticinado que morirán entre 50.000 y 60.000 personas. Según indicó a finales del mes pasado el principal responsable científico en la lucha contra el coronavirus en Estados Unidos, Anthony Fauci, unas 100.000 personas morirían por el Covid-19 en el país. Hasta el momento, Estados Unidos ha registrado un total de 41.872 víctimas mortales, según el balance de la Universidad Johns Hopkins. "Ahora vamos hacia las 50.000 o 60.000 personas. Es demasiado, pero vamos hacia 50.000 o 60.000 personas. Eso es inferior, se suponía que el final de las proyecciones debían ser 100.000 personas", ha indicado Trump durante la rueda de prensa diaria del grupo de trabajo del coronavirus en la Casa Blanca. En este sentido, ha defendido su gestión de la crisis y ha precisado que si su Administración no hubiera tomado medidas, el número de muertos se habría incrementado notablemente.