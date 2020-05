Directo | España registra 143 fallecidos en las últimas 24 horas, la cifra más baja desde el 18 de marzo

En infoLibre hemos preparado un dosier —que puedes consultar pinchando en la imagen— con toda la información sobre el coronavirus. Todos nuestros contenidos sobre el virus, desde guías prácticas hasta análisis en profundidad, son de libre acceso. En momentos de crisis como este, la información contrastada que los socios hacen posible debe llegar al mayor número de personas para contribuir a contener el contagio del virus, de fake news y de informaciones malintencionadas.



Sigue este domingo en infoLibre el minuto a minuto de la evolución de esta pandemia en España y en el mundo:

13.07. Sturgeon se desmarca de toda propuesta del Gobierno británico para abandonar en breve el confinamiento. La ministra principal de Escocia, Nicola Sturgeon, ha avisado este domingo de que se desvinculará de cualquier propuesta para abandonar el confinamiento como medida de restricción contra el coronavirus que el Gobierno británico vaya a anunciar en breve, tal y como ha anticipado el rotativo 'The Telegraph'. La edición dominical del diario británico abre con lo que podría tratarse del nuevo mensaje que el primer ministro británico, Boris Johnson, transmitiría a la población en su esperado discurso de esta tarde: "Permaneced alerta. Controlad el virus. Salvad vidas", un eslogan que no menciona en ningún momento la cuarentena domiciliaria.

12.52. Irán constata 51 nuevos fallecidos, con más de 107.000 contagios y 6.640 decesos totales. Las autoridades sanitarias iraníes han confirmado este domingo 51 nuevos fallecidos diarios en el país por la pandemia de coronavirus hasta registrar un total de 6.640 muertos. A este balance hay que sumar 1.383 nuevos contagios a un total de 107.603 afectados por la enfermedad, ha explicado el portavoz del Ministerio de Sanidad, Kianush Jahanpur, durante la presentación de las estimaciones, recogidas por la agencia oficial de noticias iraní, IRNA.

12.25. Conte avisa de "meses muy difíciles" pero cree que los italianos que pasarán el verano fuera de cuarentena. El primer ministro de Italia, Giuseppe Conte, ha pronosticado que los italianos podrán disfrutar del verano fuera de sus casas pero ha querido avisar de los "meses muy difíciles" que les esperan por la repercusión económica generada por la pandemia de coronavirus. "No vamos a pasar el verano en nuestros balcones, dejando la belleza de Italia en cuarentena. Podremos ir a disfrutar de la costa, las montañas y nuestras hermosas ciudades", ha declarado Conte en la edición dominical del periódico Corriere della Sera.

12.23. En torno a las 14.00 horas comparecerán en la Moncloa la ministra portavoz, María Jesús Montero y el ministro de Sanidad, Salvador Illa.

12.21. "No se puede regular absolutamente todo", advierte Simón. "Entiendo que las restricciones en fase 0 y en fase 1 son diferentes, pero algunas se mantienen, como las franjas horarias" y hace un llamado al sentido común para aquellas acciones no especificadas en las órdenes.

12.19. Simón: "En las diferentes fases se proponen diferentes acciones". "En cuanto a los centros en la fase 1 se permite adaptar las aulas y que los profesores puedan empezar su trabajo de claustro". "Si se readaptan adecuadamente se pueden proponer acciones diferentes".

12.17. Simón, sobre Castilla-La Mancha: "Tienen unos sistemas muy adecuados y han mejorado muchísimo sus capacidades, pero su situación epidemiológica no era la más adecuada". "Guadalajara sí ha pasado de fase. Cuenca tiene una población más aislada y también tiene una situación muy favorable. Las otras provincias, por los riesgos asociados a la movilidad, están en una situación de riesgo mayor".

12.16. Simón, sobre la Comunidad Valenciana: "Creo que no hay que darle demasiada importancia unos días más o unos menos en fase 0". "Si se mejoran dos o tres aspectos, creo que la Comunidad Valenciana estará en una situación muy buena".

12.08. "Durante unos días Cataluña tuvo un efecto similar al que tuvo Madrid hace unas semanas", afirma Simón. "Cataluña, por recuperación de casos que venían con cierto retraso, daba la sensación de un volumen de nuevos casos mayor del real". "Ahora mismo Cataluña ha conseguido corregir este efecto".

12.06. Simón, sobre las nuevas contrataciones en el sistema de salud madrileño: "650 nuevas incorporaciones pueden ser suficientes, tendremos que valorarlo con la Comunidad de Madrid". "El objetivo ahora es conseguir una detección precoz. La Comunidad de Madrid está haciendo este esfuerzo".

12.02. Fernando Simón: "Esta epidemia nos ha afectado a todos, es posible que deje comportamientos que ya perduren". "Se ha generado mucho miedo, sobre todo en algunos grupos que tiene un impacto muy grande". "Tenemos que aprender a vivir con ese riesgo". Asimismo, informa de los grupos de apoyo y teléfonos de ayuda. "Las autoridades sanitarias están haciendo un trabajo muy duro y no vamos a poner en riesgo a nadie".

12.00. Arranca la comparecencia de Fernando Simón: "Seguimos con las tendencias de los últimos días". "La cifra de fallecidos siempre llevan un cierto retraso con respecto a la de contagios". "Dos o tres comunidades aún mantienen un volumen más elevado de casos: Madrid, Cataluña y Castilla-La Mancha y Castilla y León".

11.55. Fallece por coronavirus el jefe de servicio de la cárcel provincial de Teruel, el sexto funcionario de prisiones. El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, ha informado este domingo a través de la cuenta de Twitter de su departamento del fallecimiento del jefe de los Servicios del Centro Penitenciario de Teruel, Pedro Marcos O.O., víctima del covid-19.Con la muerte de este funcionario ascienden a seis las personas que han fallecido a causa del coronavirus en las prisiones españolas. Grande-Marlaska ha enviado el pésame a la familia, amigos y compañeros de Instituciones Penitenciarias.

11.45. Unidas Podemos pide prorrogar subsidios de paro agotados antes del estado de alarma a la espera del ingreso mínimo. Unidas Podemos, que comparte Gobierno con el PSOE, ha propuesto en el Congreso prorrogar automáticamente todo subsidio de desempleo agotado hasta dos meses antes del estado de alarma decretado por la pandemia de coronavirus, a la espera de la puesta en marcha del ingreso mínimo vital (IMV) previsto por el Gobierno para el próximo mes de junio. Así, el grupo confederal reclama en una proposición no de ley, a la que ha tenido acceso Europa Press, que la actual situación de confinamiento impide la posibilidad de salir a buscar trabajo, una de las condiciones requeridas para solicitar un subsidio. "¿En qué situación quedan los trabajadores en paro que, habiendo agotado un subsidio durante la vigencia del estado de alarma, no pueden acceder a otra ayuda en tanto no se apruebe definitivamente el IMV?", se pregunta la coalición en la exposición de motivos de su iniciativa, registrada por su portavoz laboral, Alberto Rodríguez.

11.35. Gobierno y agentes sociales firman este lunes a partir de las 13 horas el acuerdo para prolongar los ERTEs hasta el 30 de junio. El Gobierno, los sindicatos y la patronal firmarán este lunes el acuerdo alcanzado en el marco del diálogo social para ampliar al 30 de junio los Expedientes de Regulación Temporal de Empleo (ERTEs), con la posibilidad de prorrogar este plazo si persisten restricciones de actividad por razones sanitarias llegada esa fecha. Así lo ha informado el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, en la novena videoconferencia con los presidentes de comunidades y ciudades autónomas. El acto tendrá lugar este lunes en Moncloa a las 13.00 horas y asistirán, por parte del Ejecutivo, el presidente, Pedro Sánchez; el vicepresidente de Derechos Sociales y Agenda 2030, Pablo Iglesias; la vicepresidenta de Asuntos Económicos y para la Digitalización, Nadia Calviño, y la ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, y, por parte de los agentes sociales, el presidente de la CEOE, Antonio Garamendi; el presidente de Cepyme, Gerardo Cuerva; el secretario general de CCOO, Unai Sordo, y el secretario general de UGT, Pepe Álvarez.

11.25. España registra 143 fallecidos en las últimas 24 horas, la cifra más baja desde el 18 de marzo. Según los datos facilitados por Sanidad este domingo, en España han muerto ya 26.621 personas, 143 más en las últimas 24 horas, la cifra más baja desde el pasado 18 de marzo cuando se registraron 107 fallecidos. Además, se ha registrado 621 casos positivos diagnosticados por PCR en las últimas 24 horas, lo que eleva a 224.390 la cifra total de contagiados y supone un incremento del 0,28%. El número de altas se eleva a 136.166, 2.214 más.

11.15. Las Fuerzas Armadas despliegan este domingo 801 efectivos, la menor desde el inicio de la pandemia. Las Fuerzas Armadas movilizan este domingo hasta 801 efectivos en el marco de la operación Balmis de lucha contra la pandemia y efectuarán labores de desinfección en áreas e infraestructuras críticas, formación y apoyo a las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado en diez localidades. Esta cifra de personas dedicadas es la menor desde que arrancara el despliegue por el coronavirus el 15 de marzo. En esta ocasión se prevé la desinfección de un hospital, cuatro centros de salud y cuatro residencias de mayores, además de las instalaciones de Ifema, Mercamadrid, Mercabarna y las marquesinas de autobuses de la localidad madrileña de Alcorcón.

10.45. Arranca la novena reunión de Sánchez con los presidentes autonómicos, tras la polémica por el paso de fase. El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, se reúne este domingo desde las 10.00 horas con los presidentes autonómicos para analizar los efectos de la pandemia del coronavirus y abordar, entre otras cosas, las medidas para relajar le confinamiento y avanzar en la transición hacia la nueva normalidad. Este encuentro, que es el noveno desde que se decretó el estado de alarma, se produce después de que el Gobierno informara el pasado viernes de cuáles son los territorios que cumplen los requisitos para pasar a la siguiente etapa de la desescalada, la fase 1, que se inicia mañana 11 de mayo, y cuáles no.

10.05. Rusia mantiene un ritmo superior a los 10.000 contagios diarios y se acerca a los 210.000 casos. Las autoridades sanitarias de Rusia han confirmado 11.012 nuevos contagios por coronavirus en las últimas 24 horas, hasta un total aproximado de 209.688 casos en el país, donde han muerto ya 1.915 personas. Este ritmo de contagios ha colocado a Rusia en el quinto lugar del mundo por detrás de EEUU, España, Italia y Reino Unido. El país ha realizado más de 5,4 millones de tests de detección de la enfermdad Covid-19 hasta este domingo, unas 226.000 pruebas en las últimas horas, según la oficina nacional de protección al consumidor Rospotrebnadzor.

09.50. Alemania registra el menor número de muertos diarios desde marzo entre protestas contra las restricciones. Las autoridades sanitarias alemanas han confirmado este domingo 26 muertes por coronavirus durante las últimas 24 horas en el país -la cifra más baja desde marzo en este apartado-, aunque el número total de contagios se aproxima a los 170.000 y los fallecidos se acercan a los 7.400 mientras se repiten las protestas contra las restricciones del Gobierno. Según los datos publicados este domingo por el Instituto Robert Koch, la agencia gubernamental alemana encargada del seguimiento de las enfermedades contagiosas, se han registrado 667 contagios en las últimas 24 horas hasta conformar un total de 7.395 fallecidos y 169.218 positivos por coronavirus en el país.

09.30. Reino Unido podría acabar con 100.000 muertos a fin de año si levanta las restricciones antes de tiempo. Un comité de expertos ha avisado al Gobierno británico de que a finales de año podrían haber muerto más de 100.000 personas por el coronavirus en todo el país si las medidas de contención se levantan antes de tiempo, publica este domingo el Sunday Times. El Gobierno británico, según el medio, conoce desde la semana pasada esta advertencia, recogida en un informe remitido por varios centros de investigación, entre ellos el Imperial College de Londres.

As Boris Johnson prepares to announce new lockdown rules, The Sunday Times reveals scientists' warnings of a six-figure death toll if he gets it wrong. Plus part 3 of The Funday Times Home Classroom series #TomorrowsPapersToday pic.twitter.com/2jOK3aNzDP