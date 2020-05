Publicada el 12/05/2020 a las 11:58 Actualizada el 12/05/2020 a las 12:18

Unidas Podemos movió este martes ficha en la compleja negociación para alcanzar un pacto de reconstrucción económica y social anunciando que planteará en la comisión correspondiente del Congreso la creación de un Impuesto a las Grandes Fortunas que contribuya a hacer frente a las graves consecuencias de la pandemia del covid-19 sobre el conjunto de la economía, durante la cual “muchas empresas y familias van a necesitar el apoyo de la sociedad, a través de las políticas públicas para no quedarse atrás”.

El nuevo impuesto no forma parte del pacto de gobierno suscrito por el la formación de Pablo Iglesias con el PSOE. De hecho, hace pocas semanas la ministra de Hacienda y portavoz del Ejecutivo, María Jesús Montero, rechazó en el Congreso una propuesta muy parecida formulada por el líder de Más País, Íñigo Errejón. La aprobación de un impuesto que grave a las grandes fortunas es una demanda compartida por las bancadas a la izquierda del PSOE pero no puede salir adelante sin el concurso de los socialistas.

El argumento de UP es que España va “a necesitar invertir para reconstruir partes de nuestro tejido productivo, para no descuidar la investigación que puede salvar vidas, y para reforzar servicios públicos como la sanidad, la atención social o las residencias donde cuidamos a nuestros mayores”. “Tenemos que recuperar lo común”, subrayan fuentes de la formación morada, “y es justo que quienes más tienen contribuyan de forma especial a sostener a quienes más se van a ver afectados por la crisis, y al esfuerzo colectivo para que no volvamos a vernos en una situación similar en el futuro”.

Unidas Podemos justifica también la idoneidad de un impuesto del que ya era partidario antes de la crisis sanitaria en “el aumento de la desigualdad de la renta que se produjo durante la década anterior en España”, que se ha traducido “en una fuerte concentración de la riqueza. El 1% de la población con mayor patrimonio acapara una cuarta parte de la riqueza del país, mientras que el 20% más pobre solo posee el 0,1% de la riqueza”.

La formación de Pablo Iglesias recuerda que tanto en Estados Unidos como en Europa, ya antes de la crisis de la pandemia, se estaban haciendo propuestas para establecer nuevos impuestos progresivos sobre los mayores patrimonios, como una forma de reducir la desigualdad y para obtener recursos que permitan financiar las inversiones necesarias para hacer frente al cambio climático. “En ambos casos, se pretende recaudar con ellos un 1% del PIB”, recuerda.

El objetivo de Unidas Podemos es poner en marcha un impuesto que permita recaudar en torno a ese 1% del PIB, lo que significa unos 11.000 millones de euros, y que sustituya al actual Impuesto de Patrimonio con el fin de gravar los patrimonios superiores a 1 millón de euros y de forma progresiva, de manera que la mayor parte del impuesto recaiga sobre los 1.000 patrimonios más altos. Las Comunidades Autónomas, propone UP, no podrían bonificarlo.

En la formación del grupo que dirige Pablo Echenique en el Congreso, estaría exenta de ese cómputo la vivienda habitual hasta 400.000 euros, el 2% para patrimonios netos a partir de un millón de euros, el 2,5% a partir de 10 millones, el 3% a partir de 50 millones y el 3,5% a partir de 100.