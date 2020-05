El otro gran negocio con las residencias: fondos de inversión e inmobiliarias destinan cientos de millones a comprar geriátricos

Publicada el 11/05/2020 a las 06:00

Las residencias de mayores ofrecen dos grandes negocios para el sector privado. El más conocido es el de la gestión de las geriátricos, que se alimenta en buena medida de dinero público, por una doble vía: la concertación de plazas en los centros y la llamada gestión indirecta de los mismos (la Administración mantiene la titularidad de la residencia y la empresa privada se encarga de explotarla). Pero hay un segundo negocio, menos visible, que ha crecido con fuerza en los tres últimos años: el ladrillo geriátrico. La inversión inmobiliaria en las instalaciones donde se atiende a nuestros mayores.

infoLibre ha analizado las principales operaciones de adquisición de residencias realizadas desde 2017 por siete grandes grupos del sector: Healthcare Activos, Lagune, Adriano Care, Primonial REIM, Threestones Capital Management, Caboel y Foncière Siscare. El resultado es que se han hecho con al menos 66 geriátricos por los que han pagado en conjunto más de 500 millones de euros. A estos siete nombres habría que añadir uno más: Cofinimmo, aunque en su caso no está adquiriendo centros ya operativos, sino que los está montando desde cero en alianza con la empresa española Thor Private Equity.

La mayoría de esos grupos habían anunciado, además, ambiciosos planes para seguir comprando residencias durante los dos próximos años. Esos proyectos superaban claramente las cifras invertidas hasta ahora. Es cierto que esos planes se anunciaron antes de la pandemia del coronavirus, que de forma tan salvaje ha golpeado a las personas que vivían en los geriátricos, con más de 17.500 fallecidos en España. Así que queda por ver si este hecho tendrá o no algún efecto en las apuestas inmobiliarias de las empresas privadas.

Un proceso de concentración típico

El sector de los geriátricos estaba en España muy atomizado antes de la gran crisis económica iniciada en 2008. Pero en la última década se inició un fuerte proceso de concentración, acelerado especialmente en los últimos cinco años.

Como detalló infoLibre en una anterior entrega de esta serie de investigación sobre las residencias, en España hay actualmente 13 empresas privadas con más de 15 centros [puedes ver aquí el quién es quién en el sector]. Las ocho principales gestionan más de 40 instalaciones cada una. El líder del sector, DomusVi, explota 138 repartidas por las 17 comunidades autónomas.

En muchos procesos de concentración de un sector, es algo habitual que las compañías que lo impulsan vendan pronto los activos inmobiliarios, separando así la gestión de la propiedad. En la jerga financiera se habla a veces de OpCo (Operating Company) y PropCo (Property Company). El objetivo de esas ventas de activos inmobiliarios es aliviar la deuda en la que han incurrido para realizar las adquisiciones y tener dinero fresco para continuar con las compras.

Una operación típica en ese sentido es la llamada sale & lease back: la venta con un arrendamiento simultáneo del inmueble. Es lo que ha ocurrido de forma mayoritaria en España en el caso de las residencias. Pongamos un ejemplo: DomusVi le vendió en 2017 a Lagune 16 inmuebles y en el mismo acto firmaron un contrato de arrendamiento por 25 años para que DomusVi pueda continuar gestionando el geriátrico durante ese periodo. En operaciones similares han participado otros de los grandes operadores del sector: Clece, Colisée, Sanitas, Ballesol y Amavir.

Los compradores

¿Y quiénes están comprando esos inmuebles? La respuesta es que se trata de empresas creadas por fondos de inversión y, en menor medida, por aseguradoras y entidades financieras. Un análisis algo más detallado nos lleva a las siguientes conclusiones:

* Los fondos de inversión controlan total o parcialmente el capital de seis de las ocho compañías analizadas; todas menos Lagune y Caboel. Entre ellas hay grandes multinacionales, como BlackRock (en Cofinimmo), y gestoras de patrimonio nacionales, como Azora (en Adriano Care).

* También tienen intereses en el sector Banca March (en Adriano Care), las entidades financieras francesas Crédit Mutuel (en Lagune), Crédit Agricole (en Adriano Care) y Société Générale (en Primonial REIM), y la aseguradora gala Covéa (en Lagune).

* Multimillonarios españoles y franceses están apostando por el ladrillo geriátrico. Algunos ejemplos. Manuel Lao, que se hizo rico con la empresa de juego Cirsa, ha metido dinero en la sociedad que más edificios de residencias acumula [Healthcare Activos]. Las tres familias catalanas que crearon Caprabo –Carbó, Botet y Elías– han adquirido inmuebles a través de su holding [Caboel]. Y dos de los franceses que figuran en el ranking de los más ricos de su país también han invertido en España: Charles Ruggieri [Lagune] y Philippe Austruy [Foncière Siscare].

Hay otra cuestión que llama poderosamente la atención: varias de estas empresas están controladas por sociedades creadas en Luxemburgo, un semiparaíso fiscal dentro de la UE, o que operan directamente desde allí. Es el caso de Lagune, Primonial REIM y Threestones Capital Management.

Peor era la situación hasta hace unos meses de la compañía líder del sector, Healthcare Activos, que estaba controlada por el fondo estadounidense Oaktre Capital. Este había creado, entre la matriz española y la empresa dominante última, una trama de seis compañías en Luxemburgo. Y el hilo societario terminaba en una sociedad del paraíso fiscal de las Islas Caimán. En verano de 2019, Oaktree vendió esos activos inmobiliarios al fondo español Altamar Capital Partners.

Por qué es un buen negocio

Los expertos en el sector inmobiliario explican que las residencias o los hospitales son activos muy valorados por ciertos inversores. Primero, porque conllevan contratos de arrendamiento de larga duración –entre 20 y 25 años como norma–, lo que aporta seguridad en los ingresos. Y más cuando los gestores a los que se alquilan los inmuebles son empresas cada vez más profesionalizadas. Y, segundo, porque ofrecen unos rendimientos medios cercanos al 5% en países como España, lo que se considera atractivo en este momento.

En un informe de septiembre de 2019 en el que analizaba el sector inmobiliario sociosanitario de Europa, la entidad financiera BNP Paribas resumía así las razones para invertir: “Por el lado de la demanda, se prevé un aumento significativo en los próximos años de la necesidad de servicios sanitarios, y en particular de residencias de ancianos, como resultado del envejecimiento masivo de la población y el aumento de la incidencia de enfermedades crónicas que requieren tratamiento asistencial a lo largo de la vida de una persona. Por el lado de la oferta, las fuertes barreras de entrada debido a la estricta regulación del mercado protegen a este sector del riesgo de exceso de oferta y proporcionan a los operadores existentes, que se han ido concentrando fuertemente en los últimos años, una importante ventaja competitiva”.

Los analistas de BNP Paribas pronosticaban además un futuro prometedor para el sector privado: “En el contexto de la presión sobre las finanzas públicas, se espera además que los operadores privados asuman un papel cada vez más importante en el futuro, lo que debería generar oportunidades de inversión adicionales a escala paneuropea” [Puedes consultar aquí el informe en inglés].

A continuación, infoLibre detalla quiénes están detrás de esos ocho grupos que dominan el sector desde 2017 y qué activos inmobiliarios han adquirido.

1. HEALTHCARE ACTIVOS

¿QUIÉNES SON?

Healthcare Activos es la principal empresa inversora en geriátricos. En la actualidad, según su web, es propietaria de 21 edificios en España repartidos por nueve comunidades: seis en Cataluña, cuatro en Castilla y León, cuatro en Euskadi, dos en Castilla-La Mancha y uno en Asturias, La Rioja, Madrid, Murcia y Navarra.

Esta compañía tiene como cara visible a Jorge Guarner Muñoz, que hasta 2015 fue consejero delegado de una de las principales empresas gestoras de residencias (SARquavitae, que ahora forma parte de DomusVi). Pero él es un accionista minoritario, la mayoría del dinero se canaliza a través de fondos de inversión.

Healthcare Activos se creó en el verano de 2016 y, pese a su corta edad, hay que distinguir dos fases en la propiedad de sus activos (los geriátricos): los tres primeros años el socio dominante fue el fondo estadounidense Oaktre Capital y, desde septiembre de 2019, el accionista de referencia es el fondo español Altamar Capital Partners.

Durante la época de control de Oaktree, la estructura societaria incluía en total siete empresas en Luxemburgo y en el paraíso fiscal de las Islas Caimán. La matriz en España era Healthcare Activos Investment SA, presidida por Jorge Guarner, pero propiedad en un 98,77% de la sociedad luxemburguesa OCM Luxembourg Healthcare Activos Sàrl. Entre los socios minoritarios, además del propio Guarner, estaban el consejero delegado de la compañía –Albert Fernández Sabater, un ex de Blackstone y Rothschild– y el polémico empresario Carlos Gila Lorenzo, que se hizo famoso a principios de siglo cuando compró por dos euros Sintel, cuyos trabajadores protagonizaron un largo capítulo de lucha sindical.

En Luxemburgo, el rastro societario de Healthcare Activos Investment SA pasa por otras cinco sociedades que gestiona Oaktree Capital, con nombre casi idéntico y accionistas unas de otras hasta llegar a OCM Luxembourg EPCF EPF Sàrl, que tiene como propietaria a Oaktree European Special Situations Fund LP. Esta última ya está en las Caimán, donde la opacidad impide conocer la identidad de los accionistas. Pero los desconocidos inversores que pusieron el dinero en esta compañía del paraíso fiscal eran los verdaderos dueños del 98,77% de la empresa propietaria de 21 residencias en España.

En el verano de 2019, Healthcare Activos dividió su negocio en dos. En la parte esencial, la gestión de la veintena de residencias, Oaktree Capital vendió sus acciones al fondo español Altamar Capital Partners. Y ello conllevó el lanzamiento de Healthcare Activos Yield, que es ahora la propietaria de los geriátricos.

¿Y quién puso el dinero en Altamar Capital Partners para dicha adquisición? Pues como dicen en el argot, alguna family office –vehículos de inversión de personas con gran patrimonio– e inversores institucionales –fondos de pensiones o aseguradoras, por ejemplo–. El único nombre que trascendió fue el de Nortia Capital, capitaneada por Manuel Lao, que se hizo multimillonario con la empresa de juego Cirsa.

Altamar Capital Partners, creada en 2004, tiene como máximo referente a Claudio Aguirre Pemán. Primo segundo de Esperanza Aguirre, desempeñó un importante papel en las privatizaciones de empresas públicas durante los años noventa y fue un alto ejecutivo en Goldman Sachs y Merrill Lynch. Rodrigo Rato lo fichó como uno de los consejeros de Bankia pocos días antes de su salida a Bolsa.

Pero Jorge Guarner no se ha desvinculado por completo de Oaktree Capital, con la que mantiene su acuerdo en la compañía Healthcare Activos Investment SA, que ahora no es dueña de residencias operativas pero sí de terrenos donde espera construir geriátricos o de edificios en fase de reforma. Se dedica a los proyectos que aún están pendientes de desarrollar, no a los que ya están operativos. Y en Luxemburgo ya está montada OCM Luxembourg Healthcare Activos II Sàrl, con una maraña societaria idéntica a la que no llevaba el “II” en el nombre y cuyos propietarios últimos también se esconden en las islas Caimán.

¿QUÉ ACTIVOS TIENE?

Healthcare Activos asegura que, desde su constitución hace menos de cuatro años, ha adquirido 36 activos, “de los cuales 26 se encuentran operativos y 10 en construcción/rehabilitación, con un valor de más de 380 millones de euros”. Además de las 21 residencias, también dispone de hospitales y clínicas. Una de sus últimas operaciones de adquisición de inmuebles fue, precisamente, la compra por 30 millones de un hospital y cinco centros policlínicos en Cartagena (Murcia).

Para la gestión de sus instalaciones, Healthcare Activos Yield tiene firmados acuerdos a largo plazo –entre 20 y 25 años– con varios de los principales grupos del sector, como Clece, Colisée, Amavir o Ballesol.

La compañía tiene el objetivo de invertir 150 millones tanto este año como el siguiente y convertirse en una socimi que cotice en Bolsa.

2. LAGUNE

¿QUIÉNES SON?

Lagune es una empresa que tiene como principal accionista al grupo galo Batipart, propiedad de Charles Ruggieri, que figura en la lista de los cien más ricos de Francia con un patrimonio estimado de 1.100 millones de euros. Ruggieri controlaba el 23% del gigante inmobiliario francés Eurosic, que vendió en junio de 2017 a Gecina, aunque se quedó con los activos en los sectores de salud y ocio.

Como reflejo de esa estructura, Batipart tiene en España dos vehículos de inversión: Elaia Investment Spain, centrado en operaciones de activos turísticos de tamaño limitado y donde el grupo francés dispone del 65% del capital, y Lagune, dedicado a la inversión a largo plazo en activos de ocio de gran tamaño y de salud.

Lagune es propietaria de 18 edificios geriátricos en España. En cuanto a la estructura societaria, tiene aquí dos empresas: Lagune Healthcare Patrimonial SL y Lagune Hospitalidad SL. Ambas tienen como socio único a una sociedad de Luxemburgo: Lagune Spain Sàrl, que a su vez está controlada por la también luxemburguesa Lagune International SAS. Esta última tiene tres accionistas: el 49,5% está en manos de una compañía del grupo Batipart, el 25,25% lo tiene la aseguradora Covéa y el otro 25,25% la aseguradora Crédit Mutuel (ACM). Estos tres son, por tanto, los dueños de las compañías españolas propietarias de las residencias.

¿QUÉ ACTIVOS TIENE?

A principios de 2017, Lagune protagonizó la primera gran apuesta por el ladrillo de los geriátricos en España, al adquirir 16 residencias por 116 millones a SARquavitae (ahora DomusVi). Fue una operación de sale & lease back, de forma que DomusVi sigue gestionando las residencias a cambio de pagar un alquiler a Lagune. La renta anual media de los inmuebles se situaba en siete millones de euros.

Los geriátricos contaban con 2.300 camas y estaban distribuidos por seis comunidades: cinco en Cataluña, cuatro en Andalucía, tres en Illes Balears, dos en Madrid, uno en Castilla-La Mancha y uno en la Comunidad Valenciana.

En 2019, los mismos protagonistas llegaban a otro acuerdo, aunque esta vez limitado a dos residencias: Lagune le compraba a DomusVi dos centros en Valladolid y Zamora, con un total de 404 plazas, y en la misma operación se los alquilaba durante 25 años.

DomusVi es el principal operador de geriátricos en España: con 138 residencias es el único que está presente en las 17 comunidades autónomas. Tal y como explicó infoLibre, su crecimiento se debe en buena parte a los importantes ingresos de dinero público, por la vía de la concertación de plazas de las residencias o la llamada gestión indirecta de las mismas (la titularidad del centro sigue siendo pública pero una empresa privada se encarga de gestionarlo). Hasta 82 administraciones públicas financian en España a Domusvi. Desde el principio de la pandemia, algunos de sus centros acumularon un importante número de mayores fallecidos.

3. ADRIANO CARE

¿QUIÉNES SON?

Adriano Care es una socimi que constituyeron tres grupos: Azora Capital, Banca March e Indosuez Wealth.

Azora es una gestora de capital privado con fuerte presencia en el sector inmobiliario. En 2013, junto a Goldman Sachs, adquirió a través de la filial Encasa Cibeles casi 3.000 viviendas de protección oficial. Esa operación fue anulada de forma definitiva el año pasado por el Tribunal Supremo. La Justicia sentenció que la Comunidad de Madrid no había justificado los motivos por los que esas viviendas habían perdido su función social y podían ser enajenadas. Los seis principales directivos de Azora se embolsaron en 2018, según las últimas cuentas publicadas por la compañía, remuneraciones por importe de 57,3 millones.

Los principales accionistas de Azora son Fernando Gumucio y Concha Osácar –ambos también administradores de la gestora– y la compañía Canepa Management, a través de una sociedad radicada en Luxemburgo: Canepa Iberia Holdings Sàrl.

Banca March fue creada por Juan March Ordinas, banquero, contrabandista y financiador del golpe de Estado de Franco. Las acciones las controlan ahora cuatro nietos del fundador del grupo: Juan, Carlos, Gloria y Leonor March Delgado. Banca March tiene una participación del 15,02% en Corporación Financiera Alba SA, accionista de importantes empresas españolas.

Indosuez Wealth es una filial de Crédit Agricole, una de las principales entidades financieras europeas, controlado por un holding de 39 bancos regionales franceses. Crédit Agricole es también el accionista de referencia de Korian, la empresa líder en Europa en el sector de la gestión de geriátricos. En España Korian sólo tiene de momento 15 residencias, lo que no la sitúa entre los diez primeros grupos, tal y como explicó infoLibre en una entrega anterior de esta investigación sobre el sector.

De nuevo, estas compañías son las que figuran en el accionariado y gestionan la empresa, pero el dinero es mayoritariamente de sus clientes. En el caso de Banca March, por ejemplo, aportó 35 de los 121 milllones de capital inicial de Adriano Care. De ellos, 31 eran de sus clientes y cuatro de la propia entidad. Azora y sus accionistas, por su parte, se habían quedado con cerca del 4% de la compañía. En noviembre de 2019, Adriano Care tenía en total 310 inversores.

¿QUÉ ACTIVOS TIENE?

Tras recaudar los fondos a mediados de 2019, Adriano Care realizó su primera compra de forma casi inmediata: adquirió por 76 millones de euros seis residencias en País Vasco (4), Galicia y Castilla-León que sumaban 750 camas, además de un terreno en Villaverde –un barrio de Madrid– donde planea construir un geriátrico con 350 plazas.

De acuerdo con su web, ya se ha hecho con otra residencia en Zamora, de forma que su cartera está compuesta por siete geriátricos.

Al igual que los otros grandes grupos tenedores de ladrillo geriátrico, Adriano Care firma acuerdos con los principales operadores de residencias para que las gestionen. Así, el centro que compró en A Coruña lo lleva DomusVi y el que tiene en Venta de Baños (Palencia) lo explota Clece, empresa que es la segunda que más residencias gestiona en España y que forma parte del grupo ACS, cuyo principal accionista es Florentino Pérez.

En su web, Adriano Care deja claro cuáles son sus objetivos. Se presenta como “una sociedad española, cuyo principal objetivo es crear una cartera inmobiliaria de activos relacionados con el sector de la tercera edad, con el propósito de maximizar los retornos de los accionistas a través de una gestión activa del patrimonio adquirido”. Para conseguirlo tiene la idea de invertir un total de 250 millones.

4. PRIMONIAL REIM: 6 residencias

¿QUIÉNES SON?

Primonial es una empresa francesa de gestión de patrimonios, en pleno proceso de expansión fuera de su país, para lo que ha creado una “plataforma” en Luxemburgo desde donde lanzar “fondos financieros e inmobiliarios paneuropeos”. Su división inmobiliaria es Primonial REIM.

La estructura accionarial del grupo Primonial es, desde el 18 de diciembre de 2019, la siguiente: los fondos Bridgepoint y Latour Capital tienen un 33,9% cada uno; Société Générale Assurances posee un 17,9%; los directivos y empleados son dueños de un 13,9% y la fundación Alpha Omega dispone del 0,4% restante.

Bridgepoint es un fondo de private equity –compran esencialmente acciones de empresas no cotizadas– con sede en Londres y especializado en invertir en empresas medianas (con una capitalización de entre 200 y 1.000 millones de euros).

Latour Capital es un fondo de inversión francés que es por ejemplo accionista de Sulo, uno de los líderes europeos en la gestión de residuos.

Société Générale Assurances es la aseguradora del grupo financiero francés del mismo nombre.

Primonial realizó la adquisición de residencias en España a través de su filial SCPI Primovie, un tipo de sociedad similar a las socimis.

¿QUÉ ACTIVOS TIENE?

Primonial REIM entró en el mercado español en 2018, al adquirir seis geriátricos gestionados por La Saleta Care, con un total de 800 camas. El importe de la operación fue de 35 millones de euros. Todos los edificios están en la Comunidad Valenciana.

La Saleta Care, que es parte del grupo Colisée, mantendrá la gestión de las residencias en régimen de alquiler durante 25 años. Unos meses antes, Primonial REIM había comprado la Clínica Sant Antoni de Barcelona.

Ese mismo año, La Saleta Care había vendido los inmuebles de tres geriátricos a Healthcare Activos, quedándose con su gestión.

5. THREESTONES CAPITAL MANAGEMENT

¿QUIÉNES SON?

Threestones Capital Management es un fondo que tiene su sede en Luxemburgo, que busca inversiones en activos “con generación de caja estable y previsible”. Una estrategia en la que encajan perfectamente los edificios de los geriátricos, cuyos alquileres son a muy largo plazo. De hecho, ha lanzado un fondo específico para la adquisición de residencias en Europa.

En España ha creado seis sociedades filiales en 2018 y 2019 (Threestones Ebro SL, Threestones Tajo SL, Threestones Guadalquivir SL, Threestones Duero SL, Threestones Segura SL y Threestones Llobregat SL). Todas ellas tienen como socio único a la sociedad de Luxemburgo TSC Rivers Holding Sàrl.

¿QUÉ ACTIVOS TIENE?

El fondo luxemburgués, pese a llevar apenas año y medio en España, ya ha adquirido seis residencias. Y su objetivo es comprar una quincena de inmuebles a corto plazo.

La primera operación se produjo en noviembre de 2018, cuando adquirió un centro en Cambrils (Tarragona), con 120 camas. El edificio se lo alquiló a Mútua Terrasa, que opera en el sector sociosanitario a través de la Fundació Vallparadís. “Esta adquisición subraya nuestro compromiso de crear una fuerte presencia en España, donde percibimos considerables oportunidades de crear valor y ofrecer sólidos rendimientos a nuestros inversores”, declaró entonces Giovanni Perin, uno de los socios del fondo luxemburgués.

Casi un año después, Threestones compró tres residencias operadas por el grupo Colisée, que alquiló los inmuebles. Los geriátricos están en Sant Cugat del Vallés (Barcelona), Ibiza y Burgos y tienen en total 457 camas.

Ya en 2020, amplió su presencia en España con la adquisición de una residencia con 147 plazas en Puente Viesgo (Cantabria) y otra con 100 camas en Zaragoza. En ambos casos cederá la gestión de los centros a Colisée.

6. CABOEL

¿QUIÉNES SON?

Los accionistas de Grup Caboel son tres familias catalanas: Carbó, Botet y Elías, antiguos propietarios de Caprabo, cadena de supermercados que vendieron en 2007 a Eroski. Se embolsaron entonces 975 millones de euros por el 75% de la compañía.

Inicialmente sus inversiones se centraron en la logística y los locales comerciales, pero en una segunda fase empezó a destinar dinero a la adquisición de hoteles y oficinas. Y en 2018 también entró en el sector asistencial.

¿QUÉ ACTIVOS TIENE?

La empresa creada por Pere Carbó, Pere Botet y Silvio Elías es dueña de cinco geriátricos en la Comunidad de Madrid, que adquirió en 2018 a la constructora Arpada y que suman 840 camas. La gestión de los centros la lleva Sanitas, otra de las compañías que más residencias explota en España.

Arpada pertenece al Grupo Urtinsa, propiedad de los hermanos Jaime y Pablo González, que eran grandes propietarios de suelo en la zona donde el empresario estadounidense Sheldon Adelson quería montar Eurovegas, una réplica de los casinos de Las Vegas para el sur de Europa. Los entonces presidentes madrileños Esperanza Aguirre e Ignacio González –ambos imputados por diversos delitos de corrupción y él presunto capo de la trama delictiva que se investiga en el caso Lezo– alentaron todo lo que pudieron el proyecto, pero el Gobierno de Mariano Rajoy terminó por no aceptar las condiciones que ponía Adelson.

El precio exacto de la venta de los cinco geriátricos de Urtinsa a Caboel no se desveló, pero fuentes del sector la cifraron en unos 50 millones de euros.

7. COFINIMMO / THOR PRIVATE EQUITY:

¿QUIÉNES SON?

En 2018 también arrancó uno de los proyectos de inversión inmobiliaria en residencias que más activo se ha mostrado desde entonces. Tiene como protagonistas a dos actores muy desiguales: Cofinimmo, la principal inmobiliaria de Bélgica, y una desconocida empresa fundada en León en 2008 con el nombre de Thor 8 y que una década después trasladó su domicilio a Madrid y pasó a llamarse Thor Private Equity Spain SL.

Cofinimmo tiene propiedades repartidas por Alemania, Francia, Holanda, Bélgica y España, valoradas en unos 4.300 millones de euros. Una parte muy relevante de su cartera son los inmuebles en el sector sociosanitario, donde cuenta en total con 198 edificios y más de 17.900 camas. El principal accionista de la empresa es BlackRock, la primera gestora de fondos del mundo, que controla el 5,25% de la inmobiliaria belga.

Cofinimmo se ha aliado en España con Thor Private Equity Spain SL, una pequeña sociedad que en 2018 declaró una cifra de negocio de 160.202 euros, cantidad insignificante si se compara con otras empresas del sector. A preguntas de infoLibre, un portavoz de la sociedad explicó que el principal accionista de Thor Private Equity Spain es Miguel Ángel Pascual, que en un reciente folleto de la compañía se definía como “Yield manager” (se podría traducir como “gestor de beneficios”).

El mismo portavoz aclaró el papel de las dos compañías que forman esta alianza: “Thor es el mayor desarrollador de espacios sociosanitarios en el año 2019 con más de 15 proyectos en diferentes capitales de provincia de España. Cofinimmo es el partner patrimonialista en exclusiva para España, Portugal y Latinoamérica en desarrollos greenfield”. En la jerga financiera, un proyecto greenfield es el que parte desde cero, mientras que uno brownfield aprovecha instalaciones ya existentes. Trasladado al sector de los geriátricos, la mayoría de las operaciones realizadas durante los tres últimos años en España son de este último tipo, puesto que los inversores compraron residencias ya operativas.

Para el desarrollo de sus proyectos en España, Cofinimmo ha constituido entre marzo y junio de 2019 tres sociedades en España: Gloria Health Care Properties SL, Gloria Health Care Properties 2 SL e Iberi Healthcare Properties SL.

¿QUÉ ACTIVOS TIENE?

Al iniciar su trayectoria hace poco más de un año y dedicarse a la construcción de residencias desde cero, todavía no tiene ningún geriátrico operativo, pero sí varios en marcha. Thor Private Equity asegura que en el último año puso en marcha proyectos que contemplan 2.250 camas y que en 2020 piensan añadir otras 1.000.

El proyecto denominado Gloria I contempla la puesta en marcha de cinco geriátricos en Vigo, Oleiros (A Coruña), Cartagena (Murcia), Castellón y Granada. El presupuesto de inversión total para terrenos y obras de los cinco proyectos asciende a 45 millones de euros. En todos los casos ya está comprometida la gestión con Clece, filial de ACS, la empresa que dirige Florentino Pérez. En su web, Cofinimmo informa de que ya han arrancado las obras de construcción de las tres primeras residencias.

Thor Private Equity también tiene en diversas fases de desarrollo los proyectos Gloria II, con residencias en Tarragona, Lleida, Badalona, Mallorca y Murcia, que también serán gestionadas por Clece; Gloria III, con dos geriátricos en Córdoba y Murcia que llevará Amavir y otros dos centros en Ourense y Tenerife que explotará DomusVi, y Gloria IV, con residencias en Alicante, Málaga, Oviedo y León, de cuya gestión se encargará Clece.

En definitiva, Cofinimmo y Thor tienen planificados 18 proyectos, cuya gestión está comprometida con tres de los principales operadores del sector geriátrico: 14 con Clece, 2 con DomusVi y 2 con Amavir.

8. FONCIÈRE SISCARE

¿QUIÉNES SON?

Foncière Siscare es un grupo inmobiliario francés especializado en la explotación de activos para empresas e instituciones que prestan servicios de atención a la dependencia y de cuidados de primera infancia.

Esta compañía tiene dos accionistas: SIS Group controla el 60% del capital y Capimmo dispone del 40%.

SIS Group es un holding empresarial del multimillonario Philippe Austruy, en el puesto 168 de las principales fortunas de Francia, con un patrimonio estimado de 550 millones de euros. La compañía, con sede en Bélgica, opera en sectores como la atención a la dependencia, el inmobiliario o el vitivinícola.

Capimmo forma parte del Grupo Primonial, que como vimos antes adquirió recientemente seis geriátricos en la Comunidad Valenciana.

En España, Foncière Siscare se convirtió en socio único de tres empresas entre septiembre y noviembre de 2019: Residencial Benja SL, Monte Rincón SL y Siscare Valencia SL.

¿QUÉ ACTIVOS TIENE?

La compañía francesa, en proceso de internacionalización, se implantó en España e Italia en septiembre de 2019. En el caso español adquirió dos residencias en El Álamo (Madrid) y en Logroño, con un total de 232 camas y por un precio conjunto de 10 millones de euros, según informó la empresa.

A finales de diciembre, Foncière Siscare compraba un tercer geriátrico, esta vez en la Comunidad Valenciana.

La gestión de los tres centros la pactó con Emera, uno de los principales operadores en Francia y que en España gestiona hasta la fecha una docena de residencias.

Si tienes información relevante sobre lo que está ocurriendo en las residencias, te agradezco que me escribas a: manuelrico@infolibre.es

