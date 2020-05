Publicada el 13/05/2020 a las 11:28 Actualizada el 13/05/2020 a las 12:03

El vicepresidente segundo del Gobierno, Pablo Iglesias, ha afirmado este miércoles que si finalmente se demuestra que el apartamento de lujo en el que vive la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, "se lo está pagando un empresario" será un nuevo "caso de corrupción" en el PP, y ha avisado de que la ciudadanía no lo va a consentir, y menos "en una situación de pandemia", informa Europa Press.

Así lo ha asegurado en la sesión de control al Gobierno en el Pleno del Congreso, en la que el presidente del PP, Teodoro García Egea, le ha preguntado sobre las funciones que tendrá en el desconfinamiento, y le ha acusado de "olvidarse de la gente".

Tras defender que el Gobierno está velando por el interés general, Iglesias ha denunciado que, sin embargo, el PP es noticia "por defender el interés particular", en relación a la polémica que afecta a la presidenta madrileña por el apartamento en el que se está alojando durante la pandemia.

"Es muy grave que Ayuso sea noticia, no por vivir en un apartamento de lujo, que tiene derecho a vivir donde quiera, pero que se lo pague ella. Porque si no se lo está pagando ella, y se lo está pagando un empresario, de nuevo tenemos un caso de corrupción. Le aseguro que la ciudadanía en una situación de pandemia no va a consentir más casos de corrupción", ha advertido. Iglesias avisa de un posible nuevo caso de corrupción en el PP por el apartamento de Ayuso: "Es muy grave"

Villacís considera que si lo paga la propia Ayuso "no habría más problema"

La vicealcaldesa de Madrid, Begoña Villacís, ha asegurado este miércoles sobre esta cuestión que "si lo paga de su bolsillo no habría mas problema". "Sé que lo va a pagar", ha manifestado en una entrevista en 'TVE' recogida por Europa Press, donde ha puesto en valor que el empresario Kike Sarasola "ha cedido de forma gratuita sus hoteles" para el descanso de los sanitarios que luchan contra el Covid-19.

Room Mate emitió este martes por la tarde un comunicado en el que aseguraba que la presidenta pagaría de su bolsillo 80 euros por noche y donde la cadena precisaba que este era el precio al ser un apartamento de larga estancia.

Así, la vicealcaldesa ha señalado que "habrá que ver cómo termina esto", pero que "si lo paga de su bolsillo no habría más problema", y ha hecho hincapié en que "los ciudadanos están preocupados por otras cosas".