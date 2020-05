Publicada el 07/05/2020 a las 09:00 Actualizada el 07/05/2020 a las 10:07

En infoLibre hemos preparado un dosier —que puedes consultar pinchando en la imagen— con toda la información sobre el coronavirus. Todos nuestros contenidos sobre el virus, desde guías prácticas hasta análisis en profundidad, son de libre acceso. En momentos de crisis como este, la información contrastada que los socios hacen posible debe llegar al mayor número de personas para contribuir a contener el contagio del virus, de fake news y de informaciones malintencionadas.



Sigue en infoLibre este jueves el minuto a minuto de la evolución de esta pandemia en España y en el mundo:

10.37. Patxi López, elegido presidente la Comisión de la Reconstrucción tras el covid-19. El socialista Patxi López ha sido elegido este jueves presidente de la nueva Comisión para la Reconstrucción Económica y Social creada en el Congreso para debatir propuestas que aceleren la recuperación de España tras la crisis del coronavirus. La candidatura del exlehendakari logró 165 votos del PSOE, Unidas Podemos y partidos pequeños como el PNV, Más País, Compromís, Teruel Existe, se impuso a la de Ana Pastor, defendida por el PP, que sumó 91 votos.

10.05. La OMS no descarta contagios en la fecha de la Cumbre del Clima de Madrid, aunque no lo investiga como foco del contagio. La Organización Mundial de la SaluLa candidatura del exlehendakari logró 165 votos del PSOE, Unidas Podemos y partidos pequeños como el PNV, Más País, Compromís, Teruel Existe, se impuso a la de Ana Pastor, defendida por el PP, que sumó 91 votos.d (OMS) está "vigilante" y "abierto a la posibilidad" de que el covid-19 ya estuviera en diciembre en Europa e incluso en fechas "más tempranas", aunque en estos momentos no está investigando "de forma proactiva" si la XXV Cumbre del Clima de Chile que finalmente se celebró en Madrid del 2 al 15 de diciembre pudo ser un punto dispersor del contagio.

09.55. Oriol Junqueras: el PSOE tiene que elegir entre Ciudadanos o "mantener las mayorías de la investidura". El líder de ERC, Oriol Junqueras, ha asegurado que el PSOE "tiene que decidir si se lanza a los brazos de Ciudadanos o si quiere mantener las mayorías de la investidura", y ha acusado al Gobierno de actuar como si tuviese mayoría absoluta, sin informar ni consensuar, ha criticado. "Está en sus manos, pero no puede continuar como hasta ahora, no se pueden seguir imponiendo las decisiones por miedo a Vox", ha afirmado Junqueras en una entrevista por escrito a Ràdio 4 este jueves recogida por Europa Press.

09.50. Calvo avanza que será necesario el estado de alarma más allá del 24 de mayo. España "seguramente" necesitará "algunas semanas más" de vigencia del estado de alarma más allá del 24 de mayo, cuando vence la cuarta y última prórroga autorizada por el Congreso de los Diputados a propuesta del Gobierno, ha avanzado este jueves la vicepresidenta primera del Ejecutivo, Carmen Calvo. En una entrevista en Los Desayunos de TVE, recogida por Europa Press, Calvo ha justificado el mantenimiento del estado de alarma durante la llamada fase de desescalada porque con una ley ordinaria no se pueden prohibir los desplazamientos entre provincias distintas ni obligar a nadie a quedarse en su casa.

09.40. El coronavirus deja más de 260.000 muertos y más de 3,7 millones de casos en todo el mundo. Según el balance global actualizado este jueves a las 09.30 horas, la pandemia deja ya 3.753.219 personas contagiadas y 263.861 víctimas mortales. Estados Unidos sigue a la cabeza del país con más decesos con 73.431 muertes registradas, seguido de Inglaterra (30.150) e Italia (29.684). En cuanto al número de contagiados Estados Unidos es el país más afectado con 1.228.609 casos, seguido de España con 220.325 positivos e Italia con 214.457 . El número total de personas curadas asciende a 1.246.184, con Estados Unidos liderando esta tabla con 189.910 personas recuperadas, seguida por Alemania, con 139.900 y España con 126.002 curados. 09.30. Alemania sube el balance diario a más de 1.200 casos y supera los 166.000 contagiados y los 7.100 muertos. Alemania ha registrado en las últimas 24 horas más de 1.200 casos de coronavirus, superando de nuevo el umbral del millar de contagios diario, lo que eleva el balance a más de 166.000 personas contagiadas y más de 7.100 muertos, según los datos publicados este jueves por el Instituto Robert Koch, la agencia gubernamental alemana encargada del seguimiento de las enfermedades contagiosas.

09.20. Casado dice que Sánchez "cada vez está más solo" y no cree que Ciudadanos le dé oxígeno y rompa pactos con PP en CCAA. El líder del PP, Pablo Casado, ha asegurado este jueves que el jefe del Ejecutivo, Pedro Sánchez, "cada vez está más solo" y ni siquiera tiene los apoyos de sus socios de investidura, al tiempo que no cree que Ciudadanos le vaya a dar oxígeno y romper los acuerdos alcanzados en Gobiernos autonómicos por apoyar sus 10 diputados la prórroga del estado de alarma. "La colaboración (del PP) con Ciudadanos es buena", ha afirmado.

09.00. Asturias, Cantabria, Valencia, La Rioja, Ceuta y Melilla envían la documentación al Gobierno para pasar a fase 1. El Gobierno ha explicado que la vicepresidenta cuarta y ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, Teresa Ribera, presidió este miércoles varias reuniones por videoconferencia con consejeros de comunidades autónomas para la transición hacia una nueva normalidad. En concreto, fueron cuatro comunidades y las dos ciudades autónomas las que remitieron la documentación necesaria para solicitar su evolución a la fase 1 el próximo lunes al entender que cumplen los requisitos necesarios.

06.20.China registra sólo dos nuevos casos importados de covid-19. El Ministerio de Salud de China ha anunciado este jueves que no se han confirmado casos de covid-19 a nivel local, pero sí dos contagios importados, uno en el municipio de Shanghái y otro en la provincia de Cantón, en el sur de China.

06.00. La OMS trabaja en enviar una nueva misión a China para buscar el origen del coronavirus. "Hay discusiones con nuestros homólogos chinos para enviar una misión adicional para poner el foco en qué pasó realmente al principio en términos de exposición a diferentes animales", ha indicado la epidemióloga de la OMS Maria Van Kerkhove en la rueda de prensa diaria de la organización.

05.00. Trump vuelve a atacar a China con el coronavirus y asegura que es "peor" que Pearl Harbor y el 11-S. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha vuelto a insistir este miércoles en que China podría haber detenido la pandemia del coronavirus, al tiempo que ha afirmado que la covid-19 es "peor que Pearl Harbor" y "peor que el 11-S"."Y nunca debería haber pasado. Podría haberse detenido en la fuente. Podría haberse detenido en China. Podría haberse detenido de forma correcta en la fuente. Y no lo fue", ha indicado Trump desde el Despacho Oval, según ha trasladado la cadena de televisión CNN.