Directo | Sánchez dice que los sacrificios sociales y económicos "apenas han comenzado"

Publicada el 22/04/2020 a las 08:46 Actualizada el 22/04/2020 a las 09:45

Sigue en infoLibre este miércoles el minuto a minuto de a evolución de esta pandemia en España y en el mundo:





09.48. Sánchez avanza más cambios en el confinamiento antes del 9 de mayo. Illa podrá dictar órdenes aliviando las restricciones sobre desplazamientos y apertura de comercios diferenciando por territorios. El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha anunciado que todo alivio en las medidas de confinamiento deberá ir acompañado de la "necesaria prudencia". Es más, ha adelantado de que en función de cómo vaya evolucionando la epidemia, se darán "pasos hacia adelante" o "hacia atrás". Es por ello que la prórroga que pide el Gobierno introduce un cambio en el real decreto sobre el estado de alarma que rige en la actualidad para habilitar al ministro de Sanidad, Salvador Illa, a dictar órdenes e instrucciones que podrán ser diferentes en función de los territorios con respecto a las limitaciones actualmente vigentes sobre los únicos desplazamientos permitidos a las personas, pero también sobre la actividad comercial y la apertura de negocios, bares y restaurantes, y lugares de ocio y cultura como museos, bibliotecas o espacios de espectáculos.

09.23. Sánchez dice que los sacrificios sociales y económicos "apenas han comenzado". El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha advertido este miércoles ante el pleno del Congreso de que los sacrificios personales, sociales y económicos por la pandemia del covid-19 y sus efectos "apenas han comenzado" porque la crisis no se acabará "mientras la ciencia no encuentre una vacuna". Sánchez ha acudido al Congreso para solicitar una prórroga del estado de alarma, prórroga que ha considerado "imprescindible" para no bajar la guardia aunque considera que el punto crítico ha pasado y que el sistema de salud ha resistido. Además, ha remarcado que, igual que miles de familias, la sociedad española no olvidará a los fallecidos. "Todos ellos merecen nuestro homenaje y lo tendrán con la amplitud y solemnidad que merecen", ha añadido.

09.15. Un Congreso semivacío y con más mascarillas. El Pleno del Congreso que debatirá la tercera prórroga del estado de alarma ha arrancado a primera hora de este miércoles con un paisaje que se ha convertido en habitual en estas últimas semanas: poco más de 40 diputados ocupan sus escaños en un hemiciclo en el que se guardan las correspondientes distancia de seguridad, pero en esta ocasión se han visto más mascarillas que en anteriores sesiones. Como viene siendo habitual, la presidenta del Congreso ha tomado la palabra antes del inicio de la sesión para recalcar que con el Pleno de este miércoles, tantos los diputados presentes como los que siguen la sesión de forma telemática, cumplen su tarea como tantos otros responsables públicos, para agradecer una vez más la labor que llevan a cabo estos días los que trabajan estos días en primera línea y para recordar a quienes más han sufrido los efectos de la enfermedad. Pasadas las nueve de la mañana, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha subido a la tribuna de oradores para pedir a los diputados el apoyo a la ampliación del estado de alarma hasta el próximo 10 de mayo. Por parte del Gobierno han acudido a escucharle el vicepresidente y líder de Podemos, Pablo Iglesias, y los ministros Margarita Robles (Defensa) Fernando Grande Marlaska (Interior), Salvador Illa (Sanidad) y José Luis Ábalos (Transportes), que son a su vez autoridades competentes en la gestión del estado de alarma.

09.11. La morgue del Palacio de Hielo cerrará tras acoger 1.146 fallecidos con covid-19. Los responsables del Centro Comercial Dreams Palacio de Hielo han enviado un mensaje de ánimo a todos los trabajadores por su "gran dedicación" en la lucha contra el virus durante la instalación de una morgue en sus instalaciones, que cerrará mañana sus puertas tras haber acogido a 1.146 fallecidos por la pandemia tras casi un mes en funcionamiento. Fue el primer recinto de estas características habilitado para el traslado de los fallecidos, convirtiendo sus instalaciones en una morgue provisional, cuyo único objetivo ha sido ayudar a descongestionar la crisis sanitaria. La iniciativa de convertir las instalaciones en una morgue surgió gracias al trabajo en equipo de los miembros gestores del Palacio de Hielo y las autoridades "para frenar en la medida de lo posible la amenaza que estaba viviendo el país y sobre todo la capital"

09.00. Pleno para prorrogar el estado de alarma. El orden del día incluye también la comparecencia a petición propia del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, para informar del Consejo Europeo Extraordinario del 20 y 21 de febrero y del Consejo Europeo Ordinario del 26 y 27 de marzo de 2020. El Pleno vota también este miércoles la convalidación del decreto ley con el que el Gobierno ha flexibilizado la contratación en el campo ante la falta de mano de obra por la crisis del coronavirus, y que permite la contratación de parados que seguirán cobrando la prestación por desempleo, y de colectivos de inmigrantes.

08.00. Detienen al alcalde de Badalona (Barcelona) y el PSC le pide renunciar al cargo. El alcalde de Badalona (Barcelona), Àlex Pastor, ha sido detenido este martes por la noche y el PSC ya le ha pedido renunciar al cargo, han informado a Europa Press fuentes conocedoras. Según ha avanzado El País, Pastor tenía síntomas de embriaguez y se ha negado a someterse al test de alcohol cuando le han parado los Mossos d'Esquadra en el distrito del Eixample. Fuentes del PSC han explicado este martes a medianoche que le suspende de militancia y le pide renunciar a todos sus cargos públicos. "Con independencia de la valoración positiva que nos merece su gestión al frente del Ayuntamiento de Badalona, consideramos que los hechos conocidos hoy son incompatibles con la militancia socialista y el ejercicio de cualquier cargo público", han añadido. El concejal popular Xavier García Albiol ha publicado un tuit recogido por Europa Press en que ha dicho que, si se confirma, este miércoles negociará con los grupos presentar una moción de censura.

06.00. China cifra en siete los nuevos casos de contagio a nivel local y en 23 los importados. El Ministerio de Salud de China ha registrado este miércoles siete nuevos casos de coronavirus de transmisión local, todos ellos en la provincia de Heilongjiang, además de 23 positivos importados. Por tercer día consecutivo, el martes no se ha producido ninguna muerte por coronavirus, por lo que la cifra total se mantiene en 4.632, mientras que el número de contagios se ha elevado a 82.788. Las autoridades sanitarias chinas han afirmado que un total de 28 pacientes han sido dados de alta este lunes, lo que significa que 77.151 personas se han recuperado hasta el momento de la enfermedad, mientras que el número de casos graves por covid-19 se mantiene en 82. China continental ha registrado hasta el momento un total de 1.610 casos importados. De ellos, 799 han sido dados de alta y 811 siguen en tratamiento médico con 41 casos graves.

05.00. Reino Unido comenzará este jueves los ensayos en humanos de una vacuna contra el coronavirus. El ministro de salud británico, Matt Hancock, ha anunciado que Reino Unido comenzará este jueves los ensayos en humanos de una vacuna contra el coronavirus. Así lo ha hecho durante la rueda de prensa diaria sobre el covid-19 del Ejecutivo británico, donde ha puntualizado que desarrollar una vacuna es "una ciencia incierta", según ha recogido la cadena Sky News. Son los científicos del Instituto Jenner, de la Universidad de Oxford, los que están desarrollando la vacuna británica contra el Covid-19, y han precisado que tiene un 80 por ciento de posibilidades de éxito. La Universidad de Oxford, que comenzará la producción de dosis antes de que el ensayo esté terminado, quiere tener disponibles un millón de ellas para septiembre.