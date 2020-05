Publicada el 06/05/2020 a las 10:08 Actualizada el 06/05/2020 a las 11:51

Sin tregua. El líder del Partido Popular pronunció este miércoles desde la tribuna del Congreso de los Diputados el discurso más duro contra el Gobierno desde que arrancó la crisis del Covid-19. Pablo Casado dibujó a un Gobierno que miente, que manipula los datos, que "malversa los elementos del sistema democrático" y que actuó con una "imprevisión dolosa" no protegiendo a los sanitarios y no dotando a la población de medidas de contención contra la pandemia. De tratar a los españoles como los "perros de Pavlov".

"Es usted el que ha fallado en todo y a todo", mantuvo Pablo Casado en una intervención en la que volvió a acusar al Ejecutivo de estar aplicando un "estado de excepción encubierto". "Usted es el caos", espetó a Pedro Sánchez.

El líder del principal partido de la oposición construyó un discurso que parecía encaminado al voto negativo. Cada frase parecía estar sentando los cimientos de 'no'. Pero, al final, ya en tiempo de descuento, envolviéndose en la "lealtad" y arrogándose que vaya a decretarse luto nacional y la desvinculación de los ERTE del estado de alarma, anunció que no iban a votar a favor, pero tampoco en contra. Es decir: abstención. Una abstención irrelevante. Porque Sánchez ya había llegado a la Carrera de San Jerónimo con los apoyos necesarios para la prórroga en el bolsillo gracias a una intensa negociación con los grupos en las horas previas.

"Le dije anteayer que no podíamos apoyar esta prórroga del estado de alarma y hoy no la vamos a apoyar. También le dije que podía evitar nuestro voto en contra si desvinculaba ERTE y ayudas a autónomos y pymes del estado de alarma si mejoraba la cogobernanza con autonomías y si adaptaba las actuaciones contra la pandemia a la legislación ordinaria para salir dentro de dos semanas de la excepcionalidad constitucional. Su nueva geometría variable le ha llevado a comprometerse con estas actuaciones". Y por ello, le dijo el PP mantiene ese compromiso "de no votar en contra". Con eso de la "geometría variable" se refería a que Ciudadanos, en las negociaciones que culminaron con el anuncio del voto a favor, logró arrancar al Gobierno el compromiso de los ERTE, arrebatándole al PP esa bandera.

"Hoy ha dicho que está dispuesto a hacerlo, y por ese motivo mantendremos el compromiso de no votar en contra. No solo mi grupo parlamentario sino todos los españoles esperamos que por una vez cumpla y éste sea el último decreto de prórroga de estado de alarma que traiga a esta cámara", advirtió.

Durante un par de días, el Partido Popular creyó tener en sus manos la continuidad del estado de alarma y defendía, sin ningún tipo de dudas, que existían planes alternativos que permitían levantar la medida con garantías. Fiaba todo a que a Sánchez le habían abandonado todos sus socios de investidura y a que Ciudadanos iba a a abstenerse. Pero en horas, esta estrategia se disolvió con un azucarillo en un vaso de agua. A última hora del martes, el Gobierno anunciaba que había llegado a un acuerdo con el partido naranja. Inés Arrimadas y los suyos le darían el "sí" a cambio de unas condiciones, entre las que figuraba el mantenimiento de los ERTE más allá del estado de alarma, una medida que llevaba el copyright del PP.

Casado había mantenido una reunión telefónica de una hora con Sánchez el lunes sin llegar a un solo acuerdo. Y el martes, mientras los socialistas intensificaban los contactos con ERC, PNV y Cs, los conservadores seguían con su negativa a la prórroga asegurando que el sentido de su voto no estaba todavía fijado. Que todavía había tiempo para negociar.

Antes de que Casado llegase a este Pleno, el PP ha vivido dos días muy complejos. Su líder, cuentan las fuentes consultadas, ha recibido presiones de todo tipo para que orientase en voto en una u otra dirección. Primero, empezaron los barones del partido, con Alberto Feijóo (Galicia) a la cabeza, pidiendo de forma clara el fin de estado de alarma el domingo tras la conferencia de presidentes. La madrileña Isabel Díaz Ayuso también se posicionó en la misma línea.

Con estos mimbres, el convencimiento de que los votantes del PP querían un endurecimiento de la postura y la presiones de Vox, Casado dejó la puerta abierta a votar "no" el lunes en una entrevista concedida a primera hora a Onda Cero.

No cambió tras hablar con Sánchez. Ni el martes. Pero ese día, 24 horas antes del pleno, en algunas comunidades autónomas comenzó a cundir la preocupación por no tener todo listo en el supuesto de que se levantase el estado de alarma. Y Feijóo y Ayuso viraron de posición, abriéndose a 15 días más de estado de alarma. La respuesta de la dirección nacional del PP fue el silencio.