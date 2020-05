"La mascarilla FFP2 protege en exceso": la entrevista de Ayuso en Onda Cero, un disparate cada dos minutos

Publicada el 11/05/2020 a las 19:03 Actualizada el 11/05/2020 a las 21:08

"La mascarilla FFP2 protege en exceso". "Por eso se llama covid-19, por que es coronavirus-diciembre-2019". "Esto no es como el casco de una moto, que al final te protege a ti mismo". La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha hecho este lunes estas y otras disparatadas declaraciones durante una entrevista en el programa de Carlos Alsina, Más de uno, en Onda Cero. Una entrevista de 24 minutos de duración que ha sido una auténtica mina para las redes sociales, ya que la líder del PP en Madrid ha incurrido en contradicciones y errores científicos y alimentado la confusión sobre las recomendaciones sanitarias de las autoridades. A continuación se reproducen algunas de las afirmaciones de esta entrevista minuto a minuto:

0.25 minutos. "En esos momentos cuando estaba haciendo la foto, te confieso que no estaba tampoco muy cómoda. Lo que pasa es que había sido un día muy largo, una semana durísima, viernes por la tarde… Estaba sinceramente deseando irme a casa y no repare en más. En todo caso esto es responsabilidad mía, no le hago daño a nadie. No tenía tampoco intención de transmitir nada y simplemente es que estoy a otras cosas".

Díaz Ayuso responde así a la polémica levantada a raíz de la sesión de fotos que acompañaba a la entrevista de este domingo en El Mundo, en la que aparecía posando con gestos dramáticos vestida de luto y bajo un fondo negro. Resulta incomprensible que su equipo de comunicación, que dirige Miguel Ángel Rodríguez como jefe de gabinete, fuera ajeno a esta exhibición en la portada de un diario de tirada nacional y que le ha valido las críticas de la oposición y convertido en carne de meme durante todo el fin de semana.

1.22. "Yo tengo cada vez más claro que, ya que este virus va a estar mucho tiempo con nosotros, muchísimos expertos nos comunican que esto va a ir para uno o dos años, y además que siempre va a ver rebrotes, es inevitable".

La presidenta madrileña parece expresar una opinión completamente personal sin aval científico. Es verdad que la comunidad científica y la propia OMS han alertado de la posibilidad de rebrotes del virus, pero también han propuesto medidas claras para suavizarlos e incluso evitarlos.

1.51. "Si todos nos quedáramos para siempre [en confinamiento] en esta situación, evidentemente ya no habría contagios. Pero no se trata de eso, se trata de la responsabilidad individual, se trata de las mascarillas".

Ayuso insiste a lo largo de la entrevista en que la solución de quedarse en casa eternamente no es viable. Solución que le recuerda el propio Carlos Alsina que nadie ha planteado y que de lo que se trata es de realizar una desescalada en diferentes fases, ya que en ningún caso ninguna instancia ni política ni científica aboga por un confinamiento permanente.

3.30. "Vamos a tener que apelar sobre todo a la responsabilidad individual, y que esto no es como el casco de una moto, que al final te protege a ti mismo".

La presidenta madrileña vuelve a recurrir a una metáfora relacionada con el tráfico, tal y como hizo el martes 5 de mayo, cuando afirmó que "cada día hay atropellos y no por eso prohíbes los coches", un argumento al estilo de Donald Trump.

5.30. "Claro, es que la mascarilla FFP2 protege en exceso. Esa mascarilla es lo mejor para estos casos porque evita no solo que propagues el virus sino que a tí te contagien. Normalmente esta mascarilla protectora es recomendada para las personas que están en la línea de fuego, como los sanitarios. Pero para ellos no ha faltado ni van a faltar porque hemos estado comprando toneladas de material, más de 400 personalmente por la Comunidad de Madrid. No quita para que luego en el día a día las quirúrgicas sigan siendo las que funcionan”.

La decisión de repartir este lunes mascarillas FFP2 de forma gratuita entre los ciudadanos de la Comunidad de Madrid a través de la red de farmacias ha sido una de las decisiones más criticadas por los profesionales sanitarios, que recuerdan que este tipo de mascarillas deberían únicamente destinarse a aquellos que combaten la enfermedad desde primera línea y piden su donación a los sanitarios a través de campañas como Apadrina a un sanitario o #MadridDonaFFP2, ya que la población no las necesita. La propia Ayuso lo reconoce en sus declaraciones. No se entiende que la presidenta reparta unas mascarillas que ella misma reconoce que no son necesarias, mientras los sanitarios denuncian constantemente la escasez de EPI y cómo la falta de este tipo de mascarillas aumenta el número de contagio entre sanitarios, algo de lo que ha alarmado a la propia OMS.

8.10. "Es que hay personas que están en casa que necesitan empezar a pasear. Ya no es solo una cuestión económica, sino también social y creo que también de problemas de salud. Hay personas desorientadas que llevan demasiado tiempo confinadas".

Ayuso asegura que el confinamiento está causando graves problemas a la salud sin evidencias científicas ni informes médicos que respalden sus afirmaciones, y más aún teniendo en cuenta que el confinamiento se levantó el pasado 4 de mayo y permite la circulación restringida de prácticamente toda la población en las franjas establecidas por el Gobierno según la edad.

8.30. "Quietos lo único que vamos a conseguir es que por un momento no se propague el virus y aún así podría volver, porque si de pronto viene otro avión con personas contagiadas volvemos a empezar".

La OMS incide en la importancia de realizar un desescalamiento progresivo, ya que levantar las restricciones demasiado rápido podría levantar, en palabras de la organización, a un “"resurgimiento mortal". Además, el Gobierno de España aún no tiene una fecha prevista para levantar la restricción de las fronteras, aunque el ministro de Sanidad, Salvador Illa, aseguró que se plantearían medidas para controlar que no lleguen casos importados.

11.20. "Yo tengo claro que este virus, por eso se llama covid-19, por que es coronavirus diciembre 19, este virus estaba desde diciembre del 19 campando a sus anchas por todas partes".

Covid-19 es la enfermedad provocada por corresponde al acrónimo inglés Coronavirus Disease 2019, provocado por el virus SARS-CoV-2. La D del acrónimo se refiere a Disease (enfermedad en inglés) y no a diciembre, como asegura la presidenta de la Comunidad de Madrid. Error del que ella misma se ha percatado y ha corregido después en las redes sociales.

11.32."Yo tengo muy claro que el virus entre febrero y marzo estuvo por toda España y por toda la Comunidad de Madrid. Y entonces no había ningún tipo de información. No sabíamos nada y vivíamos de manera masificada sin control, transmitiéndonos el virus por todas partes".

El propio Carlos Alsina recuerda a Ayuso que la propia OMS y el Centro Europeo de Prevención de Enfermedades ya tenían constancia del virus y que alertaron sobre él en esas fechas.

15.30. "Ifema nos ha demostrado que los hospitales que tienen techos amplios, que son altos. No todas las patologías son buenas para este tipo de hospitales, pero para los que son enfermedades pulmonares, que permita que las personas anden para curar, pues son superficies muy buenas".

Ayuso realiza esta afirmación sin basarse en ninguna evidencia científica y sin aportar ningún estudio que valide sus argumentos.

19.10. "He reorganizado la Consejería de Sanidad. He puesto al frente de este nuevo operativo sanitario al director de Ifema, Antonio Zapatero, que era el director del hospital".

La directora general de Salud Pública de Madrid, Yolanda Fuentes, dimitió el pasado jueves por las tensiones generadas a raíz de la solicitud del paso a la fase 1. Fuentes no era partidaria de flexibilizar las medidas de confinamiento y el Gobierno de Madrid decidió prácticamente en el último momento presentar ante Sanidad un informe que se inclinaba por lo contrario.