Casado endurece el tono por presión de sus barones y para comer espacio a Vox: las claves del debate en el PP

"A día de hoy" el Partido Popular no está en disposición de apoyar la prórroga del estado de alarma que Pedro Sánchez llevará al Congreso este miércoles. Así lo aseguró el presidente del PP, Pablo Casado, este lunes a primera hora de la mañana en una entrevista concedida a Onda Cero. El tiempo se va consumiendo y el líder del principal partido de la oposición no varió su posición con el paso de las horas, por mucho que hubiese emplazado la fijación definitiva de posición a tener un contacto con el presidente del Gobierno.

De hecho, parece que las cosas empeoraron tras una hora de reunión telefónica entre ambos porque desde el Gobierno salieron a defender que no hay alternativa posible. Que o prórroga o "caos". En el PP estarán pendientes del Consejo de Ministros de este martes por si hay alguna variación que les permita justificar un viraje al "sí". Pero todas las fuentes consultadas creen que ese escenario hay que darlo prácticamente por descartado. Que Casado, que en los últimos días ha escuchado a varios dirigentes del PP —algunos de mucho peso— posicionarse en el "no", se debate entre el rechazo o la abstención. Esta última figura permitiría que la prórroga saliese adelante y a los conservadores, por su parte, sacudirse algo de presión. Pero, en todo caso, se trataría de una decisión política de calado. Primero, porque permitiría dibujar a un Gobierno central cada vez más solo en una situación excepcional al ver que el principal partido de la oposición se aleja. Y segundo, porque daría una pista clarísima de por dónde va a transitar el PP en esta crisis.

Si alguna vez Casado tuvo dudas de si estar o no al lado del Gobierno en esta fase de la desescalada, las críticas de sus barones a esta prórroga tras la conferencia de presidentes de Sánchez y las presiones —esta vez externas— de formaciones como Vox, que se opone de forma clara, tienen mucho que ver, a ojos de las fuentes consultadas, con esta estrategia. Una estrategia ante la que no hay marcha atrás una vez pulsado el botón del voto.

"El partido de Abascal y el ala más conservadora del partido pueden tener mucho que ver con esta dureza de Casado a la hora de amagar con poner en riesgo la prórroga", subraya una senadora. No son pocas las ocasiones en las que la extrema derecha ha denunciado una especie de doble discurso del PP: criticar a Sánchez por un lado, pero, en la práctica, mantener intacto el apoyo al estado de alarma.

"La dirección que tome la dirección nacional será acatada por todos. Pero siempre decimos que somos un partido de Gobierno y que eso nos diferencia de Vox. Hagamos lo que hagamos, tenemos que explicarlo bien", añade la misma fuente.

Hace unas semanas, en amplios sectores del PP enfadó que el mismo día que Casado iba a reunirse con Sánchez para hablar de pactos, Álvarez de Toledo se mostrara partidaria de que Sánchez se sometiera a una cuestión de confianza. "No es el momento de plantear este tipo de cuestiones, cuando desde el PP estamos defendiendo que somos un partido leal, responsable y que estamos dispuestos a llegar a acuerdos en el Parlamento, con luz y taquígrafos", se quejaban las fuentes consultadas. Ahora, el escenario ha cambiado.

Barones contra la prórroga

En esta ocasión, Casado ha encontrado en Alberto Núñez Feijóo, presidente de la Xunta de Galicia, un aliado en el que incluso poder justificar su distanciamiento de la prórroga del estado de alarma. El único barón del PP que gobierna con mayoría absoluta consideró este domingo que esta herramienta legal ya no es necesaria para gestionar la crisis. Parte de la culpa de las prisas del presidente gallego la tiene su intención de que las elecciones autonómicas, que iban a celebrarse el 5 de abril y tuvieron que a aplazarse, puedan ser convocadas cuanto antes.

De la cercanía de la presidenta de la Comunidad de Madrid al líder del PP no hay ninguna duda. Pero este lunes, sus palabras sirvieron para apuntalar todavía más la tesis de la dirección nacional del PP. Según sostuvo, el estado de alarma "hasta aquí ha funcionado, pero ya estamos en un escenario diferente". "Porque vamos a tener un problema diferente, a mi juicio, incluso de orden público", justificó Ayuso, que preside la Comunidad que lidera el trágico ránking de fallecidos y acapara las muertes en residencias de mayores.

"¿Y si hay un rebrote?"

En este contexto, hay sectores del PP que, sin poner en duda el liderazgo de su jefe de filas, alertan de lo "delicado" de desmarcarse de la prórroga a dos días de la votación y cuando ya hay un cronograma para la desescalada. "¿Y si hay un rebrote?", se pregunta un veterano dirigente. Y se responde a sí mismo: "Que el Gobierno tendría muy fácil señalarnos".

De hecho, el Gobierno ya ha advertido de que la prórroga es "imprescindible" en toda la fase de desescalada. "Desentenderse es tanto como condenarnos al caos", defendió el ministro José Luis Ábalos. Más explícito fue el portavoz de Unidas Podemos en el Congreso, Pablo Echenique, que consideró que, con su actitud, el PP está "amenazando con provocar un rebrote, el colapso del sistema sanitario y miles de muertos".

Para los socialistas, el PP no debería esconderse tras una abstención. "Si confían en que salga adelante [la prórroga] por apoyo de otros grupos, es que han elegido situarse en el ámbito de la irresponsabilidad", dijo en alusión a Vox. El partido de Santiago Abascal, que ha votado en contra de las prórrogas, ha sido crítico con la postura del PP de votar a favor de estas iniciativas y se ha erigido en la "alternativa patriótica" a Pedro Sánchez.

Este diario ha informado de que sectores de PP muestran estos días su preocupación por el hecho de que el partido no esté capitalizando el malestar ciudadano por algunas de las medidas del Gobierno o por la gestión que Sánchez está haciendo de la crisis. También, su inquietud porque quienes se fueron a Vox no vuelven de forma clara al PP. Según el Barómetro de laSexta difundido en Al Rojo Vivo este lunes, el PP se mantiene en segunda posición, tras el PSOE, pasando de un 20,8% en noviembre a un 20,4%. Pero Vox es el partido que más crece (+1,9), pasando de un 15,1 a un 17% y en una clara tercera posición. También experimenta una leve subida Ciudadanos, pasando de un 6,8% a un 6,9%.

Los fieles a Casado niegan que el líder del PP tenga miedo a la extrema derecha. "Hay un tsunami contra el estado de alarma. Sánchez lo ha desbordado", dice una de las dirigentes consultadas. No obstante, mientras los más veteranos creen que es complicado defender, a dos días de la votación en el Congreso, que hay "alternativa", en Génova aseguran que por supuesto que la hay. Citan la Ley de Salud Pública que, defienden, "permite tener un centro de coordinación, no tener un mando". La prórroga vigente expira el sábado 9 de mayo.

"El plan B al estado de Alarma es aplicar las leyes de Salud Pública, de Protección Civil y de Seguridad Nacional para amparar el mando único sanitario y las limitaciones de movilidad. Si la Constitución limita a 60 días el estado de Excepción, el de Alarma no debe prolongarse más", había dicho horas antes Casado en su entrevista con Onda Cero.

Tras la conversación con Pedro Sánchez, el PP no quiso comentar los detalles de la misma con el argumento de que se había tratado de un encuentro "privado". Pero desde la dirección nacional se aseguraba que lo dicho por Casado en la entrevista de primera hora de la mañana seguía vigente.

"No vamos de farol. Nosotros no damos cheques en blanco. Hemos estado al lado del Gobierno en todas las prórrogas mientras sus socios, sus aliados naturales, han sido menos leales que nosotros", lamentaba un diputado. Al cierre de esta edición, la Ejecutiva de Esquerra Republicana de Catalunya anunciaba su voto en contra de la prórroga en el Pleno del miércoles.

El PP ve un "chantaje" e "inmoral" que el Gobierno use a parados y autónomos, "como rehenes" en el pago de los ERTE y medidas sociales. "No pueden estar vinculados al estado de alarma", defiende Casado. ¿Esta es la condición para que el PP dé su apoyo? "Sería un buen comienzo. Todo está abierto. Como ha dicho Casado, ahora mismo estamos en no apoyar", señala un dirigente provincial.

