Publicada el 12/05/2020 a las 13:06 Actualizada el 12/05/2020 a las 15:25

El líder del Partido Popular, Pablo Casado, confirmó este martes que su partido votará 'no' a la prórroga del estado de alarma que el Gobierno llevará al Congreso de los Diputados el miércoles de la próxima semana. No hay marcha atrás ni nada que negociar. Así lo defendió en una rueda de prensa convocada por la plataforma digital Zoom. La última vez que el jefe de los conservadores compareció ante los medios fue el pasado 20 de abril.

Casado defendió que ya comentó la semana pasada en sede parlamentaria que hay otras herramientas legislativas para poner fin al estado de alarma y dijo no sentirse preocupado por lo que pueda hacer Ciudadanos, su socio de gobierno en varias comunidades autónomas. Pero también mantuvo que esta negativa a votar la prórroga no implica que no vayan a apoyar aquellos reales decretos del Ejecutivo que crean necesarios para la situación que atraviesa España.

Frente a las voces internas del PP que veían a una formación sin pulso político y a un presidente incapaz de trasladar una alternativa, Casado intentó este martes trazar el plan del partido para los próximos meses. Unas "soluciones de futuro" bautizadas como "Activemos España". Habló del "corto", del "medio" y del "largo plazo".

La idea de los conservadores es que, a medida que el desconfinamiento lo vaya permitiendo, todos los viernes se celebren seminarios entre miembros del partido y expertos en tres cuestiones: sanitarias, económicas y jurídicas y relacionadas con las libertades. Cada uno de estos grupos de trabajo estará liderado por la exministra, Ana Pastor; la exministra Elvira Rodríguez; y el magistrado y consejero de la Comunidad de Madrid Enrique López.

En su intervención inicial, el líder del PP defendió el uso obligatorio de las mascarillas, en línea con la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso. Y avanzó que una de las ideas que su partido llevará la comisión parlamentaria para la reconstrucción parlamentaria será la de la negociación de un pacto de Estado por la Sanidad que bautizó como "Plan Cajal".

También planteó crear una Agencia Nacional de Salud Pública y Calidad Asistencial que tenga una unidad para el seguimiento de pandemias y que cuente con un representante de cada comunidad autónoma.

En lo económico, abogó por extender los ERTE hasta el 31 de diciembre, exonerar del pago de impuestos para la apertura de nuevas empresas, extensión de una tarifa plana de autónomos de 50 euros, contratos bonificados para la reincorporación al mercado laboral y establecer estímulos fiscales.