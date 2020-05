Publicada el 08/05/2020 a las 09:01 Actualizada el 08/05/2020 a las 10:56

Sigue en infoLibre este viernes el minuto a minuto de la evolución de esta pandemia en España y en el mundo:

11.07. Exdirectora de Salud Pública manifestó en su renuncia que ir a la fase 1 no estaba basado en criterios de salud. La ya exdirectora de Salud Pública de la Comunidad de Madrid, Yolanda Fuentes, trasladó en su carta de dimisión su desacuerdo con la decisión de solicitar pasar a la fase 1 de la estrategia de desescalada que, a su juicio, "no ha estado basada en criterios de salud". En su carta de dimisión remitida al consejero de Sanidad, Enrique Ruiz Escudero, explicita que deja su cargo por "responsabilidad" y subraya su desacuerdo con la decisión adoptada en el Consejo de Gobierno y en contra del criterio de la Dirección General de Salud Pública, basado en "indicadores tanto epidemiológicos como asistenciales".

10.49. La pandemia de coronavirus deja cerca de 270.000 muertos y más de 3,8 millones de casos en todo el mundo. La pandemia del nuevo coronavirus originado en la ciudad china de Wuhan ha superado los 3,8 millones de casos y ha dejado más de 269.000 víctimas mortales en todo el mundo, según el balance de la Universidad Johns Hopkins. De acuerdo con los datos actualizados a las 9.30 horas de este viernes, el balance global del coronavirus asciende a 3.847.102 casos y 269.594 víctimas mortales en 187 países y territorios. El total de personas recuperadas se eleva a 1,24 millones de personas, con Estados Unidos liderando esta tabla, con 189.910 personas curadas, seguido por Alemania, con 139.900 pacientes salvados, y España, con 126.002. 10.17. Ayuso admite que se hubiera quedado en fase 0 pero tras reunirse con sectores económicos y bajar UCIs cambió su decisión. La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha reconocido que ella se hubiera quedado en la fase 0 de la desescalada pero tras reunirse con sectores económicos y disminuir el número de camas UCIs cambió de decisión. "Yo también hubiera sido la primera que me hubiera quedado esperando pero, es cierto, que también a lo largo de la semana, según me he reuniendo con distintos sectores económicos, que son los que levantan la economía, los que emplean, y viendo también la situación que tenemos con las familias más vulnerables, y viendo que las UCIs las podemos estirar, hay que tomar una decisión", ha declarado en una entrevista en 'Telecinco', recogida por Europa Press.

10.08. El PP denunciará al Gobierno ante la Fiscalía por suministrar mascarillas defectuosas al personal sanitario. El Partido Popular denunciará al Gobierno ante la Fiscalía por "haber suministrado mascarillas defectuosas a los trabajadores sanitarios" poniendo en "peligro su salud" durante la crisis del coronavirus, según ha anunciado el secretario general de la formación, Teodoro García Egea.

09.38. Iglesias augura una desescalada "más lenta" en Madrid y acusa a Ayuso de jugar con vidas para hacer política. El vicepresidente segundo de Derechos Sociales, Pablo Iglesias, ha acusado este viernes a la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, de pretender "ganar posiciones políticas jugando con algo tan serio como es salvar vidas" al pedir al Ejecutivo que la capital pase a la Fase 1 del plan de desescalada.

09.28. La producción industrial se hunde un 10,2% en marzo, su mayor desplome en tres años, por el covid-19. El Índice General de Producción Industrial (IPI) se desplomó un 10,2% el pasado mes de marzo en relación al mismo mes de 2019, su mayor descenso desde abril de 2017, como consecuencia de la crisis sanitaria y el cierre o la menor actividad de muchas empresas industriales tras la declaración del estado de alarma a mediados de marzo, según ha informado este viernes el Instituto Nacional de Estadística (INE). Con el desplome interanual de marzo, la producción industrial regresa a tasas negativas después de haber subido en febrero un 0,1%.

09.15. Madrid arguye una caída del 84% en hospitalizados para entrar en la fase 1. La Comunidad de Madrid ya ha presentado formalmente la documentación técnica de su propuesta para entrar la fase 1 del plan de desescalada del Gobierno central ante el covid-19, que se sustenta en una caída del 84 por ciento de hospitalizados y del 64 por ciento de los ingresados en UCI durante el pico de incidencia de la pandemia. Según ha informado el Ejecutivo regional, el consejero de Sanidad, Enrique Ruiz Escudero, como autoridad sanitaria del Gobierno regional, ha aportado el Informe de Madrid sobre las Capacidades Estratégicas Sanitarias dentro del Plan de Transición hacia una nueva normalidad.

09.00. Alemania suma 1.209 casos y eleva el balance de coronavirus a más de 167.000 contagiados y 7.266 muertos. Alemania ha registrado en las últimas 24 horas más de 1.200 casos de coronavirus, superando de nuevo el umbral del millar de contagios diario, lo que eleva el balance a más de 167.000 personas contagiadas y más de 7.200 muertos, según los datos publicados este viernes por el Instituto Robert Koch, la agencia gubernamental alemana encargada del seguimiento de las enfermedades contagiosas.

08.30. Iglesias propone, junto a sus homólogos italiano y portugués, crear una renta mínima europea. El vicepresidente segundo y ministro de Derechos Sociales y Agenda 2030, Pablo Iglesias, propondrá junto a la ministra de Empleo y Asuntos Sociales de Italia (movimiento 5 estrellas), Nunzia Catalfo y la ministra de Empleo, Solidaridad y Seguridad Social de Portugal (Partido Socialista portugues), Ana Mendes, la creación de un Ingreso Mínimo Europeo que tiene como objetivo reforzar la lucha contra la situación de pobreza en los países miembros y que, además, en la actualidad está agravada por la crisis del covid19.

08.00. Principio de acuerdo para alargar los ERTEs hasta el 30 de junio. El Gobierno ha alcanzado un principio de acuerdo con los agentes sociales en el marco del diálogo social para alargar los expedientes de regulación temporal de empleo (ERTEs) derivados de la crisis sanitaria y de la suspensión de determinadas actividades durante al estado de alarma, según han confirmado a Europa Press fuentes próximas a la negociación. En concreto, el texto de este preacuerdo, que podría sufrir modificaciones de última hora para conseguir el sí definitivo de la patronal, contempla extender hasta el 30 de junio de este año los ERTEs de fuerza mayor derivados del Covid-19, ya sea por fuerza mayor total (sin reinicio de la actividad) o parcial (recuperación de una parte de la actividad).