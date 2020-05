Publicada el 08/05/2020 a las 17:00 Actualizada el 08/05/2020 a las 17:44

El Ministerio de Sanidad ha publicado cuáles son los criterios que exigirá para que todas las comunidades autónomas aborden con garantías cuanto antes el rastreo de contactos. Se trata de una labor clave durante la desescalada: identificar cuanto antes los nuevos casos de covid-19 y las personas con las que han estado en contacto estrecho, para testearlas y aislarlas si es necesario. El Gobierno, tras semanas de silencio sobre cómo se abordaría, ha explicitado sus líneas clave, que deben seguir las comunidades autónomas si quieren combatir eficientemente al coronavirus y pasar de fase.

"La mayoría de los países de nuestro entorno y, de forma especial, aquellos que han tenido una elevada incidencia de contagios por la covid-19, van a fundamentar su estrategia de transición o desescalada en potenciar sus sistemas de detección temprana de nuevos casos y de seguimiento de contactos estrechos. Esto es lo que va a hacer también España", confirmó este jueves el Gobierno. El Ejecutivo promoverá lo que la inmensa mayoría de expertos (epidemiólogos, médicos de Atención Primaria y de Salud Pública) recomiendan: no hacer test aleatoriamente o a quien lo pida, sin criterio, como defienden algunos líderes políticos. Pero sí garantizar que todos los casos sospechosos, con síntomas, tengan su prueba y la tengan pronto.



"La prueba se realizará en las primeras 24 horas", asegura el Gobierno, si el sistema sanitario identifica un "caso sospechoso", es decir, "con cualquier tipo de sintomatología". Tras meses en los que muchos pacientes lamentaban que se les diagnosticara el covid-19 sin un test PCR que lo corroborara, ahora el Ejecutivo promete que "no va a haber ningún caso, aunque sea con síntomas leves, que se quede sin diagnosticar en nuestro país". Pero no solo eso: si el test sale negativo, pero los síntomas son inequívocos (tos, fiebre, falta de aire, etc), Sanidad afirma que se repetirá la PCR "con una nueva muestra del tracto respiratorio". Una vez identificado el contagiado, se le indicará "aislamiento domiciliario", mínimo de hasta 15 días después del inicio de los síntomas, siempre que se trate de casos leves. "Cuando no pueda garantizarse el aislamiento efectivo de los casos leves en su domicilio se indicará el aislamiento en hoteles u otras instalaciones habilitadas para tal uso si existe esta posibilidad", puntualiza el documento difundido por Sanidad.



Posteriormente, se pasará a la fase 2: identificar los "contactos estrechos". Sanidad ha detallado qué se considera un "contacto estrecho": cualquier persona que haya proporcionado "cuidados" a un caso, sea personal sanitario, alguien contratado a tal efecto o un cuidador; cualquier persona que haya estado a menos de dos metros durante más de 15 minutos del enfermo, como convivientes o visitas; y, en un avión, "a los pasajeros situados en un radio de dos asientos alrededor de un caso y a la tripulación que haya tenido contacto con dicho caso". El periodo a considerar será de dos días antes del inicio de síntomas hasta que el identificado como portador del coronavirus es aislado. Una vez confirmados estos contactos gracias a la vigilancia epidemiológica, se les indicará "cuarentena domiciliaria durante 14 días desde la fecha de último contacto con el caso" y se les realizará un test PCR.



El uso de los test serológicos



La identificación de nuevos casos y el rastreo de contactos se harán mediante test PCR, que detectan la presencia del coronavirus en el cuerpo. Pero también tendrán un papel destacado los llamados test rápidos o serológicos, que permiten demostrar no la presencia, sino el más que probable paso del SARS-Cov2 por el paciente, ya que detecta la presencia de los anticuerpos que ha generado el sistema inmunológico. Su fiabilidad está discutida para los casos individuales, ya que si sale positivo, lo más probable es que el resultado sea bueno: pero si arroja una lectura negativa, las pruebas que se manejan por ahora no permiten asegurar al 100% que el paciente no haya albergado el coronavirus, aunque no haya tenido síntomas. Aun teniendo en cuenta las limitaciones, el Gobierno propone usarlos para conocer el estado inmunológico de determinados colectivos: prioritariamente, personal sanitario, trabajadores de residencias de ancianos y los propios residentes.



Se trata de una labor proactiva, más que reactiva: en vez de esperar a que los pertenecientes a dichos colectivos manifiesten síntomas, ya que podría ser demasiado tarde para evitar brotes que se lleven por delante la vida de los más vulnerables, el Ejecutivo fomentará el estudio serológico sin esperar a que la enfermedad aparezca. Con esto se busca un doble objetivo: identificar a los trabajadores que han desarrollado inmunidad, para valorar ponerlos en primera línea de batalla: así como descubrir nuevos casos asintomáticos. Si el resultado del test serológico es positivo, eso no demuestra que se trate de un caso activo: el testado podría haber pasado ya la enfermedad. Por lo que se combinará con una prueba PCR, y si se detecta el covid-19, se procederá al aislamiento. Un solo caso bastará para declarar un brote en una residencia, puntualiza Sanidad.



¿Cómo se hará?



Los profesionales sanitarios llevan semanas asegurando que en muchas comunidades autónomas aún no se les ha explicado cómo proceder al rastreo, y han denunciado que aún no tenían constancia de que se les facilitarían test PCR para tal labor. En otras, como Asturias, la identificación de nuevos casos y el seguimiento de sus contactos se ha hecho desde el primer momento con pruebas, lo que ha ayudado a contener el coronavirus. Ante tales dudas, Sanidad garantiza que se facilitará a las regiones durante las próximas seis semanas un millón de kits. Además, "la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios (AEMPS), en colaboración con el Instituto de Salud Carlos III, ha validado a seis empresas españolas" que los fabrican, "de manera que existe oferta suficiente en el mercado para que las comunidades autónomas puedan comprar estos kits", puntualiza el gabinete de Illa. También se mejorarán los sistemas informáticos para optimizar la comunicación y la coordinación entre los distintos profesionales implicados, aunque no se ha detallado exactamente cómo.



En todo caso, y aunque el Ejecutivo haya especificado las líneas maestras a seguir, la iniciativa y la coordinación recaerá en los entes regionales. El plan, denominado "nueva estrategia de diagnóstico del covid-19", ha sido coordinado con las comunidades autónomas a través de la Ponencia de Alertas y Planes y Preparación y Respuesta, en la Comisión de Salud pública y en el Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud. "En él están todas las comunidades autónomas, también las gobernadas por el PP", remarca el Gobierno.



Una vez más, no a los 'test masivos'



Sanidad ha aprovechado la oportunidad para insistir en su enfoque sobre la idea que lleva circulando meses en el país de hacer test a toda la población para detener el coronavirus. Ya lo ha asegurado varias veces en sus comparecencias el director del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias, Fernando Simón, pero ahora el Ejecutivo ha sido mucho más contundente. No se puede y no tiene sentido. "Realizar test de forma masiva es ineficiente e ineficaz, como señalan los organismos internacionales y los expertos. Por eso, ningún país apuesta por hacer test masivos. Ni Alemania va a realizar 80 millones de pruebas diagnósticas, ni Francia 60 millones, ni lo van a llevar a cabo tampoco Italia, Reino Unido, Bélgica, Holanda o Rusia", explica la nota gubernamental.



No tiene sentido, argumenta el Gobierno en la misma línea que los profesionales contactados por este periódico, porque hacer pruebas a personas sanas, a no ser que sean serológicas y en el contexto explicado anteriormente, no sirve para nada y puede crear una sensación de "falsa seguridad": "La prueba solo indicaría que esa persona no tiene el virus en ese momento o no lo ha incubado. Un negativo puede ser positivo al día siguiente o una semana después. Lo cual supondría tener que hacer pruebas de manera permanente". Ningún país tiene esa hipotética capacidad y, probablemente, no la tenga jamás. El Ejecutivo insiste, también en la misma línea que aseguran los expertos, que la clave está en el rastreo. El comunicado incluye una pulla a los que, como el líder del PP, Pablo Casado, ha defendido el derecho de cada español a someterse a la prueba: "Hay que concentrar los esfuerzos donde está la prioridad. Y no jugar a confundir a la gente".

