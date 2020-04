Publicada el 24/04/2020 a las 08:36 Actualizada el 24/04/2020 a las 09:01

9.16. Trump sugiere tratar el coronavirus con "una inyección" de "desinfectante" o con "luz solar". El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha sugerido la posibilidad de tratar el coronavirus con "una inyección" de "desinfectante" o aplicando "luz solar" en el cuerpo humano para poder así vencer a la covid-19, la enfermedad generada por el virus, según ha informado la cadena NBC.. Trump ha realizado esta sugerencia después de que Bryan realizara una exposición sobre las medidas para evitar la propagación del coronavirus, en la que ha señalado que el virus "muere rápido" cuando está expuesto a la luz solar. A raíz de esa afirmación, Trump directamente ha pasado a preguntarle si se puede "meter luz solar dentro del cuerpo" para que venza al coronavirus. "Por tanto, supongamos que exponemos al cuerpo a una tremenda cantidad de luz, ya sea ultravioleta o solo luz muy potente. Creo que ha dicho usted que eso no se ha comprobado", ha dicho Trump, mirando a Bryan.

08.00. Casado asegura que Europa "no ve claro" financiar al Gobierno de Sánchez: "Ha duplicado el déficit". El presidente del Partido Popular, Pablo Casado, ha asegurado este jueves que en Europa "no ven muy claro que tengan que financiar" al Gobierno de Sánchez, porque "ha duplicado el déficit" y "ha gastado más de lo que ingresaba". En una entrevista en Trece, recogida por Europa Press, Casado ha acusado al Ejecutivo que, pese al crecimiento de la economía "en los dos últimos años, ha gastado "30.000 millones más de los que ingresaba" y ha "ocultado 3000 millones de euros de la contabilidad". "Hay que ser coherente, si incumples con el déficit y mientes en sede parlamentaria, tus socios y la oposición desconfían de ti"", ha subrayado. Por otra parte, el líder del PP ha acusado al jefe del Ejecutivo, Pedro Sánchez, de imponer "el modelo extrasocial" y el "escudo social" del vicepresidente segundo y líder de Podemos, Pablo Iglesias, que, a su juicio, ya fracasó en otros países como Venezuela o Grecia. "El escudo social es el empleo, sin empleo no se consume y no hay impuestos para sanidad o educación", ha dicho. Así, ha explicado que el tiempo de una comisión de investigación sobre la gestión del Gobierno "será más adelante" porque ahora la prioridad, según Casado, es "recuperar la economía y el sistema sanitario". "Le pido al Gobierno eficacia en el material y dignidad para aquellos que no han podido superar la enfermedad", ha recordado.

06.oo. La ONU avisa de que la crisis del coronavirus se convierte "rápidamente" en una crisis de DDHH. El secretario general de Naciones Unidas, António Guterres, ha avisado este jueves de que la crisis desatada por la pandemia del coronavirus "se está convirtiendo rápidamente en una crisis de Derechos Humanos". Según Guterres, que ha publicado un informe sobre la configuración de una respuesta "inclusiva" al covid-19, la pandemia no sólo es un peligro "crítico" para la salud pública, sino que también es una "emergencia humana, económica y social". En este sentido, ha hecho hincapié en que "las personas y sus derechos deben estar al frente y al centro" de la respuesta a la crisis y que los Derechos Humanos "pueden y deben guiar la respuesta y recuperación del covid-19". Así, centrarse en los Derechos Humanos no sólo puede ayudar a vencer la pandemia al defender una atención médica universal, sino que también funcionan como un "sistema esencial de advertencia" que destaca quién sufre más, por qué y qué se puede hacer al respecto. "Estamos todos juntos en esto", ha insistido el secretario general de Naciones Unidas, que ha agregado que el coronavirus "amenaza a todos". Uno de los mensajes clave del informe publicado por Guterres es que, como amenaza global, la respuesta a la pandemia ha de ser "inclusiva, equitativa y universal" si se quiere vencer al coronavirus "eficazmente".

05.00. China registra cuatro nuevos casos de transmisión local y dos importados. El Ministerio de Salud de China ha registrado este viernes cuatro nuevos casos de coronavirus de transmisión local, tres de ellos en la provincia de Heilongjiang y el otro en la de Cantón, además de dos positivos importados. Por quinto día consecutivo, este jueves no se ha producido ninguna muerte por coronavirus, por lo que la cifra total se mantiene en 4.632, mientras que el número de contagios se ha elevado a 82.804. Las autoridades sanitarias chinas han afirmado que un total de 50 pacientes han sido dados de alta este jueves, lo que significa que 77.257 personas se han recuperado hasta el momento de la enfermedad. China continental ha registrado hasta el momento un total de 1.618 casos importados. De ellos, 823 han sido dados de alta y 849 siguen en tratamiento médico, con 32 casos graves.