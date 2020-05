Directo | La OMS advierte de que el covid-19 "podría no irse nunca"

Publicada el 14/05/2020 a las 09:04 Actualizada el 14/05/2020 a las 10:16

En infoLibre hemos preparado un dosier —que puedes consultar pinchando en la imagen— con toda la información sobre el coronavirus. Todos nuestros contenidos sobre el virus, desde guías prácticas hasta análisis en profundidad, son de libre acceso. En momentos de crisis como este, la información contrastada que los socios hacen posible debe llegar al mayor número de personas para contribuir a contener el contagio del virus, de fake news y de informaciones malintencionadas.



Sigue en infoLibre este jueves el minuto a minuto de la evolución de esta pandemia en España y en el mundo:

10.30. La pandemia de coronavirus deja 4,3 millones de casos y más de 297.251 muertos en todo el mundo. La pandemia del nuevo coronavirus originada en la ciudad china de Wuhan supera ya las 297.251 víctimas mortales y deja más de 4.350.026 personas contagiadas en todo el mundo, según el último balance de la Universidad Johns Hopkins. De acuerdo con los datos actualizados a las 9.30 horas de este jueves, el balance global del coronavirus asciende a 4,3 milllones de casos y 297.251 víctimas mortales en 187 países y territorios. El total de personas recuperadas se eleva a 1.551.911 personas, con Estados Unidos al frente de la tabla, con 243.430 personas curadas, seguido por Alemania, con 150.300 pacientes salvados, y España, con 140.823.

10.23. Arrimadas hablará con Casado este viernes para hablar de los gobiernos de PP y Cs y la coalición en Euskadi. La presidenta de Ciudadanos, Inés Arrimadas, ha anunciado que este viernes por la tarde mantendrá una reunión por videoconferencia con el líder del Partido Popular, Pablo Casado, para hablar de la situación nacional, de los gobiernos autonómicos y municipales que comparten ambas formaciones y de la coalición electoral en el País Vasco. En una entrevista en la cadena Cope, Arrimadas ha indicado que la reunión será entre las direcciones del PP y Cs "para hablar un poco de todo, como partidos que colaboran, que son socios de gobierno en lugares muy importantes" y que mantienen "una magnífica relación".

10.00. Yolanda Díaz sobre la renta mínima: "No me atrevo a decir fecha, pero sería un error que no lo hiciéramos". La ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, ha eludido este jueves concretar fecha para la aprobación del ingreso mínimo vital que el ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, José Luis Escrivá, ha anunciado para la segunda mitad de mayo. "No me atrevo a decir nunca fechas, porque sería imprudente, pero me consta que están trabajando para agilizarlo cuanto antes", ha indicado Díaz en entrevista en Radiocable recogida por Europa Press. "Sería un error que no lo hiciéramos", ha añadido la titular de Trabajo.

La Ministra de Trabajo, sobre la reforma laboral:



"La reforma laboral del PP persiguió precarizar y devaluar los salarios. Y creo que estos elementos, fundamentalmente en épocas de crisis, han de ser corregidos".

__________#YolandaDíazEnLaCafetera https://t.co/pg1m9I6At0 — La Cafetera (@radiolacafetera) May 14, 2020

09.30. Personal de almacén, cajeros, perfiles TI o sanitarios, entre los perfiles más demandados en el covid. El personal de almacén, reparto, cajeros y reponedores, operarios de fábrica, recolectores, personal de atención al cliente y administrativos, personal sanitario especializado o perfiles de Tecnologías de la Información (TI), se encuentran entre los perfiles más demandados durante la pandemia, según un ranking elaborado por Adecco. La empresa de recursos humanos asegura que están apareciendo nuevos perfiles que serán necesarios en la época post Covid-19, muy focalizados en tareas que tienen que ver con mantener los protocolos de higiene y seguridad.

09.25. La creación de empresas se desploma un 28,3% en marzo, su mayor caída en 11 años. El número de nuevas sociedades mercantiles se desplomó un 28,3% en marzo respecto al mismo mes de 2019, su mayor retroceso desde mayo de 2009. En total, en marzo se crearon 6.767 empresas, al tiempo que las disoluciones empresariales disminuyeron un 21,1%, hasta totalizar 1.464, según los datos difundidos este jueves por el Instituto Nacional de Estadística (INE). Con el retroceso de marzo, la creación de empresas encadena tres meses de tasas interanuales negativas después de haber cedido en el mes de enero casi un 4% y en febrero, más de un 9%.

09.00. Celaá se reúne este jueves con las comunidades para preparar una 'vuelta al cole' con medidas sanitarias. La ministra de Educación y Formación Profesional, Isabel Celaá, ha convocado este jueves 14 de mayo la Conferencia Sectorial de Educación para abordar de forma telemática con los consejeros educativos de todos los gobiernos autonómicos las medidas sanitarias a adoptar el próximo curso escolar ante los diferentes escenarios de evolución de la pandemia del coronavirus. El pasado viernes se celebró una reunión telemática de la Comisión General de Educación, presidida por el secretario de Estado de Educación, Alejandro Tiana, para trabajar con las comunidades las propuestas que se discutirán este jueves en la Conferencia Sectorial, que se celebra a partir de las 10 horas y será la tercera desde que el pasado 16 de marzo se suspendieran las clases presenciales en toda España.

08.30. La OMS advierte de que la covid-19 "podría no irse nunca". La Organización Mundial de la Salud (OMS) ha advertido este miércoles de que el nuevo coronavirus "podría no irse nunca" y "convertirse en otro virus endémico, como el VIH". Así lo ha expresado el director de Emergencias Sanitarias de la OMS, Mike Ryan, quien ha señalado la necesidad de mostrarse "realista" ante esta situación, pues "nadie puede predecir si esta enfermedad desaparecerá o no". Ryan ha ejemplificado la situación del nuevo coronavirus con la del VIH o el sarampión, presentes a día de hoy y, en el caso del VIH, con el que miles de personas en todo el mundo conviven.

08.00. Los presos recuperan los permisos de salida y las comunicaciones en locutorio desde este jueves. Los presos de las cárceles españolas recuperarán desde este jueves los permisos de salidas de las prisiones y las comunicaciones en locutorio, según recoge una orden firmada por el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, publicada este miércoles por el BOE.

07.00. China registra tres nuevos casos de covid-19, todos de transmisión local. El Ministerio de Salud de China ha registrado este miércoles tres nuevos casos de covid-19, todos ellos de transmisión local, dos en la provincia de Liaoning y otro en la vecina de Jilin, en el noreste del país. Las autoridades no han confirmado muertes un día más a causa de la enfermedad, por lo que el número de fallecidos por la pandemia en el país asiático se mantiene en 4.633.