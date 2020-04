Publicada el 29/04/2020 a las 10:28 Actualizada el 29/04/2020 a las 12:15

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, protagoniza este miércoles en la Asamblea de Madrid un pleno monográfico sobre la crisis del covid-19 en el que pretende explicar las gestiones de su región para hacer frente a la pandemia. Su intervención inicial, a la que siguieron las del resto de portavoces de los grupos, estuvo dominada por la defensa de las actuaciones del Gobierno que ella lidera frente a un Gobierno central, el liderado por Pedro Sánchez, que no actuó a tiempo. Basten unas cifras para hacerse a la idea. En su intervención inicial, sin límite de tiempo, la líder conservadora hizo alusión en 19 ocasiones al "Gobierno central" y citó en cuatro de forma expresa a Pedro Sánchez.

De toda España, la Comunidad de Madrid es en la que con más virulencia se ha comportado el virus. Y las residencias de mayores son la trágica zona cero.

"En una España dominada por la inacción del Gobierno central, el Gobierno de Madrid actuó con decisión y siempre fuimos por delante. La Comunidad de Madrid fue la que despertó a España", defendió.

Ayuso dibujó un panorama en el que Madrid siempre quiso anticiparse en las medidas para contener el virus, pero que fue encontrándose con las zancadillas del Gobierno y de otros partidos de la oposición. Así, sostuvo que en las redes sociales quedaron patentes las acusaciones de que las medidas que iba a adoptar Madrid formaban parte "de los ataques del Gobierno regional al Gobierno central".

"Pero no había política" en las decisiones de la Comunidad de Madrid, defendió. "Hubo responsabilidad. Porque en estos duros meses de trabajo no ha habido nunca intención política, sino sensatez, responsabilidad y cumplimiento del deber", añadió.

Una parte importante del discurso de la presidenta madrileña, que gobierna en coalición con Ciudadanos, estuvo dedicado a lamentar la actitud de la oposición, acusándoles de haber difundido "bulos" contra el Ejecutivo regional.

"Frente a todo nuestro esfuerzo y nuestra gestión, la izquierda en Madrid, principalmente, ha estado más preocupada por construir un relato contra el Gobierno de esta Comunidad que en ayudar en la peor crisis que han pasado Madrid y España. ¿A qué se han dedicado? A crear y propagar bulos y mentiras para generar miedo y lanzar a la gente contra el Gobierno de Madrid", espetó.

"Culpable de las muertes en Madrid"

El más grave de todos estos "bulos" para ella, "lo más infame" fue cuando se dijo que "en Madrid se dejaba morir a los mayores para salvar a los jóvenes". "O contar a los muertos madrileños como madrileños y no como españoles. Las altas, eso sí, son de todos. Y lo celebro", añadió.

"Pero como ustedes tenían que ayudar al gobierno Sánchez-Iglesias para eludir su responsabilidad, me han querido hacer culpable de las muertes en Madrid", añadió.

Residencias

Sobre el drama de las residencias, defendió que el Gobierno de la Comunidad "ha apoyado con los medios que en cada momento estaban a su alcance para reforzar su protección frente al coronavirus".

"Lo ocurrido en muchas residencias y en muchos domicilios particulares con nuestros mayores es lo más doloroso de estas durísimas semanas. Desde el primer día, desde mi primera rueda de prensa, pedí cuidado para ellos, avisé de la alta mortalidad que el virus provocaba en los mayores, sobre todo entre aquellos que hubieran padecido otras enfermedades", subrayó.

Para este sector, Ayuso adelantó que la Consejería de Sanidad lleva meses trabajando en el Plan de Atención integral en longevidad, fragilidad y soledad. "Estamos diseñando un modelo socio sanitario muy sólido".

"Las residencias de mañana tendrán que cuidar, pero también curar, pues el covid estará tiempo con nosotros. El modelo hay que adaptarlo a las nuevas circunstancias y humanizarlo. Tenemos que garantizar la mejor asistencia", avanzó.

Como viene siendo habitual en sus intervenciones, Ayuso calificó de "inexistentes" los recortes en Sanidad de los años que el PP lleva gobernando la Comunidad de Madrid. También cerró la puerta a cualquier posibilidad de pacto, como la semana pasada ofreció el portavoz socialista, Ángel Gabilondo.

Cierra la puerta al pacto

"Este gobierno ha estado prácticamente solo en la gestión de la epidemia. Además de al presidente del Gobierno, me he dirigido por escrito a la vicepresidenta, a la ministra de Hacienda, al ministro de Política Territorial y Función Pública, y a la Delegación del Gobierno. Y mis consejeros, a los ministros del ramo. La respuesta que he obtenido es un vacío que perjudica a todos y cada uno de los madrileños, y especialmente a los más desfavorecidos", se quejó.

"¿Pactos? ¿Lealtad?", se preguntó. Y se respondió a sí misma: "El gobierno central no podrá quejarse de la Comunidad de Madrid. Les pondré solo un ejemplo gráfico: cuando cerramos el palacio de hielo de Madrid como morgue, invitamos a la ministra de Defensa, que tuvo a bien acompañarnos. ¿Se han interesado por visitar hospitales, o al personal sanitario, o a acompañarnos en el luto?"

"Lealtad son hechos. Y lealtad es un camino de dos direcciones. Lo contrario es sumisión", consideró.