PP, Cs y Más País exigen al Gobierno que rectifique: los niños deben poder pasear al aire libre en vez de llevarlos a focos de contagio

Publicada el 21/04/2020 a las 18:21 Actualizada el 21/04/2020 a las 19:30

El presidente del Partido Popular, Pablo Casado, ha exigido este martes al Gobierno que permita a los niños dar paseos cortos por zonas abiertas y que "rectifique" su idea de que puedan acompañar a sus padres a establecimientos "concurridos y con riesgo de contagio" como un supermercado o un banco. Así se ha pronunciado después de que el Ejecutivo haya anunciado que los niños menores de 14 años podrán salir a la calle a partir del próximo lunes 27 de abril para acompañar a un adulto con el que conviva en alguna de las actividades permitidas por el Real Decreto de 14 de marzo por el que se declara el Estado de Alarma, en concreto, para ir al supermercado, a la farmacia, al banco, a comprar el pan o el periódico.

La propuesta que hace el Gobierno y que va a trasladar al Congreso, es que esta salida de los menores sea "controlada", es decir, que vayan acompañados de un adulto y que se cumplan "escrupulosamente" todas las recomendaciones de higiene y distancia. "Apelamos a la responsabilidad de padres y madres, que la salida se realice garantizando su propia seguridad pero también la de los demás", ha explicado la ministra portavoz, María Jesús Montero, que ha insistido en que "no se están relajando las medidas de contención". "Esta decisión de aliviar el confinamiento de los menores se ha adoptado siguiendo las recomendaciones de expertos y haciendo una ponderación del riesgo-beneficio en el momento en que nos encontramos", ha agregado.

Preguntada por si los niños podrán salir con un patinete o una bicicleta, la ministra ha dicho que "no estaría aconsejado" y ha apelado al "sentido común" de los padres. "Todo lo que pueda hacer que el padre o la madre pierda el control del niño tendría que estar muy restringido y limitado", ha precisado. Ha adelantado que el Ministerio de Sanidad y la dirección de familia de la Vicepresidencia de Derechos Sociales y Agenda 2030 van a elaborar una guía que verá la luz en los próximos días con una serie de "instrucciones" para que los adultos conozcan el "alcance" de cómo puede realizarse esa salida a la calle con los menores.

Ve "riesgo de contagio" en los súper o bancos

Pablo Casado ha asegurado que él lleva pidiendo 10 días que los niños puedan salir tras un mes confinados pero ha rechazado que esas salidas sean para "para ir con sus padres a establecimientos concurridos y con riesgo de contagio". Por eso ha solicitado al Ejecutivo de Pedro Sánchez una "rectificación" en el planteamiento que hace para aliviar el confinamiento de los mas pequeños. "Pido al Gobierno, también como padre de dos pequeños, que rectifique y les permita dar paseos cortos por zonas abiertas", ha reclamado en un apunte en su cuenta de Twitter, que ha recogido Europa Press.

Llevo 10 días pidiendo que los niños puedan salir tras un mes confinados pero no para ir con sus padres a establecimientos concurridos y con riesgo de contagio. Pido al Gobierno, también como padre de dos pequeños, que rectifique y les permita dar paseos cortos por zonas abiertas — Pablo Casado Blanco (@pablocasado_) April 21, 2020

También se ha mostrado crítico con esta medida el secretario general del Partido Popular, Teodoro García Egea, quien ha recriminado al Gobierno que, "después de un mes encerrados en casa", proponga que se puedan sacar a los menores de 14 años al "supermercado, al banco o a la farmacia". "¿Quién está a los mandos?", se ha preguntado en su cuenta de la misma red social.

Después de un mes encerrados en casa, el Gobierno propone que saquemos a los menores de 14 años... al supermercado, al banco o a la farmacia.



¿Quién está a los mandos? — Teodoro García Egea (@TeoGarciaEgea) April 21, 2020

No acudir a "lugares de contagio"

En las mismas líneas se ha expresado la presidenta de Ciudadanos y portavoz en el Congreso de los Diputados, Inés Arrimadas, que ha pedido al Gobierno que, durante el estado de alarma decretado por el coronavirus, permita a los niños salir a la calle para pasear cerca de su casa, no para acompañar a sus padres a "lugares de contagio".

"Se debe empezar a permitir la salida de los niños de casa, pero para dar paseos limitados, al aire libre y en el entorno del domicilio, no para ir a supermercados y otros posibles lugares de contagio", ha escrito Arrimadas en un mensaje en su cuenta de Twitter.

Se debe empezar a permitir la salida de los niños de casa, pero para dar paseos limitados, al aire libre y en el entorno del domicilio, no para ir a supermercados y otros posibles lugares de contagio. El Gobierno debe corregirlo y no tomar medidas así improvisando y sin consenso. — Inés Arrimadas (@InesArrimadas) April 21, 2020

La líder de la formación naranja ha afirmado que el Gobierno del PSOE y Unidas Podemos debería corregir los términos de su decisión sobre las salidas de los menores de 14 años a partir del lunes 27 de abril y "no tomar medidas así, improvisando y sin consenso".

"El Gobierno debería rectificar"

El líder de Más País, Íñigo Errejón, también ha recriminado la decisión del Gobierno y le ha instado a rectificar. "El objetivo era que los niños y niñas salieran a la calle y pudieran pasear, no sólo a espacios cerrados, donde hay más riesgo de contagio. El Gobierno debería rectificar", ha escrito Errejón en un comentario publicado en su cuenta personal de Twitter y recogido por Europa Press.

Se debe empezar a permitir la salida de los niños de casa, pero para dar paseos limitados, al aire libre y en el entorno del domicilio, no para ir a supermercados y otros posibles lugares de contagio. El Gobierno debe corregirlo y no tomar medidas así improvisando y sin consenso. — Inés Arrimadas (@InesArrimadas) April 21, 2020

La alcaldesa de Barcelona, Ada Colau, ha pedido este martes al Gobierno central que aclare los supuestos en los que los niños podrán salir acompañados de sus padres: "Mejor un breve paseo cerca de casa, más que ir al supermercado o al banco". "Es urgente aclarar esto en la reunión técnica de esta tarde", ha asegurado en un mensaje en Twitter recogido por Europa Press, en el que ha afirmado que los niños y niñas tienen que poder salir, con toda la prudencia, sin ir al parque ni tocar nada.

Niñas y niños deben poder salir para respirar al aire libre, no para consumir en espacios cerrados.

Es de sentido común y confío en que así lo aclaren cuanto antes @desdelamoncloa #NinosEnLaCalleYA — Ada Colau (@AdaColau) April 21, 2020

La coordinadora de Podemos Andalucía y presidenta del grupo parlamentario de Adelante Andalucía, Teresa Rodríguez, ha sostenido este martes que "el supermercado es el sitio donde no hay que llevar a un niño" durante la actual crisis sanitaria del coronavirus, y los menores "necesitan aire y luz".

Una vuelta al edificio. Recorrer dos calles. No pedimos más. Lo digo como madre. El supermercado es el sitio a donde NO hay que llevar a un niño. Necesitan AIRE y LUZ. — Teresa Rodríguez (@TeresaRodr_) April 21, 2020

La diputada de la CUP en el Congreso Mireia Vehí ha sostenido este martes que el Gobierno central debería "rectificar" su decisión de que los menores de 14 años puedan acompañar a un adulto en alguna de las actividades permitidas durante el estado de alarma por el coronavirus, como ir al supermercado, la farmacia y el banco."Acompañar a los padres al banco y al supermercado no es seguro ni es lógico. Deberían rectificar", ha agregado Vehí en un tuit recogido por Europa Press, en el que ha defendido que las medidas dirigidas a menores deberían priorizar sus necesidades.



Les mesures del govern espanyol en relació als infants haurien de prioritzar les seves necessitats, i acompanyar als pares al banc i al súper ni és segur ni és lògic. Haurien de rectificar.#COVID19 — Mireia Vehí (@Mireia_veca) April 21, 2020

"Necesitan aire libre"

Organizaciones de infancia también han criticado la medida anunciada porque consideran que "no tiene en cuenta los derechos y necesidades de la infancia", que precisa "estar al aire libre", y que incluso les "pone en riesgo". "Esta medida no pone en el centro a la infancia y obvia sus derechos y necesidades. Todos los niños y niñas, pero en especial aquellos que viven en peores condiciones necesitan aire libre, caminar, moverse, para garantizar su bienestar físico y sobre todo, su salud mental", ha explicado el director de la Plataforma de Infancia, Ricardo Ibarra.

A su juicio, llevar a los menores al supermercado o a una farmacia "no sólo no garantiza que puedan estar un rato al aire libre sino que les expone a entornos con mayor concentración de personas, donde es más difícil cumplir el distanciamiento social, añadiendo estrés a las familias y poniendo en riesgo a los niños y niñas".

Como alternativa, la Plataforma de Infancia plantea estudiar la posibilidad de habilitar espacios exteriores por turnos y supervisados, para que los niños puedan jugar y realizar una mínima actividad física. "El propio Comité de los Derechos del Niño habla de una salida de una hora cerca del lugar de residencia", subraya Ibarra.

En esta misma línea, la directora de Sensibilización y Políticas de Infancia de Save The Children, Catalina Perazzo, ha insistido en que "la idea era que los niños y niñas pudieran airearse, dar un paseo acompañados y, por supuesto, con las medidas de distanciamiento social, con mascarilla, intentando que no tocasen nada", algo que, a su parecer, "se complica mucho en un supermercado o una farmacia".

"Esto no es una medida de infancia, no tiene en cuenta los derechos y necesidades de los niños y niñas. Incluso creemos que podría ser contraproducente para la lucha contra el COVID-19 ir a espacios donde van a encontrarse con gente", ha subrayado Catalina Perazzo en declaraciones a Europa Press.

Desde UNICEF, tampoco consideran que la medida anunciada este martes responda a las necesidades de los niños y niñas y creen que sería "mucho más razonable" permitirles salir a dar un paseo cerca de su domicilio, en lugar de ir a "espacios cerrados" que es "donde a día de hoy más aglomeraciones existen".

"La medida anunciada no está respondiendo a las necesidades de los niños, y de hecho, al ser estos vectores de contagio, no deben ser llevados a lugares públicos cerrados. Lo que ha demostrado una clara efectividad en la disminución de la transmisión del Sars-Cov-2 es el distanciamiento social y el lavado de manos frecuente. Esto, con niños pequeños en un supermercado no se puede garantizar en ningún caso, salvo que el supermercado esté vacío", ha subrayado a Europa Press la responsable de Incidencia Política de UNICEF España, Cristina Junqueras.