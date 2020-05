Casado se mantiene en el rechazo a la prórroga del estado de alarma tras una hora de conversación con Sánchez

Publicada el 04/05/2020 a las 14:10 Actualizada el 04/05/2020 a las 14:46

El líder del Partido Popular, Pablo Casado, se distancia del apoyo que su formación ha otorgado al Gobierno en las últimas tres prórrogas del estado de alarma. Este miércoles, el Congreso de los Diputados votará la cuarta y, a día de hoy, los conservadores creen que no se dan las condiciones para ir de nuevo de la mano de Pedro Sánchez en este asunto. "En los términos que conocemos, no podemos apoyar la prórroga del estado de alarma", sostuvo este lunes a primera hora. Más avanzada la mañana, tras una conversación con el presidente del Gobierno, no hubo cambio de opinión.

"El estado de alarma prorrogado a partir de esta semana no tiene sentido", insistió el líder del principal partido de la oposición en una entrevista concedida a Onda Cero. Casado mantuvo que el estado de alarma ha sido necesario para evitar "el colapso" de las UCI, pero que una vez que el propio Sánchez dice que se puede salir a "tomar el vermut", hay que adaptar la normativa legal a la situación.

En todo caso, Casado señaló que su partido esperaría antes de fijar una posición "definitiva" a conocer los acuerdos del Consejo de Ministros de este martes o a tener una conversación con Pedro Sánchez. Las fuentes del PP consultadas por este diario apuntan a que, a día de hoy, el partido se mueve entre el 'no' y la abstención. Con la abstención, la iniciativa saldría adelante.

Tras una hora de conversación telefónica con Sánchez, Casado no varió su posición de primera hora de la mañana. "Parece ser que el presidente de PP le ha dicho al presidente del Gobierno que no va a apoyar esta medida, al menos esa es la interpretación que tenemos", avanzó el ministro José Luis Ábalos en rueda de prensa.

"El presidente le ha advertido que esa actitud nos puede llevar a un caos sanitario y económico", añadió Ábalos mientras de forma paralela defendía que "nadie" defiende una alternativa porque no la hay.

El ministro de Transportes aseguró no querer ser "alarmista". Pero advirtió de que sin esta declaración se excepcionalidad toda la actividad deberá recuperarse. "Es tanto como condenarnos a un caos del que algunos tendrán que ser responsables", dijo.

Tanto Ábalos como el responsable de Sanidad, Salvador Illa, vinieron a decir en su comparecencia ante los medios que hay dos opciones: mantener el estado de alarma o el "caos".

ERTE y estado de alarma

A ojos del líder del PP, España "ya no necesita" este instrumento "excepcional" que limita derechos y libertades. Además, exigió al jefe del Ejecutivo que desvincule el estado de alarma del pago de la prestación de los ERTE y de la liquidez a pymes y autónomos. Algo que, a su juicio, es un "chantaje" e "inmoral". ¿Sería esta la condición para que el partido se deshiciera de sus reservas y se acercara de nuevo al Ejecutivo? Casado no quiso aclararlo en la entrevista radiofónica. Y en ello le insistió a Sánchez.

Para Casado, en las actuales circunstancias hay otras herramientas legales en un contexto de "desescalada" como el actual. Citó la Ley Orgánica de Medidas Especiales en Materia de Salud Pública, la propia Ley General de Salud Pública o la Ley de Seguridad Nacional.

Barones conservadores como Juan Manuel Moreno (Andalucía), Isabel Díaz Ayuso (Madrid) o Alberto Núñez Feijóo (Galicia) ya habían mostrado en las últimas horas su disconformidad con la prórroga del estado de alarma. La actual caduca el 9 de mayo.