Abascal reivindica el amor LGTBI ante un estupefacto Sánchez y le insta a que "abandone ese odio histórico de la izquierda a los homosexuales"

Publicada el 06/05/2020 a las 11:51 Actualizada el 06/05/2020 a las 12:45

El presidente de Vox, Santiago Abascal, ha puesto este miércoles sobre la mesa la posibilidad de presentar una moción de censura contra el Gobierno de Pedro Sánchez, al que además ha retado a prohibir las manifestaciones en coche que va a convocar su formación en todas las grandes ciudades, como recoge Europa Press. En el debate en el Congreso para una nueva prórroga del estado de alarma, Abascal ha centrado buena parte de su discurso en censurar las "ansias comunistas" del vicepresidente segundo del Gobierno, Pablo Iglesias, y arremeter contra Sánchez por su gestión de la crisis del coronavirus. Por ello, ha anunciado que no descarta la posibilidad de presentar una moción de censura contra el Ejecutivo si no lo hace el PP y así desenmascarar a los diputados que apoyan la continuidad "de este Gobierno ruinoso que está destruyendo el país".

Además, ha revelado que Vox pedirá esta misma semana autorización en las delegaciones del Gobierno para que los ciudadanos puedan manifestarse contra el Gobierno en las calles montados en sus vehículos y "con todas las medidas de seguridad". "¿Van a prohibirlo?", ha preguntado al ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska.

El líder de Vox se ha dirigido además al presidente del Gobierno para espetarle "el odio histórico de la izquierda a los homosexuales". "Nos podrá etiquetar e insultar como quiera, señor Sánchez, pero a nosotros nos importan los españoles independientemente de su color, de su edad, de su sexo y de su orientación sexual. Pero como usted sacó ese tema que nada tenía que ver con lo que nos ocupaba y nos ocupa yo le ruego que abandonen ese odio histórico de la izquierda a los homosexuales", ha señalado.

"Aléjense, por favor, de ídolos como el Che Guevara, que los encarcelaba, y animen a sus socios de Gobierno, que ahora no parecen querer escuchar, alejarse de ideologías que catalogaban a las personas según su condición sexual", ha añadido Abascal mientras Pedro Sánchez ponía gesto de desconcierto. “La gente debe poder amar a quien quiera, señor Sánchez, y debe ser muy duro para los homosexuales que ustedes sigan rindiendo homenaje a sus perseguidores y a sus asesinos. En Vox, señorías, no despreciamos a nadie por su tendencia sexual. En Vox, desde luego, no tendrían que soportar que una exministra que se sentaba a su lado, y ahora Fiscal, les insultase gravemente como hacía con otros compañeros de la bancada azul”, señaló el líder ultra en referencia a una grabación a Dolores Delgado en la que se refería a la condición sexual del ahora ministro Fernando Grande-Marlaska.

Las afirmaciones de Abascal en la tribuna del Congreso constrastan con algunas de sus afirmaciones en el pasado, como las realizadas en una entrevista con Pablo Motos en El Hormiguero, en las que declaró sobre la adopción en parejas gays: "Si hay un niño al que no quiere nadie y lo adoptan homosexuales, lo aplaudo". En otra ocasión, en una entrevista con Susana Griso en Espejo Público, señaló sobre el matrimonio gay: "Nosotros no consideramos que la relación entre dos hombres o entre dos mujeres sea un matrimonio. Sí, una unión civil que necesita ser regulada. Creo que es bueno que las personas se unan, que dos hermanas viudas, o dos amigos viudos puedan hacerse una unión civil para cuidarse unos a otros o legar".

Con ocasión de la celebración del último Orgullo en Madrid, se difundieron argumentarios en los que la formación de extrema derecha instruía a sus cargos a la hora de hacer declaraciones públicas. Recogidos por el periodista Antonio Maestre en La Marea, en estos documentos se aseguraba que el Orgullo no representa a todos los homosexuales sino a "un puñado de lobbies" y que su idea de trasladarlo a la Casa de Campo era para impedir que se "impregnara el centro de la ciudad de un hedor insalubre e insoportable". Vox aseguraba además que durante el Orgullo "se producen en el centro de Madrid multitud de burlas y faltas de respeto a los sentimientos religiosos de los católicos", así como "escenas sexuales grotescas a la vista de familias con niños".