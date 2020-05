Publicada el 12/05/2020 a las 09:01 Actualizada el 12/05/2020 a las 09:58

Sigue en infoLibre este martes el minuto a minuto de la evolución de esta pandemia en España y en el mundo:

10.17. Ayuso no tiene la seguridad de que PSOE y Cs no pacten un gobierno en Madrid: "No lo sé. Yo sé que hablan mucho". La presidenta de la Comunidad, Isabel Díaz Ayuso, ha declarado que no tiene la seguridad de que PSOE y Ciudadanos no pacten un gobierno de coalición en Madrid para desalojarla de la Presidencia del Gobierno regional."No lo sé. Yo sé que hablan mucho pero también dicen que ayer algunos de sus dirigentes decían que eso ahora mismo no lo contemplaban. No sé si querrán pactar o no con el PSOE", ha contestado en una entrevista en 'Antena 3', recogida por Europa Press. El vicepresidente autonómico, Ignacio Aguado, declaró este lunes públicamente que esa posibilidad no estaba sobre la mesa, defendió que el Ejecutivo madrileño es "sólido" y que aquellos que querían hacerlo caer se iban a "quedar con las ganas".

10.13. Wuhan realizará pruebas de coronavirus a sus once millones de habitantes. La ciudad china de Wuhan, origen de la pandemia de coronavirus que ya ha dejado más de cuatro millones de contagios a nivel mundial, realizará pruebas a sus once millones de habitantes tras la detección de nuevas infecciones por primera vez desde el fin del confinamiento, según medios oficiales. Todos los distritos de la ciudad deben elaborar un plan para detallar cómo prevén realizar los test a los habitantes de las distintas zonas en un plazo de diez días. El proyecto debe priorizar grupos vulnerables y áreas residenciales, según el documento de la comisión responsable de combatir el virus en Wuhan, informa Bloomberg.

09.53. El Consejo de Ministros aprueba este martes el acuerdo para prolongar los ERTEs hasta el 30 de junio. El Consejo de Ministros aprobará este martes el Acuerdo Social en Defensa del Empleo, cuya principal medida es la prolongación de los ERTEs hasta el 30 de junio, suscrito por el Gobierno, los sindicatos y la patronal. El Gobierno destaca que se trata de un "acuerdo histórico" que incluye un conjunto de medidas de protección del empleo y de la actividad productiva para que "nadie se quede atrás" en la crisis del covid-19. El texto del acuerdo contempla extender hasta el 30 de junio de este año los ERTEs de fuerza mayor derivados del covid-19, ya sea por fuerza mayor total (sin reinicio de la actividad) o parcial (recuperación de una parte de la actividad). En este último caso, se señala que, a la hora de reincorporar trabajadores a la actividad, se primarán los ajustes vía reducción de jornada.

El Gobierno y los agentes sociales han firmado hoy un #AcuerdoSocial que incluye un conjunto de medidas de protección del empleo y de la actividad productiva.



Consulta las principales medidas y accede al texto del acuerdo, aquí https://t.co/p7znZ1Wn2x pic.twitter.com/TJo4SGaYtb — La Moncloa (@desdelamoncloa) May 11, 2020

09.50. Twitter etiquetará las publicaciones dañinas sobre la covid-19, como ya hace con los contenidos sintéticos. Twitter ha anunciado la extensión de las etiquetas de contenido sintético o manipulado a las publicaciones con contenidos potencialmente dañinos o desinformación sobre el coronavirus o la covid-19, que ofrecerán, además, información adicional de una fuente de confianza.

09.05. El plan de Madrid para convencer al Ministerio de la fase 1: "rastreadores" covid y más personal de vigilancia. La Comunidad de Madrid ha elaborado un plan de control y detección de casos de coronavirus en la Comunidad de Madrid para a acceder a la fase 1 de desescalada que supone la puesta en marcha equipos multidisciplinares de "rastreadores", liderados por epidemiólogos, toma de muestras en domicilios, reporte de pruebas PCR en menos de 24 horas y la puesta en marcha de un servicio de llamadas diarias en el ámbito de la Atención Primaria. También este plan, al que ha tenido acceso Europa Press, contempla un refuerzo "suficiente" de personal en el área de vigilancia epidemiológica de cara a la "identificación y contención precoz" de fuentes de contagio, así como el "diagnóstico y aislamiento" de los casos, que incorporará a residentes para esta función.

08.30. España obligará a guardar una cuarentena de 14 días a los viajeros internacionales a partir del 15 de mayo. Los viajeros que vengan a España desde el extranjero deberán guardar cuarentena los 14 días siguientes a su llegada, según una Orden del Ministerio de Sanidad publicada este martes en el Boletín Oficial del Estado (BOE), que será efectiva a partir del próximo viernes, 15 de mayo, y estará vigente durante el estado de alarma y sus posibles prórrogas. España sigue así la estela de gran parte de sus vecinos europeos, que han venido estableciendo periodos de cuarentena de 14 días a los viajeros que entran en sus territorios. En España, esta medida se ha venido aplicando a las autorizaciones excepcionales otorgadas para las repatriaciones de españoles y residentes en España procedentes de Italia. Ahora se hará con todo viajero internacional, aunque habrá excepciones.

▶Las personas procedentes del extranjero guardarán cuarentena los 14 días siguientes a su llegada

▶Solo podrán salir para compras de primera necesidad, asistencia a centros sanitarios o fuerza mayor

▶Con mascarilla



Consulta la nueva orden en @boegob ⬇https://t.co/8NU3VEx65t pic.twitter.com/ZwYxFUEJph — La Moncloa (@desdelamoncloa) May 12, 2020

08.24. El Gobierno prorroga hasta el 24 de mayo los controles en las fronteras interiores para asegurar la desescalada. El Gobierno ha prorrogado hasta el próximo 24 de mayo los controles en las fronteras interiores aéreas y marítimas para asegurar el proceso de desescalada y contener "los riesgos de contagio" por coronavirus, según consta en una orden firmada por el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, que publica este martes el BOE. La orden, que se enmarca en las medidas adoptadas por el Ejecutivo para el control de la epidemia de covid-19, tendrá efecto la medianoche del próximo 15 de mayo