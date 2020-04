Publicada el 28/04/2020 a las 08:57 Actualizada el 28/04/2020 a las 10:18

10.05. La pandemia de coronavirus supera las 211.221 muertes con 3.043.122 casos positivos en todo el mundo. La pandemia del nuevo coronavirus originada en la ciudad china de Wuhan supera ya los 3 millones de casos y deja más de 211.221 víctimas mortales en 185 países del mundo. Estados Unidos sigue siendo el país más afectado con 988.469 positivos seguido de España, con 229.422 casos confirmados e Italia con 199.414.

10.02. La OCDE admite que son necesarios "ajustes" en las cifras de los test españoles porque se sumaron dos tipos de pruebas. El secretario general de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), Ángel Gurría, ha admitido este martes que hay que "ajustar" las cifras españolas que se utilizaron para elaborar el informe sobre el número de países que más pruebas diagnósticas sobre coronavirus realizan. En una entrevista en Onda Cero, recogida por Europa Press, Gurría ha negado haber recibido "presiones" del Gobierno español y ha descartado que exista una "manipulación" de los datos. Además, ha pedido no tratar el ránking como "un concurso de belleza" porque estos "cambian todos los días". En este sentido, Gurría ha explicado que la OCDE realizó un informe preliminar sin haber recibido los datos de las comunidades autónomas. "Teníamos un proceso en que no había información. No había porque había un problema de las autonomías. Después nos fue facilitada la información y se sumó a esa serie. Si es necesario habrá que hacer ajustes", ha aseverado.

09.29. El paro sube en 121.000 personas hasta marzo y se destruyen 285.600 empleos, sus peores datos desde 2013. El paro subió en 121.000 personas en el primer trimestre del año, lo que supone un 3,8% más que en el trimestre anterior, y la ocupación disminuyó en 285.600 puestos de trabajo (-1,4%), acusando así parte del impacto de la crisis sanitaria y de la declaración del estado de alarma a partir de mediados de marzo. En ambos casos se trata de los peores registros de paro y empleo desde el año 2013. Al finalizar marzo, el número total de parados se situó en 3.313.000 y el número de ocupados, en 19.681.300 personas, ha informado este martes el Instituto Nacional de Estadística (INE), que destaca que, aunque los efectos del covid-19 se empezaron a notar a mediados de marzo, varios aspectos de la EPA se han visto afectados.

09.10. Sanidad estudia fijar franjas horarias para las salidas a la calle a partir del sábado. El Ministerio de Sanidad está estudiando la posibilidad de fijar franjas horarias para realizar las actividades permitidas en el marco del plan para suavizar el confinamiento a partir del próximo sábado, día 2 de mayo. Según anunció el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, el Ejecutivo estudia permitir la práctica de deporte individual y la realización de paseos a partir del sábado si los datos sobre la incidencia del coronavirus lo permiten. Además, desde este domingo se permite la salida a la calle de los menores de 14 años para paseos de una hora, acompañados de un adulto encargado de su cuidado, en un radio de un kilómetro de distancia de su hogar de residencia. Durante una reunión celebrada este lunes, el ministro de Sanidad, Salvador Illa, ha trasladado a los consejeros de las Comunidades Autónomas la posibilidad de fijar franjas horarias para hacer compatibles las salidas a la calle a partir del sábado y evitar aglomeraciones, según ha adelantado la Cadena Ser.

08.35. Trump no se siente responsable por el aumento de personas que usan mal los desinfectantes. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha asegurado este lunes que no se siente responsable del aumento de casos de personas que han utilizado desinfectantes de manera incorrecta, después de que sugiriese la posibilidad de ingerir este tipo de productos para evitar un posible contagio del nuevo coronavirus. El magnate ha vuelto este lunes a comparecer ante los medios en la Casa Blanca después de que días antes asegurara que no lo volvería a hacer, pues "no merecía la pena el esfuerzo", tras la polémica suscitada por sus palabras. En esta ocasión, cuestionado acerca de ello, ha respondido con un lacónico "no" a la pregunta de un periodista de si asumía algún tipo de responsabilidad y ha asegurado que "no puede imaginar por qué" se ha producido este aumento. Trump también ha vuelto a aprovechar para reafirmar que "no están felices" con China, a la que ha culpado una vez más de no haber tomado a tiempo las medidas adecuadas para frenar la pandemia, que en Estados Unidos ha provocado la muerte de más de 54.000 personas y el contagio de cerca de 990.000.

08.20. Doce sectores económicos podrán beneficiarse de la moratoria de cuotas, entre ellos peluquerías y panaderías. El Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones ha dictado una Orden, publicada este martes en el Boletín Oficial del Estado (BOE), que permitirá a empresas y autónomos de doce sectores económicos suspender durante seis meses, sin ningún tipo de interés, las cotizaciones sociales de mayo, junio y julio (para empresas, aportaciones empresariales y por conceptos de recaudación conjunta y para los trabajadores autónomos, sus cuotas), ha informado este martes el Ministerio.

08.00. China registra seis nuevos casos de la covid-19, tres de los cuales proceden del extranjero. El Ministerio de Salud de China ha informado este martes de que se han registrado tres nuevos casos de coronavirus de transmisión local, todos ellos localizados en la provincia de Heilongjiang, y otros tres importados. Después de varios días sin registrar ningún fallecimiento, este martes se ha confirmado uno, por lo que el global ha ascendido a 4.633, mientras que el de contagios ha aumentado ligeramente, a 82.836. Las autoridades sanitarias chinas han detallado que 81 pacientes han sido dados de alta durante el lunes, lo que supone un global de 77.555 personas recuperadas, a la vez que el número de casos graves ha descendido en esta ocasión hasta los 50.