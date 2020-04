España está por debajo de la media de la OCDE en realización de test PCR

Publicada el 27/04/2020 a las 21:21 Actualizada el 27/04/2020 a las 22:16

España realiza, según datos ofrecidos por el Ministerio de Sanidad a la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), 22,29 tests por cada 1000 habitantes, algo por debajo de los que realiza Portugal (22,7) y por debajo de la media de los 36 países que componen la institución (22,9), pero por encima de otros muchos países como Francia, Reino Unido, Países Bajos, Corea del Sur o Estados Unidos.

Es lo que se desprende de la cifra que ha publicado hoy el Gobierno y el informe de la OCDE, que extrae directamente los números de otros países del repositorio Our World in Data. El Ejecutivo español nunca había ofrecido estos datos en un documento y era el único país del organismo que no los hacía públicos –más allá de menciones esporádicas del ministro Illa–. Este lunes los ha enviado y se ha cometido un error que ha inflado la posición de España en el gráfico que ha publicado en redes el secretario general de la OCDE José Ángel Gurría, haciéndola quedar en el top ten de testeadores. Ya se ha corregido la información.



En primer gráfico publicado este lunes por la OCDE se atribuía a España incorrectamente la realización de 28,5 tests PCR por cada 1000 habitantes, estando así en el puesto número ocho de países desarrollados. Sin embargo, se han sumado a los test PCR –que detectan la presencia del coronavirus en el cuerpo– los llamados tests serológicos, que miden la cantidad de anticuerpos generados contra la enfermedad. El resto de países, cuya cifra ha sido recogida por Our World in Data, cuentan solo los primeros. Así lo ha explicado en Twitter Edouard Mathieu, uno de los expertos que elaboran los informes de la OCDE. El Gobierno ha asegurado, en declaraciones a El Mundo, que han mandado a la OCDE ambas tablas separadas y ha sido decisión del organismo sumar ambos números.

El ranking es liderado por Islandia (134,9), seguido de Luxemburgo (64,6), Estonia (36,9), Lituania (36,6) Israel (30), Italia (29,7) y Suiza (28,8). Tras ellos se encuentran Noruega (28,5), Austria (25,9), Dinamarca (25,3), Letonia (25,2) o Alemania (15,1). A la cola se sitúan México (0,4), Japón (1,8), Grecia (5,8), Hungría (6,6), Polonia (7,4), Chile (8,1), Francia (9,1), Suecia (9,4), Reino Unido (9,9), Turquía (10,7), Países Bajos (11,3), Corea (11,6), Eslovaquia (13), Finlandia (14,4), Estados Unidos (15,6), Bélgica (17,8) o Canadá (18,4), entre otros.

"Somos el octavo país, así lo acredita la OCDE, ya que realizamos 28,6 test por 1.000 habitantes, mientras que la media europea se sitúa en el 22,9", ha aseverado este lunes el ministro de Sanidad, Salvador Illa. Sin embargo, el informe contenía una suma incorrecta que ya se ha subsanado y que deja a España en la mitad de la tabla, aunque por encima de muchos países de su entorno.