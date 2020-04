Directo | El coronavirus deja ya casi 200.000 muertos en todo el mundo

Publicada el 25/04/2020 a las 11:00 Actualizada el 25/04/2020 a las 12:15

En infoLibre hemos preparado un dosier —que puedes consultar pinchando en la imagen— con toda la información sobre el coronavirus. Todos nuestros contenidos sobre el virus, desde guías prácticas hasta análisis en profundidad, son de libre acceso. En momentos de crisis como este, la información contrastada que los socios hacen posible debe llegar al mayor número de personas para contribuir a contener el contagio del virus, de fake news y de informaciones malintencionadas.



Sigue en infoLibre este sábado el minuto a minuto de la evolución de esta pandemia en España y en el mundo:

12.10. Casado pide a Sánchez un plan de rebaja fiscal para el turismo y levantar restricciones a la movilidad en verano. El líder del Partido Popular, Pablo Casado, ha reclamado este sábado al Ejecutivo que dirige Pedro Sánchez un plan de rebajas fiscales para el turismo en España y levantar las restricciones de movilidad interprovincial "como pide el sector, a partir de junio y julio". Según ha recalcado, España "necesita ir recuperando la respiración poco a poco". "El Gobierno tiene que ayudar al sector turístico. No puede dar por perdido todo el año diciendo que hasta el 31 de diciembre ya solo se pueden acoger a ERTES y tener cerrados su establecimientos", ha afirmado Casado tras visitar Room Mate Oscar Hotel junto a la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, uno de los 22 hoteles habilitados por esta autonomía para el descanso de profesionales sanitarios y trabajadores de sectores esenciales.

11.45. Los fallecidos en cárceles se elevan a cinco: fallece en Madrid un preso de 61 años con patología previa. La noche del viernes ha fallecido a causa del coronavirus en el Hospital Gregorio Marañón de Madrid un preso de 61 años que padecía una grave patología previa. Ya son cinco las personas del ámbito penitenciario que han perdido la vida, han informado fuentes de Instituciones Penitenciarias. Se trata de José Manuel A.A., interno del Centro Penitenciario Madrid VII-Estremera, quien permanecía ingresado en la UCI del citado hospital desde el pasado 2 de abril. Es el segundo fallecido del Centro de Estremera a causa del covid-19 y ascienden así a cinco las personas del ámbito penitenciario que han perdido la vida por este virus. Los otros tres son trabajadores de los centros de Alicante, Soria y Cuenca.

11.15. Pepe Álvarez cree que no habrá renta mínima hasta pasado el verano y seguirá "machacando" para lograr una temporal. El secretario general de UGT, Pepe Álvarez, ha advertido, en una entrevista con Europa Press, de que no se puede esperar a la ley sobre el ingreso mínimo vital porque, como poco, no llegará hasta después del verano. Por eso, ha asegurado que seguirá "machacando" al Gobierno para conseguir que se ponga en marcha de inmediato una renta provisional que, durante la pandemia, dé cobertura a todas las personas, en torno a un millón, que se han quedado fuera de las ayudas puestas en marcha en la crisis sanitaria. "No podemos esperar la ley, no podemos engañar a la gente, porque no va a llegar ni en mayo ni en junio ni en julio ni en agosto y creo que tampoco en septiembre. Es una ley compleja, que hay que negociar con las comunidades autónomas, que debe ser plenamente compatible con el Estado de las Autonomías y cuando llegue, ya habremos dejado a mucha gente en el camino", ha alertado.

10.40. La Comisión Europea aprueba un paquete de ayudas para apoyar a la economía española. La Comisión Europea ha aprobado el segundo régimen marco para respaldar a la economía española en el contexto de la crisis sanitaria y económica del coronavirus covid-19 durante este año, según informó el organismo en un comunicado. En concreto, las ayudas estarán destinadas a la investigación y desarrollo relacionada con el coronavirus, a la inversión en infraestructuras de ensayo, a la inversión para la producción de productos relacionados con el coronavirus, aplazamientos en el pago de impuestos o cotizaciones a la Seguridad Social y subsistidos salarios para empleados a fin de evitar reducciones de plantilla.

10.30. Prorrogados hasta el 10 de mayo los controles en las fronteras terrestres con Francia y Portugal. El Gobierno ha prorrogado otros 14 días, hasta las cero horas del 10 de mayo, el restablecimiento de los controles en las fronteras terrestres con Francia y Portugal, según consta en una orden firmada por el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, que publica este sábado el BOE. La orden, que se enmarca en las medidas adoptadas para el control de la epidemia de coronavirus, tendrá efecto la próxima medianoche y y está sujeta a nuevas extensiones en caso de necesidad. Desde que estos controles entraron en vigor el pasado 17 de marzo, solo se permite el acceso a territorio nacional a ciudadanos españoles, personas residentes en España, trabajadores transfronterizos y aquellos que acrediten, documentalmente, causas de fuerza mayor o situación de necesidad.

10.20. El BOE publica la prórroga del estado de alarma hasta el 10 de mayo. El Boletín Oficial del Estado (BOE) publica este sábado el real decreto por el que se prorroga del estado de alarma hasta las cero horas del 10 de mayo, aprobado este viernes por el Consejo de Ministros tras la luz verde del Congreso de los Diputados. El texto recuerda las actividades permitidas durante la vigencia del estado de alarma, como la compra de alimentos o el desplazamiento a entidades financieras, si bien también incluye que los menores de 14 años podrán acompañar a un adulto responsable de su cuidado cuando este realice alguna de las actividades previstas en el real decreto.

El @boegob publica la orden que permite a los niños y niñas menores de 14 años salir a la calle acompañados de un adulto.



▶️Desde mañana domingo, 26 de abril, de 9 a 21h

▶️1 vez al día, 1 hora, en un entorno de 1 km



ℹ️ https://t.co/LLaFNZdLNQ#EsteVirusLoParamosUnidos pic.twitter.com/ld3Va6bLqu — La Moncloa (@desdelamoncloa) April 25, 2020

10.10. El número de fallecidos en Alemania alcanza los 5.500 mientras sigue registrando 2.000 contagios diarios. La pandemia de coronavirus ha dejado en Alemania más de 152.000 personas contagiadas y ha provocado la muerte de 5.500, según el balance publicado este sábado por el Instituto Robert Koch, la agencia gubernamental alemana encargada del seguimiento de las enfermedades contagiosas. Los 2.055 casos nuevos de coronavirus son una cifra inferior a la del día anterior (2.337) pero siguen superando el umbral de los 2.000 positivos, situando el balance a 152.438 personas contagiadas (por 150.383 del día anterior), con 179 muertos en las últimas 24 horas frente a los 227 del viernes.

09.30. China prevé obtener la vacuna contra el covid-19 a principios de 2021. Un alto cargo del Ministerio de Sanidad de China ha indicado este viernes que las autoridades del gigante asiático prevén obtener la vacuna del covid-19, la enfermedad provocada por el coronavirus, a principios de 2021. Gao Fu, jefe del Centro Chino para el Control y Prevención de Enfermedades (CDC), agencia dependiente del Ministerio, ha indicado en declaraciones a la cadena de televisión local CGTN que las vacunas se encuentran actualmente en las fases dos y tres de los ensayos clínicos, por lo que podrían estar disponibles para una segunda ola de contagios.

09.00. El coronavirus deja ya casi 200.000 muertos en todo el mundo. La pandemia del nuevo coronavirus originada en la ciudad china de Wuhan está a punto de cruzar el umbral de los 200.000 fallecidos en los 185 países del mundo donde se ha declarado la enfermedad, mientras Estados Unidos, su epicentro mundial, ha rebasado en las últimas horas los 50.000 fallecidos. Según el balance global de la Universidad Johns Hopkins actualizado este sábado a las 08.30, la pandemia deja ya 2.790.986 personas contagiadas y 195.920 víctimas mortales. El número total de personas curadas asciende a 781.382, con Alemania liderando esta tabla con 106.800 personas recuperadas, seguida por Estados Unidos, con 96.677.