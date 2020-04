Directo | Sánchez se reúne este jueves con sindicatos y patronal para sentar las bases de la recuperación

Publicada el 23/04/2020 a las 08:39 Actualizada el 23/04/2020 a las 10:05

Sigue en infoLibre este jueves el minuto a minuto de a evolución de esta pandemia en España y en el mundo:

10.07. China reta a Trump y dona 30 millones de dólares a la OMS. El Gobierno chino ha anunciado este jueves una donación de 30 millones de dólares a la Organización Mundial de la Salud (OMS), en aras de una "solidaridad" que contrastaría con el anuncio del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, de suspender la financiación a la agencia internacional. La portavoz del Ministerio de Exteriores chino, Hua Chunying, ha anunciado el gesto en su cuenta de Twitter, desde la que ha recordado que el gigante asiático "ya donó 20 millones de dólares en efectivo a la OMS el 11 de marzo". Pekín, ha añadido, quiere "apoyar la lucha global (de la OMS) contra la Covid-19, en particular reforzando los sistemas sanitarios de los países en desarrollo". "En este momento crucial, apoyar a la OMS es apoyar el multilateralismo y la solidaridad global", según Hua. Trump anunció el 14 de abril la suspensión de la financiación de Estados Unidos a la organización internacional tras cuestionar su papel durante la pandemia, recriminándole entre otras cosas que diese por válida la información ofrecida por China sobre el virus.

10.02. Publicadas en el BOE las fechas de la EBAU: del 22 de junio al 10 de julio y antes del 17 en septiembre. El Boletín Oficial del Estado (BOE) publica este viernes las fechas para la realización de prueba de Evaluación de Bachillerato para el Acceso a la Universidad (EBAU) que se celebrará entre el 22 de junio y el 10 de julio en convocatoria ordinaria y antes del 17 de septiembre en extraordinaria. Las calificaciones de las pruebas deberán publicarse antes del 17 de julio para la convocatoria ordinaria y antes del 23 de septiembre en el caso de la extraordinaria.

09.39. Actualización de los últimos datos de la pandemia del covid-19 en el mundo. Alemania suma 2.352 casos de coronavirus y eleva el balance a más de 5.000 muertos y 148.000 contagios.

09.23. Borrell ve improbable alcanzar un "acuerdo definitivo" en la cumbre europea de este jueves: "Europa tiene sus plazos". El Alto Representante de la Unión Europea para Política Exterior, Josep Borrell, ha asegurado que "sería raro" que se alcanzase un "acuerdo definitivo" en la negociación que los jefes de Estado y de Gobierno de la UE comienzan este jueves sobre el fondo de recuperación para relanza la economía tras la crisis del Covid-19. En una entrevista en 'Las mañanas de RNE', recogida por Europa Press, Borrell ha explicado que "Europa tiene sus plazos" y ha anticipado que la negociación será larga. De la cumbre, que se celebra por videoconferencia, no se esperan grandes decisiones en forma de acuerdo sino un primer intercambio sobre las líneas generales de esta estrategia. "Es un chivo expiatorio. Todo lo que se hace bien lo hacen los estados y todo lo malo la Unión. Hay que acabar con ese discurso negativo", ha insistido, para después recordar que Europa, entre otras cosas, ha ayudado a repatriar "a más de 500.000" ciudadanos que estaban "colgados".

09.14. Las mascarillas quirúrgicas tendrán un precio máximo de 0,96 euros a partir de este viernes. El Boletín Oficial del Estado (BOE) publica este jueves el acuerdo de la Comisión Interministerial de Precios de los Medicamentos que fija el importe maximo de las mascarillas quirúrgicas a 0,96 euros y de los geles y soluciones hidroalcohólicas que oscila entre los 0,015 y los 0,21 euros/ml en función del tamaño del envase, con IVA incluido en ambos casos. Estos precios maximos deberán aplicarse a partir de este viernes, 24 de abril, con la entrada en vigor de la resolución. En el caso de los geles y soluciones hidroalcohólicas el precio será de 0,021 euros/ml para envases de 150 ml; 0,018 para envases de 150 ml y hasta 300 ml y de 0,015 euros/ml de 300 y hasta 1000 ml.

09.00. Sánchez se reúne este jueves con sindicatos y patronal para sentar las bases de la recuperación. El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, se reunirá este jueves a las 11.00 horas con los principales representantes de las organizaciones sindicales, CCOO y UGT, y con las patronales CEOE y Cepyme para sentar las bases de la recuperación tras la crisis del coronavirus. Así lo señaló la portavoz del Gobierno y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros de este semana, donde anunció que el presidente convocará de nueva la mesa del diálogo social. Según Montero, para el Ejecutivo el trabajo con los agentes sociales es "imprescindible" para la reconstrucción del tejido productivo y para que ninguna persona vulnerable en esta crisis se quede sin protección. La ministra insistió en que "no ha habido ninguna transformación importante y de calado que no haya ido de la mano de sindicatos y patronal". "Su participación es necesaria, obligada y realmente puede enriquecer parte de la reconstrucción social y económica", dejó claro, tras apuntar que sin ellos, "va a ser imposible" sentar las bases para una auténtica recuperación. De hecho, remarcó que para el Gobierno es "imprescindible" empezar la tarea en el marco del diálogo social "cuanto antes". Las organizaciones llevan semanas trabajando ya en el marco del diálogo social para sentar las bases de la desescalada.

08.30. Los líderes de la UE arrancan este jueves la negociación del fondo de reconstrucción tras la pandemia. Los jefes de Estado y de Gobierno de la Unión Europea comienzan este jueves la negociación sobre el fondo de recuperación con el que quieren relanzar la economía una vez superada la crisis sanitaria del covid-19 en una nueva cumbre por videoconferencia de la que no se esperan grandes decisiones en forma de acuerdo sino un primer intercambio sobre las líneas generales de esta estrategia. La intención del presidente del Consejo Europeo, Charles Michel, es que los líderes europeos consensúen las características más básicas del fondo y encarguen a la Comisión Europea la tarea de elaborar tanto los detalles de dicho plan de relanzamiento como el nuevo presupuesto de la UE para los próximos siete años (MFF) en el que quedaría integrado. Aunque fuentes europeas señalan que todavía es pronto para fijar el tamaño de este plan, Bruselas ha avanzado en las últimas fechas que debería alcanzar los 1,6 billones de euros. Según un borrador al que ha tenido acceso Bloomberg, la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, sugerirá a los líderes que el Ejecutivo comunitario salga a los mercados a captar 320.000 millones. El Alto Representante de la Unión Europea para Política Exterior, Josep Borrell, ha asegurado que "sería raro" que se alcanzase un "acuerdo definitivo" en la negociación que los jefes de Estado y de Gobierno de la UE comienzan este jueves sobre el fondo de recuperación para relanza la economía tras la crisis del Covid-19. En una entrevista en 'Las mañanas de RNE', recogida por Europa Press, Borrell ha explicado que "Europa tiene sus plazos" y ha anticipado que la negociación será larga. De la cumbre, que se celebra por videoconferencia, no se esperan grandes decisiones en forma de acuerdo sino un primer intercambio sobre las líneas generales de esta estrategia.

06.00. EEUU insiste en que China no informó del coronavirus "de manera oportuna" a la OMS. El secretario de Estado de Estados Unidos, Mike Pompeo, ha insistido este miércoles en que China no informó del brote del coronavirus "de manera apropiada" a la Organización Mundial de la Salud. "Creemos firmemente que el Partido Comunista chino no informó del brote del nuevo coronavirus de manera oportuna a la OMS", ha asegurado Pompeo en una rueda de prensa. Pompeo ha explicado que las Regulaciones Internacionales de Salud (IHR, por sus siglas en inglés), que entraron en vigor en 2007 tras el brote de SARS en 2003, establecen cómo tienen que comunicar los países las amenazas a la salud pública. "Por ejemplo, el artículo 6 de las IHR dice que 'cada partido gobernante deberá notificar a la OMS en 24 horas todos los eventos que puedan constituir una emergencia de salud pública de preocupación internacional en su territorio'", ha ejemplificado. En este contexto, el secretario de Estado ha añadido que, después de que el Partido Comunista chino informara a la OMS sobre el brote, "China no compartió toda la información que tenía".

05.00. China registra cuatro nuevos casos de transmisión local y seis importados. El Ministerio de Salud de China ha registrado este jueves cuatro nuevos casos de coronavirus de transmisión local, tres de ellos en la provincia de Heilongjiang y el otro en la de Cantón, además de seis positivos importados. Por cuarto día consecutivo, este miércoles no se ha producido ninguna muerte por coronavirus, por lo que la cifra total se mantiene en 4.632, mientras que el número de contagios se ha elevado a 82.798. Las autoridades sanitarias chinas han afirmado que un total de 56 pacientes han sido dados de alta este lunes, lo que significa que 77.207 personas se han recuperado hasta el momento de la enfermedad, mientras que el número de casos graves por covid-19 se mantiene en 82. China continental ha registrado hasta el momento un total de 1.616 casos importados. De ellos, 823 han sido dados de alta y 793 siguen en tratamiento médico, con 37 casos graves.

03.00. Trump firma la orden que suspende la inmigración permanente a EEUU durante 60 días. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha asegurado este miércoles que ya ha firmado la orden ejecutiva que suspende la inmigración a Estados Unidos, que se aplicará sobre la residencia permanente –detendrá la emisión de tarjetas verdes o green cards–, durante 60 días. "Con el objetivo de proteger a nuestros excelentes trabajadores americanos, acabo de firmar una orden ejecutiva que suspende temporalmente la inmigración a Estados Unidos", ha indicado Trump durante la rueda de prensa del grupo de trabajo del coronavirus en la Casa Blanca, al tiempo que ha aclarado que la ha firmado "justo" antes de entrar en la sala. "Asegurará que los estadounidenses desempleados de todos los orígenes sean los primeros en la fila de empleos a medida que se reabre la economía", ha agregado. En este sentido, también ha afirmado que la orden "preservará" los recursos para la atención médica del país para "los pacientes estadounidenses", según ha recogido la cadena de televisión CNN. "Tenemos que cuidar a nuestros pacientes, tenemos que cuidar a nuestros grandes trabajadores estadounidenses y eso es lo que estamos haciendo", ha zanjado.