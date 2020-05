Publicada el 11/05/2020 a las 08:59 Actualizada el 11/05/2020 a las 10:29

Sigue en infoLibre este lunes el minuto a minuto de la evolución de esta pandemia en España y en el mundo:

10.35. Familiares y empleados presentan querella criminal contra Ayuso, Ruiz Escudero y 10 directores de residencias madrileñas. Familiares de personas mayores en residencias, agrupadas en la Marea de Residencias, han presentado este lunes una querella criminal colectiva con 26 querellantes en los Juzgados de Plaza de Castilla contra la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, el consejero de Sanidad, Enrique Ruiz Escudero y 10 directores de residencias con fallecidos o mal atendidos durante esta pandemia. En las próximas semanas se presentarán otras dos querellas colectivas en diferentes juzgados de la Comunidad de Madrid correspondientes a familiares y trabajadoras de residencias de municipios del resto de la región. Los querellados son los directores de DomusVi-Mirasierra. Aralia-Ensanche de Vallecas, DomusVi-Usera, Aralia-Isabel La Católica, Ballesol Pasillo Verde, Ballesol Mirasierra, Gran Residencia, Centro Integrado Municipal, Margarita Retuerto, Manoteras y Amavir-Ciudad Líneal

10.30. Calviño defiende que unos países europeos no deben salir de la crisis más endeudados que otros. La vicepresidenta tercera del Gobierno y ministra de Asuntos Económicos y Transformación Digital, Nadia Calviño, ha defendido que todos los europeos va en el mismo barco en esta crisis, por lo que considera que el resultado de la misma no debería ser que unos países acaben estando más endeudados que otros, sino que debe existir una respuesta común para la reconstrucción económica que se financie de manera conjunta. "Nosotros defendemos que debe existir un fondo europeo de reconstrucción que debería financiarse conjuntamente. No pensamos que el resultado de esta crisis deba ser que unos países acaben estando más endeudados que otros", ha indicado Calviño en una entrevista con la agencia Bloomberg, recogida por Europa Press.

10.20. Ayuso defiende el reparto de mascarillas FFP2 a los madrileños y asegura que estas protegen "en exceso". La presidenta de la Comunidad, Isabel Díaz Ayuso, ha defendido el reparto de mascarillas FFP2 a los madrileños, que comienza este lunes en las farmacias, y ha asegurado que estas son las mejores porque protegen "en exceso". Diversos jefes de servicios de Medicina Preventiva de hospitales madrileños han pedido a la Consejería de Sanidad que reconsidere el reparto de este tipo de mascarillas de forma genérica a la población al entender que "no se sustenta en la evidencia científica", puede "confundir a la población y no ayudar al control de la transmisión" y puede contribuir a una "falsa sensación de seguridad".​​​​​​​

10.05. La pandemia del coronavirus supera los 280.000 muertos con más de cuatro millones de personas contagiadas. La pandemia del nuevo coronavirus originada en la ciudad china de Wuhan supera ya las 280.000 víctimas mortales y deja más de cuatro millones de personas contagiadas en todo el mundo, según el último balance de la Universidad Johns Hopkins. De acuerdo con los datos actualizados a las 9.30 horas de este lunes, el balance global del coronavirus asciende a 4.103.152 casos y 282.727 víctimas mortales en 187 países y territorios. El total de personas recuperadas se eleva a 1,4 millones de personas, con Estados Unidos al frente de la tabla, con 216.169 personas curadas, seguido por Alemania, con 145.600 pacientes salvados, y España, con 136.166. 09.33. Puig no comparte que la Comunidad Valenciana no haya avanzado de fase en su totalidad y pide explicaciones a Sanidad. El presidente de la Generalitat valenciana, Ximo Puig, ha asegurado este lunes que no comparte que su comunidad no haya avanzado en su totalidad de la Fase 0 a la Fase 1 y ha pedido explicaciones al Ministerio de Sanidad. En una entrevista en 'Las mañanas de RNE', recogida por Europa Press, Puig ha asegurado que las decisiones de los técnicos del Ministerio de Sanidad "se han tomado de manera honesta". "Pero no las comparto, y quiero que se expliquen", ha añadido, dejando claro que el Ejecutivo ha actuado "en defensa del interés general".

09.17. La banca inicia su desescalada con reaperturas de oficinas y reincorporación de empleados. Las entidades bancarias españolas inician esta semana su proceso de desescalada, reabriendo oficinas y reincorporando a empleados a sus puestos de trabajo, coincidiendo con el salto de varias provincias a la fase 1 del desconfinamiento por la pandemia del covid-19. Según trasladaron a Europa Press las entidades consultadas, irán testando las necesidades del negocio para volver a la 'nueva normalidad' de forma gradual y ordenada, siguiendo siempre las recomendaciones de las autoridades sanitarias y aplicando los protocolos de protección de empleados y clientes.

09.00. Alemania rebaja el balance diario a 357 contagios y 22 muertos y se aproxima a los 170.000 contagiados. La pandemia del nuevo coronavirus originado en la ciudad china de Wuhan ha dejado en las últimas 24 horas una cifra de 357 casos y 22 muertos en Alemania, lo que eleva el balance a casi 170.000 contagiados y más de 7.400 víctimas mortales, según los datos publicados por el Instituto Robert Koch, la agencia gubernamental alemana encargada del seguimiento de las enfermedades infecciosas.

08.30. Estas son las actividades permitidas en la fase 1 a partir de este lunes. El ministro de Sanidad, Salvador Illa, hizo en la tarde del pasado viernes una relación de las actividades permitidas a las comunidades que pasarán a partir del próximo lunes a la Fase 1 de desescalada. Las actividades permitidas y que afectarán al 51% de los españoles. El teletrabajo siempre que sea posible. Reuniones de un máximo de 10 personas. Reapertura al público de todos establecimientos, locales minoristas y de actividades servicios profesionales con superficie igual o inferior a 400 metros cuadrados y una limitación de aforo del 30 por ciento. Se deberá habilitar un horario especial para personas mayores de 65 años. Los Ayuntamientos pueden decidir la apertura de mercados al aire libre a un máximo del 25 por ciento de los puestos que tenían autorizados con anterioridad. Reapertura de terrazas al aire libre. Las mesas deberán ser un 50 por ciento menos de las autorizadas el año anterior, con un máximo de diez personas por mesa o agrupación de mesas. - Reapertura de bibliotecas y museos con limitación de actividades y aforo. Reapertura de hoteles y establecimientos turísticos, siempre y cuando las zonas comunes permanezcan cerradas. Se permiten actividades de turismo activo y de naturaleza en grupos de hasta diez personas. Se permite a las comunidades adaptar las franjas de actividad para paseos, actividad física, paseos para menores de 14 años a aquellas circunstancias climatológicas de sus territorios. Además, el Gobierno ha anunciado este sábado que finalmente sí estarán permitidos los desplazamientos a segundas residencias dentro de una misma provincia.



08.15. El Gobierno restablece desde este lunes los vuelos comerciales entre islas en Canarias y Baleares. El Gobierno levantará desde este lunes la prohibición a la realización de operaciones aéreas comerciales regulares entre las Islas Canarias y entre las Islas Baleares, dentro de las medidas a aplicar en la fase 1 de la desescalada en materia de movilidad en el Plan para la Transición a una Nueva Normalidad (PTNN). Según la orden del Ministerio Transportes, Movilidad y Agenda Urbana publicada ayer en el Boletín Oficial del Estado (BOE), este restablecimiento de los vuelos comerciales en los territorios insulares será efectivo desde las 00:00 horas de esta noche. No obstante, se mantienen las restricciones de conexiones aéreas con la Península Ibérica.



08.05. China registra 17 nuevos casos de coronavirus, siete de ellos importados. El Ministerio de Salud de China ha confirmado este lunes 17 nuevos casos de la pandemia del nuevo coronavirus, siete de ellos importados y registrados en la región autónoma de Mongolia Interior, en el norte del país.