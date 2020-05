Madrid se convierte en la única comunidad que no iniciará la desescalada en ningún área de su territorio

Publicada el 08/05/2020 a las 21:30 Actualizada el 08/05/2020 a las 22:30

La Comunidad de Madrid, presidida por Isabel Díaz Ayuso (PP) y considera por el presidente de los conservadores, Pablo Casado, como un ejemplo de gestión de la crisis sanitaria del covid-19, se convertirá este lunes en la única autonomía que no podrá aliviar las medidas de confinamiento en ninguna zona al no haber sido capaz de cumplir en ningún sitio los requisitos fijados para garantizar que la atención primaria es capaz de detectar nuevos casos a través de pruebas PCR. En total, algo más de la mitad de la población española disfrutará a partir del lunes de las ventajas de la Fase I, entre ellas la posibilidad de desplazarse dentro de la provincia, mantener reuniones de hasta diez personas o acudir a una terraza, aunque todavía con bastantes limitaciones.

En Fase I entrarán la totalidad de Asturias, Aragón, Illes Balears, Canarias, Cantabria, Galicia, Extremadura, La Rioja, Murcia, Navarra, País Vasco y Ceuta y Melilla.

Parcialmente lo harán Andalucía (Almería, Cádiz, Córdoba, Huelva, Jaén y Sevilla) y Castilla y León (las zonas básicas de salud de Muñico en Ávila, Sedano en Burgos, Valle de Losa en Burgos, Truchas en León, Matallana de Torio y Riaño en León, Torquemada en Palencia, Robleda, Aldeadavila de la Ribera, Lumbrales y Miranda del Castañar en Salamanca, Alaejos, Esguevillas de Esgueva y Mayorga de Campos en Valladolid; Alta Sanabria, Carbajales de Alba, Santibañez de Vidriales, Alcañices, Corrales del Vino, Villalpando y Tábara en Zamora; Quintanar de la Sierra, Espinosa de los Monteros, Pampliega y Valle de Mena en Burgos; en Salamanca y San Pedro Manrique en Soria).

También Castilla-La Mancha (las provincias de Guadalajara y Cuenca) y Cataluña (las zonas sanitarias de Terres de l’Ebre y Camp de Tarragona en Tarragona y Alt Pirineu-Aran en Lleida).

En la Comunitat Valenciana desescamaran a partir del lunes los departamentos sanitarios de Vinaròs (Castellón), Requena (Valencia), Xàtiva-Ontinyent (Valencia), Gandia (Valencia), Alcoy (Alicante), Dénia (Alicante), La Marina Baixa (Alicante), Elda (Alicante), Orihuela (Alicante) y Torrevieja (Alicante).

A pesar de la evidencia de lo ocurrido en Madrid, donde las prisas y los intereses políticos no han podido ocultar la incapacidad del sistema sanitario de la comunidad para afrontar la Fase I de la desescalada, tanto el ministro Salvador Illa como el doctor Fernando Simón, responsables político y técnico de las decisiones adoptadas, rehuyeron cualquier polémica y se limitaron a explicar que los territorios que no pasado el corte tendrán otra oportunidad en los próximos días. Si consiguen cumplir los requisitos técnicos y santiarios establecidos, podrán progresar a la Fase I a partir del próximo lunes. Si no, deberán seguir esperando.

Simón sugirió más tarde que el problema de Madrid para pasar a la Fase I es que no dipone todavía de protocolos y recursos para el seguimiento de contactos ni del necesario sistema de vigilancia para garantizar la monitorización diaria de los casos y au notificación individualizada (tanto primaria como hospitalaria).

El pase a la Fase II, dentro de quince días

Por lo que se refiere a los que sí lo han conseguido, no podrán optar a la Fase II hasta dentro de quince días. La razón es de prudencia: Sanidad prefiere esperar ese tiempo —el período que permite conocer si hay un repunte— antes de dar el paso siguiente.

El ministro Illa, visiblemente cansado, igual que el doctor Simón, después de una semana en la que el examen de los 19 planes de desescalada ha obligado ambos a multiplicar su agenda, aseguró que los pilares de la Fase I han de ser la cogobernanza y la prudencia. En la mayoría de los casos las decisiones se han tomado por consenso, explicó, aunque no quiso detallar en qué comunidades Sanidad ha tenido finalmente que imponer su criterio al de los departamentos autonómicos de Sanidad.

Los detalles de lo que se podrá hacer y lo que no en las provincias, islas y áreas territoriales que pasan a Fase I se conocerán a través de la orden que publicará este sábado el Boletín Oficial del Estado. Tanto Illa como Simón, en todo caso, enfatizaron la necesidad de que la población que se beneficiará de estas medidas actúe con responsabilidad. El Gobierno no quiere correr ningún riesgo e insiste en que si las condiciones cambian y hay signos de rebrote ordenará la marcha atrás.

El ministro subrayó que en la Fase I será “más necesario que nunca” la disciplina social, el lavado frecuente de manos, el distanciamiento social, la higiene en espacios públicos y privados y el uso obligatorio de la mascarilla” con el fin de “consolidar el control de la epidemia”.

Sanidad también ha acordado flexibilizar de acuerdo con las condiciones climáticas de cada territorio las franjas horarias de paseo establecidas para el conjunto de España. Las comunidades serán las que fijen el reparto de franjas horarias para hacer deporte de forma individual, para la salida de los niños, para los paseos de los mayores y dependientes, y para el esparcimiento del resto de la población, si bien deberán seguir manteniendo separados a estos grupos.

