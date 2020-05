Puig y Moreno coinciden en reclamar que el Gobierno reconsidere la decisión de mantener zonas de sus comunidades en la fase 0

La ministra Montero pide no trasladar falsos agravios y advierte a las comunidades que no se llegará antes "por correr de forma precipitada"

Publicada el 10/05/2020 a las 17:56 Actualizada el 10/05/2020 a las 19:10

Los presidentes de la Comunitat Valenciana, Ximo Puig, y de Andalucía, Juanma Moreno, han coincidido en trasladar a Pedro Sánchez durante la novena videoconferencia de presidentes autonómicos para abordar la crisis sanitaria del coronavirus su malestar por el hecho de que sus comunidades al completo no hayan pasado a la fase 1 del plan de desescalada y en reclamar al Gobierno que reconsidere la decisión de mantener estas zonas en la fase 1. A estas críticas también se ha sumado la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso que ha defendido el paso a fase 1 de, en su caso, la totalidad de la autonomía ya que la región necesita "seguir dando pasos hacia adelante después del zarpazo que ha supuesto el covid-19".

Puig ha exigido a Sánchez que se "estudie de nuevo" el plan que presentó el gobierno valenciano para que toda la Comunitat Valenciana pasara a la fase 1 y que se "revierta lo más pronto posible" la decisión de que 14 departamentos sigan en fase 0. "Lealtad no es sumisión", ha subrayado.

En una comparecencia posterior a la videoconferencia, Puig ha afirmado que quiere "evitar crispaciones innecesarias" porque buscar la confrontación "sería sumamente irresponsable" y "nunca estará ahí" la Generalitat, pero ha insistido en que la Generalitat "discrepa" de la decisión de que no haya pasado toda la Comunitat Valenciana a la fase 1. "Ningún partidismo se interpondrá en los intereses generales de la Comunitat Valenciana", ha recalcado.

Moreno, por su parte, ha trasladado a Pedro Sánchez su queja por el diferente trato con respecto a otras comunidades a la hora de pasar territorios de la fase 0 a la fase 1, que ha dejado fuera a las provincias andaluzas de Málaga y Granada para las que la Junta sólo planteaba excluir tres distritos sanitarios. Según han informado a Europa Press fuentes participantes en la videoconferencia, Moreno ha considerado "difícil de entender" que distritos sanitarios como la Costa del Sol, con 1,6 casos confirmados por PCR por cada 100.000 habitantes, no pueda pasar a la fase 1 cuando distritos sanitarios con incidencias mucho más elevadas sí lo han hecho y ha advertido a Sánchez de que esta decisión causa un "daño reputacional" innecesario a marcas como la Costa del Sol o la Costa Tropical de Granada.

El presidente de la Junta también ha recordado que la propuesta de Andalucía de mantener en fase 0 a tres distritos sanitarios -Granada, Metropolitano de Granada y Málaga- partía de la "prudencia" y ha solicitado al presidente del Gobierno que, en primer lugar, le traslade los motivos y, en segundo lugar, se revise la decisión y se aplique a Andalucía el mismo criterio que a otras comunidades.

En la rueda de prensa posterior a la videoconferencia, Moreno ha explicado que no ha habido unos criterios "objetivos y claros" por parte del Gobierno central lo que, sin duda, ha supuesto un "agravio evidente" a muchos andaluces, concretamente a los de las provincias de Granada y de Málaga, que a partir de mañana quedarán al cien por cien en la fase cero. Asimismo ha manifestado que ha trasladado al presidente su desacuerdo con mantener a ambas provincias al completo en fase 0 y que le ha pedido una revisión inmediata de esa decisión.

Ayuso también ha defendido el paso a fase 1 de, en su caso, la totalidad de la autonomía ya que Madrid necesita "seguir dando pasos hacia adelante después del zarpazo que ha supuesto el covid-19". Para la presidenta, "es evidente que Madrid necesita dar un paso adelante" y pasar a la fase 1 de la desescalada porque, entre otras cuestiones, cuenta con el 60 por ciento de las grandes empresas y es un "motor económico que es bueno para que todos los demás sigan funcionando". "Tenemos que empezar a conjugar esa delgada línea a la que todos nos estamos viendo abocados para seguir defendiendo a los más vulnerables frente al covid con la salida económica", ha subrayado.

Por eso, ha señalado que es necesario poner en marcha ya el fondo no reembolsable, reunir cuanto antes el Consejo de Política Fiscal y Financiera "para saber ya a través del mismo cómo se va a poder operar" y que se lleve el Real Decreto a tal efecto al Consejo de Ministros. Asimismo, ha insistido en que es necesario un refuerzo sanitario, en este sentido, teniendo en cuenta la densidad de población de la región y que, en cualquier momento, puede darse un nuevo brote. "Nos tenemos que acostumbrar a convivir con el virus y, por eso, en este caso, Madrid necesita tener refuerzos extraordinarios porque en caso de un posible repunte podríamos tener más problemas", ha manifestado.

Montero pide no trasladar falsos agravios

Por su parte, la ministra de Hacienda y portavoz del Gobierno, María Jesús Montero, ha pedido este domingo no trasladar falsos agravios, después de las quejas expresadas por los presidentes de Andalucía, la Comunidad Valenciana y también de la Comunidad de Madrid por la inadmisión del Gobierno de sus peticiones en el paso a la fase 1 de la desescalada. "Lo que se ha expresado en la reunión por todos los dirigentes políticos es máxima cautela, lealtad y no trasladar falsos agravios o especulaciones que no tienen ningún tipo de fundamento en esta pandemia", ha indicado Montero durante su intervención en la rueda de prensa posterior a la citada ciber reunión.

Asimismo, ha destacado que no se puede "forzar el ritmo" para avanzar en fases porque esto podría costar muy caro en vidas humanas "y en el ámbito económico y social". Y ha advertido a las CCAA de que no se llegará antes "por correr de forma precipitada". "Es importante mantener lo conseguido y no echar por tierra el proceso", ha aseverado.

Por su parte, el ministro de Sanidad, Salvador Illa, ha apuntado a preguntas de periodistas que no se plantean revisar los informes emitidos y que han fijado qué territorios o provincias pasarán a fase 1 este próximo lunes. En este sentido, ha explicado que el equipo técnico del ministerio, del que este domingo tampoco ha dado nombres, analiza los informes con la máxima pulcritud y haciendo una valoración "prudente". Con todo, ha añadido que conforme evolucione la epidemia y según lo pidan las diferentes comunidades realizarán las valoraciones pero siempre en base a los nuevos datos.

Urkullu pide que se clarifique el margen de deuda y déficit

El lehendakari, Iñigo Urkullu, ha pedido que se clarifique, de manera "urgente", el margen de deuda y déficit para abordar la reconstrucción, así como un horizonte de estabilidad presupuestaria pactada. Durante la videoconferencia, también ha reclamado "altura de miras" y consenso "entre todos" para planificar esta nueva etapa que, a su juicio, se debe centrar "en responder a la crisis socio-económica".

Urkullu ha asegurado que "el presente es la salud", mientras que el futuro pasa "por la inversión para la actividad y para el empleo". "La hoja de ruta en la que nos hallamos es sumar salud personal y salud económica", ha asegurado.

Durante su intervención, ha afirmado que la tendencia de la situación sanitaria y asistencial en Euskadi "sigue evolucionando de forma positiva". Además, ha recordado que el pasado miércoles el Gobierno Vasco remitió al central el Plan Bizi Berri de transición sanitaria, social y económica, así como su propuesta para pasar de la fase 0 a la fase 1, que ha sido confirmada. "La capacidad de decidir en el ámbito sanitario asistencial nos ha permitido adaptarnos a la realidad de Euskadi y, en este momento, la situación nos exige seguir siendo prudentes y rigurosos. Nos encontramos en la fase 1, con la máxima prudencia, solicitando mantener el rigor y compromiso, individual y colectivo", ha apuntado.

El presidente del Gobierno Vasco ha puesto en valor el acuerdo alcanzado esta semana en el Congreso de los Diputados por el que se acuerda la cogobernanza con las comunidades autónomas en el desconfinamiento. A su juicio, de esta forma, se canaliza "la interpretación de la cogobernanza", tal como han solicitado los presidentes autonómicos y que ahora han de "saber aplicar".

Torra pide más medidas económicas y mascarillas obligatorias en público

El presidente de la Generalitat, Quim Torra, ha pedido este domingo a Sánchez que la mascarilla sea obligatoria en los espacios públicos y que el Ejecutivo impulse más medidas económicas, "interviniendo y gastando" para salvar empresas y puestos de trabajo. Como medida de apoyo específica para las familias, ha pedido que "el Estado implante un permiso retribuido para familias cuidadoras de niños y niñas y personas dependendientes".

También ha reclamado "aplicar en los próximos tres meses una política de salvación de la economía" al margen del déficit, y aprobar una renta básica unviersal que evite que la crisis económica sea la antesala de la crisis social. Torra considera que hay que "congelar el tiempo para las pymes, los autónomos y las empresas", a través de una moratoria de cuotas e impuestos, y transferirles subvenciones directas en vez de optar por una política de créditos y avales.

"Claridad, transparencia y antiburocracia" son los tres principios que, según él, deben guiar las normas que se aprueben en este ámbito para evitar favorecer lobbies empresariales y supervisar la actuación de la banca. "Todo lo que no gastemos en los próximos tres meses se deberá multiplicar por mucho si las empresas quiebran", y ha defendido que el plan de desconfinamiento debe ir ligado a un plan de rescate de la economía.

Feijóo pide "cogestionar" la renta mínima vital para no "duplicar" prestaciones

El presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, ha pedido a Sánchez que se "cogestione" con las comunidades la renta mínima vital, de modo que las ayudas autonómicas "se amplíen en cuantía o beneficiarios" con aportaciones del Estado sin que ello implique "duplicar prestaciones y sistemas". En este contexto, según informan fuentes de la Xunta, Feijóo se ha mostrado "en desacuerdo" con los criterios de reparto del fondo no reembolsable de 16.000 millones, por lo que ha solicitado "que se modifiquen".

Además, el presidente gallego ha incidido en que se conozca "con anticipación qué deben hacer" administraciones, ciudadanos y empresas de cara a la fase 1 de la desescalada en la que entra Galicia. Así, ha reiterado que se conozcan "cuanto antes" los criterios que deben seguir los distintos territorios para avanzar en las fases del desconfinamiento.

Asimismo, Feijóo ha demandado que se permita la pesca recreativa y la caza a partir de este lunes, como ya lo hicieron las consellerías de Mar y Medio Ambiente este fin de semana, y se ha interesado por la reapertura de más pasos fronterizos entre Galicia y Portugal.

Page pide aprovechar la salida de la crisis para blindar la renta básica

El presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, ha trasladado en la videoconferencia de presidentes autonómicos la posibilidad de aprovechar la coyuntura y la salida de la crisis para tomar una decisión "histórica", como sería implementar una renta básica impulsada por el Estado y que sirva para igualar a todo el país.

Según informan fuentes del Gobierno regional, García-Page también ha hecho referencia de nuevo al reparto del fondo no reembolsable para comunidades autónomas, instando a que el primer reparto de 6.000 millones se haga con el mismo criterio con el que se reclama a la Unión Europea la distribución de estas partidas. Esto es, que se tenga en cuenta la incidencia real del COVID-19, y no la incidencia potencial ni teniendo en cuenta la población.

Mañueco pide a quienes solicitan a la Junta que "asuma riesgos" que piensen en la salud de la población

El presidente de la Junta de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, ha pedido a quienes solicitan al Gobierno autonómico que "asuma riesgos" en la desescalada que piensen en sus familiares y amigos porque ese "impulso anímico" no justifica que se ponga en riesgo la salud de toda la población. "No vamos a poner en riesgo a las personas de Castilla y León por ir mas deprisa: por ser prudentes al principio vamos a evitar frenar a medio camino", ha aseverado Mañueco en la rueda de prensa posterior a la reunión del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, con los presidentes autonómicos.

Respecto a la propuesta de la Comunidad para el desconfinamiento, Mañueco ha señalado que la Junta apuesta "con claridad" por "la prudencia y la sensatez" frente a las "prisas" y ha recordado que el Gobierno autonómico es "el primero en querer avanzar y recuperar la normalidad" pero siempre "con garantías". "La prudencia debe guiar el proceso de desescalada, lo que no significa que no se haga el máximo esfuerzo por recuperar la actividad económica: Somos un gobierno serio y riguroso y lo primero es la salud", ha incidido durante su intervención de este domingo.

No obstante, ha señalado que si la desescalada "va bien", las propuestas posteriores serán "cada vez más ambiciosas", por lo que "si está garantizada la trazabilidad y cada caso está controlada, ya no será imprescindible cumplir el criterio de casos 0". De este modo y "con prudencia", las ciudades podrán avanzar en el futuro. "La prudencia y la aplicación de criterios sanitarios rigurosos van a ayudar sanitaria y económicamente", ha garantizado el presidente autonómico.

Vara ve "absurdo" que haya franjas en la fase 1

El presidente de la Junta de Extremadura, Guillermo Fernández Vara, ha apostado por eliminar las franjas horarias para la regulación de actividades y de salidas a la calle por edades durante la fase 1, en la que las dos provincias de la comunidad entran este lunes, al considerar una "contradicción" que se mantengan cuando va a haber "libertad de movimientos" dentro de la misma provincia para otras muchas actividades, como ir a tomar un café o comprar en un pequeño comercio. Así, ha avanzado que el vicepresidente segundo y consejero de Sanidad y Servicios Sociales, José María Vergeles, va a solicitar este lunes al ministerio del ramo que permita suprimir estas franjas horarias.

"Ya no tienen mucho sentido", ha dicho Vara, que considera una "contradicción" que se pueda ir libremente a un comercio y no a hacer deporte. "En un momento en el que ya se puede salir libremente, es absurdo", ha insistido.

Pero, en caso de que el Ministerio no acceda a suprimir las franjas, el comité para la desescalada en Extremadura estudiará los cambios que puedan realizarse, previa consulta con representantes sociales, ha señalado Vara, para que se puedan aplicar a partir del "martes o el miércoles", y que fundamentalmente afectarían a los horarios de salida de los niños para evitar las horas de calor.

Revilla avisa: dirá 'no' a nueva prórroga del estado de alarma si no está justificado

El presidente de Cantabria, Miguel Ángel Revilla, ha advertido a Sánchez que el PRC dirá "no" a una nueva prórroga del estado de alarma si no está "absolutamente justificado". "Es algo excepcional para un tiempo limitado y, en caso de que no esté absolutamente justificado diríamos que no", ha dicho al ser cuestionado sobre la intención manifestada por el Ejecutivo central de mantener el estado de alarma vigente (por ahora hasta el 24 de mayo) mientras se llega a la nueva normalidad y haya restricciones en la movilidad.

Revilla ha defendido que la postura de Cantabria y de su partido, el PRC, sobre una nueva prórroga del estado de alarma cuando concluya la autorizada hace unos días por el Congreso (y a favor de la que votó el diputado regionalista José María Mazón) "dependerá muchísimo de cómo estén las cosas" en relación a la evolución sanitaria de la pandemia. "Si las cosas siguen mejorando al ritmo que están mejorando en España y en Cantabria probablemente no sea necesaria", ha dicho Revilla, que prefiere esperar a tomar una decisión a saber cómo van evolucionado las cosas.

Pero ya ha advertido que, dado que el estado de alarma es algo "absolutamente excepcional", la prórroga tendría que estar "muy justificada". "Si hay razones el PRC y el Gobierno de Cantabria apoyará en todo momento lo que sea razonable, pero si no hay unos indicadores claros, hay que empezar a olvidarse ya de una situación como la del estado de alarma porque es algo muy excepcional para un tiempo limitado", ha aseverado.