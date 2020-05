Marcial Dorado confiesa a Évole que ministros del PP y el PSOE le ofrecieron ayuda en la cárcel a cambio de "echar mierda" sobre Rajoy y Feijóo

Publicada el 11/05/2020 a las 09:08 Actualizada el 11/05/2020 a las 10:05

El narcotraficante gallego Marcial Dorado afirmó este domingo en el programa de laSexta Lo de Évole que ministros de PP y PSOE llegaron a enviar a mensajeros a su domicilio en A Illa de Arousa (Pontevedra) e incluso a la cárcel para ofrecerle algún tipo de beneficio penitenciario si echaba "mierda" sobre Mariano Rajoy y Alberto Núñez Feijóo. En una entrevista con Jordi Évole aprovechando uno de sus permisos penitenciarios Dorado explicó que las fotografías de 1995 junto al actual presidente de la Xunta publicadas en 2013 por el periódico El País"no dañaron a ese señor, me dañaron a mí". Según el histórico contrabandista de tabaco "había que esperar a que el señor Dorado estuviese condenado por narcotráfico" para filtrar esas fotos a los medios de comunicación, que según recordó fueron halladas en su vivienda en un registro de funcionarios de la Agencia Tributaria, un organismo dependiente del Ministerio de Hacienda.

Marcial Dorado explicó que conoció a Feijóo a través de un chófer de la Xunta, Manuel Cruz, fallecido en un accidente de tráfico en 1999, y trabó con él una amistad que se extendió en el tiempo, llegando a participar, junto a otras personas que no identificó, en viajes de vacaciones a lugares como Ibiza o Picos de Europa. A la pregunta de si el actual presidente gallego conocía entonces sus actividades ilegales, señaló: "Muy seguro de que no lo sabía"."Cuando me conoció no era narcotraficante", subrayó Dorado, que en todo momento se desvinculó del tráfico de estupefacientes denunciando haber sido víctima de una especie de conspiración que acabó con él en prisión. "Yo quiero que me recuerden como Marcial, el hijo pequeño de Ramona, que se fue con siete años a la isla [de Arousa]. Como narcotraficante no. Porque no lo soy. Si lo hubiera sido, sería el mejor. ¡El mejor! No estaría en la cárcel".

Dorado se mostró dolido por el hecho de que después de que aparecieran publicadas las polémicas fotografías, Feijóo marcara distancias y dijera que entre ambos no había "una amistad ni estrecha ni ancha". El narco recordó que conoció a tres de sus novias y llegó a dormir bajo su techo y su esposa incluso le preparó el desayuno. "Si duermes en mi casa, mi mujer te hace el desayuno… ¿Eso no es ser amigos?", se preguntó. "Éramos una pandilla muy grande con Feijóo. No andábamos ocultos, lo sabía todo el mundo", explicó. Pese a todo, señaló que ante unas nuevas elecciones autonómicas, votaría por Feijóo. "¿Votará en las elecciones?", le preguntó Évole. "Sí. Tendré que votar al que no es mi amigo", le respondió Dorado.

Marcial Dorado, que a sus 70 años de edad lleva 13 años en prisión y ha pasado por 22 cárceles, fue condenado por narcotráfico, blanqueo de capitales y soborno a agentes de la Guardia Civil. Sus penan concluyen, según recordó Dorado, en 2025.