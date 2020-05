Directo | El Gobierno prevé una caída de la economía del 9,2% del PIB este año y un rebote del 6,8% en 2021

Publicada el 01/05/2020 a las 08:56 Actualizada el 01/05/2020 a las 10:20

Sigue en infoLibre este viernes el minuto a minuto de la evolución de esta pandemia en España y en el mundo:

09.53. El Gobierno prevé una caída de la economía del 9,2% del PIB este año y un rebote del 6,8% en 2021. Calviño informa del escenario macroeconómico que prevé el Gobierno. Según explica, se prevé un desplome del PIB del 9,2% este año y una tasa de paro que se elevará al 19%, mientras que para 2021 estima un repunte del 6,8% en 2021 y un descenso de la tasa de paro al 17,2%. "Para España se prevé que el impacto será en forma de V asimétrica", dice.

09.44. Comienza la rueda de prensa de Calviño y Montero en Moncloa para informar del plan de estabilidad enviado a Bruselas. La ministra de Asuntos Económicos y Transformación Digital, Nadia Calviño, ha indicado en rueda de prensa que el daño económico y social se empezó a manifestar a partir de la segunda quincena de marzo y ha recordado la caída del 5,2% del PIB respecto al último trimestre de 2019, así como la reducción del empleo. Sin embargo ha indicado que "gracias a las medidas de flexibilización como el apoyo a los ERTE", el ajuste del empleo "es menor". Calviño añade también que las economías están sufriendo a corto plazo "un impacto mayor" que en la pasada crisis de 2008.

09.00. Cierra el hospital de Ifema. El hospital de campaña de Ifema cerrará este viernes, 1 de mayo, con un acto solemne en el que se homenajeará a los sanitarios y tras haber superado los 4.000 pacientes atendidos durante su actividad, que ha permitido aliviar la presión asistencial en pleno pico de la pandemia al resto de la red asistencial hospitalaria. La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, detalló en el pleno del pasado miércoles el "apagado" de esta instalación provisional al descender el impacto del covid-19, que definió como "el milagro de Ifema", que se logró levantar el pasado 21 de marzo de forma rápida. Tras cerrar en una primera fase de repliegue el pabellón 7, ahora toca el turno del 9 que ha acogido a los últimos pacientes derivados para su cuidado. No obstante, otras facetas del recinto seguirán activas como su centro logístico, que reparte material sanitario a hospitales y centros residenciales. El hospital ha tenido 1.350 camas, con 16 de cuidados intensivos, así como 1.000 profesionales sanitarios (el 90% procedente de la Atención Primaria), servicio de lavandería, de limpieza y de catering, por el que han llegado a ingresar, más de 4.000 pacientes, de los cuales 17 fallecidos. El director general de Ifema, Eduardo López-Puertas, aseguró en declaraciones a Europa Press que, pese al cierre del hospital, las instalaciones de los pabellones se mantendrán "exactamente igual" durante el próximo mes. "Seguiremos manteniendo las camas y el equipo en mayo por si se produjera algún repunte", ha indicado López-Puertas.

08.56. Alemania supera los 160.000 contagios y se acerca a los 6.500 fallecidos. Más de 160.000 personas se han infectado de coronavirus en Alemania, según un nuevo balance que eleva a casi 6.500 la cifra provisional de fallecidos por esta pandemia, que supera ya los tres millones de contagio a nivel mundial. En concreto, según el Instituto Robert Koch, la agencia gubernamental alemana encargada del seguimiento de las enfermedades contagiosas en Alemania, unas 160.700 personas han dado positivo, 1.639 más que el jueves. La cifra de fallecidos ha subido hasta los 6.481, 193 más.

08.54. Un "atípico y diferente" Día del Trabajador. CCOO y UGT celebran este Día del Trabajador de forma "atípica y diferente" a otras de las jornadas de celebración del 1º de Mayo de otros años, ya que será una jornada de reivindicación que tendrá lugar en las redes sociales por la crisis del coronavirus y, por tanto, sin presencia de manifestantes por las calles de España. Las viejas y las nuevas reivindicaciones de ambas organizaciones sindicales se unirán en esta jornada, que se celebrará bajo el lema "Trabajo y servicios públicos. Otro modelo social y económico es posible". Será la primera vez en la historia reciente de España que no habrá una manifestación por el Primero de Mayo al uso. Ambas organizaciones quieren que en esta jornada los trabajadores se sumen a sus reivindicaciones y se conecten y participen activamente a través de las redes sociales con el hashtag #1deMayo.

08.33. El coronavirus deja ya más de 3,2 millones de contagios y 233.000 muertos a nivel mundial. Más de 3,2 millones de personas se han infectado en todo el mundo del nuevo coronavirus, una pandemia que acumula ya más de 233.000 fallecidos y que tiene en Estados Unidos su principal epicentro, con un ritmo diario de crecimiento de casos que ronda los 30.000. Según el balance de la Universidad Johns Hopkins, Estados Unidos continúa su ritmo de crecimiento y se acerca a los 1,07 millones de positivos, mientras que la cifra de fallecidos supera los 63.000. Solo en la ciudad de Nueva York se han registrado más de 18.000 víctimas mortales. Así, Estados Unidos es, con diferencia, el país más afectado de los 187 en los que ya se han detectado casos de covid-19, la enfermedad asociada al virus que se originó en 2019 en la ciudad china de Wuhan. España figura en segundo lugar, con más de 213.000 contagios y unos 24.500 fallecidos, por delante de Italia —205.000 infectados y 28.000 muertos—.

06.16. Trump contradice a Inteligencia y dice tener pruebas de que la covid-19 se creó en un laboratorio de Wuhan. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha contradicho este jueves a los servicios de Inteligencia del país al asegurar que dispone de evidencias que muestran que el nuevo coronavirus ha sido creado en un laboratorio chino de Wuhan, epicentro mundial de la pandemia. Horas antes, la Oficina del Director de Inteligencia Nacional informó en un comunicado de que había un "amplio consenso científico" que concluía que el virus "no fue fabricado por el ser humano o modificado genéticamente". No obstante, al ser cuestionado este jueves por los periodistas en la Casa Blanca acerca de la posibilidad de que el virus hubiera sido creado en el Instituto de Virología de Wuhan, Trump respondía que "sí", que así lo creía, pues cuenta con información "de confianza", aunque descartó dar más detalles, pues dijo no tener autorización para ello.

05.00. China registra doce casos de covid-19, seis de ellos importados. El Ministerio de Salud de China ha registrado este viernes seis nuevos casos de covid-19 a nivel local, cinco de ellos en la provincia de Heilongjiang y otro en la región autónoma de Mongolia Interior; así como otros seis positivos importados. Un día más, las autoridades sanitarias no han certificado muertes adicionales, por lo que la cifra se mantiene en 4.633. Por su parte, los contagios experimentan una ligera subida hasta los 82.874. En cuanto al número de casos importados, hay un total de 1.670 confirmados en la China continental. De ellos, 1.165 han sido dados de alta, 505 siguen recibiendo tratamiento médico y siete se hallan en estado grave.