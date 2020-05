Directo | El Gobierno prorroga hasta el 15 de junio la restricción de viajes no imprescindibles a países de la UE

Publicada el 15/05/2020 a las 09:01 Actualizada el 15/05/2020 a las 10:43

Sigue en infoLibre este viernes el minuto a minuto de la evolución de esta pandemia en España y en el mundo:

10.30. La pandemia del Covid-19 marca el primer San Isidro de Almeida como alcalde, sin pradera ni actos multitudinarios. El alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, celebrará este viernes su primer San Isidro como regidor, una festividad que este año estará claramente marcada por la pandemia del coronavirus, que deja sin la tradicional pradera a los madrileños y restringirá el aforo de los austeros actos que se celebrarán. Serán dos los escenarios de esta atípica celebración, la Galería de Cristales del Palacio de Cibeles, sede del Consistorio de la capital, y la Ermita del Santo, en Carabanchel. Los actos arrancarán a las 10.30 horas en Cibeles con la entrega de la Medalla de Honor.

10.26. Marlaska llama a los partidos a no alentar manifestaciones que incumplen el estado de alarma. El ministro del Interior, Fernando Grande Marlaska, ha hecho este viernes un llamamiento a los partidos políticos para que se abstengan de alentar protestas o manifestaciones que impliquen vulnerar el estado de alarma, como es el caso de las concentraciones que han tenido lugar en los últimos días en algunos barrios madrileños como el de Salamanca.

10.10. Brasil supera la barrera de los 200.000 casos de coronavirus al registrar casi 14.000 nuevos. Brasil, el país más afectado por la pandemia del coronavirus de América Latina, ha superado este jueves la barrera de los 200.000 positivos en el país, ya que ha registrado 13.944 nuevos casos en las últimas 24 horas. En concreto, Brasil contabiliza hasta el momento un total de 202.918 casos de coronavirus, mientras que las muertes han ascendido hasta las 13.993, después de confirmar este jueves 844 víctimas mortales más. Además, según el Ministerio de Salud brasileño, se investiga la causa de la muerte de otras 2.000 personas.

10.07. España toma la temperatura a viajeros de terceros países y ve bien establecer corredores sanitarios. Las autoridades españolas han comenzado a tomar la temperatura a "todos los pasajeros" que llegan a España en avión o barco, una medida implantada "desde hace unos días", ha revelado el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, este viernes, cuando han entrado en vigor sendas órdenes del Gobierno por las que se cierran las fronteras aéreas y marítimas –hasta la fecha sólo se habían clausurado las fronteras terrestres– y se impone una cuarentena de 14 días a toda persona que llegue a España.

9.35. Alemania suma 913 casos y 101 muertos y supera los 173.000 contagiados por coronavirus. La pandemia del nuevo coronavirus originado en la ciudad china de Wuhan ha dejado en las últimas 24 horas una cifra de 913 casos y 101 muertos en Alemania, lo que eleva el balance a más de 173.000 contagiados y más de 7.800 víctimas mortales, según los datos publicados este viernes por el Instituto Robert Koch, la agencia gubernamental alemana encargada del seguimiento de las enfermedades infecciosas.

9.32. DGT refuerza la vigilancia para evitar desplazamientos no permitidos en el puente de San Isidro en Madrid. La Dirección General de Tráfico (DGT) reforzará la vigilancia en las carreteras para evitar desplazamientos no permitidos durante el puente de San Isidro en la ciudad de Madrid La DGT ha recordado que el país continúa en estado de alarma y todavía son muchos los territorios que están en la fase 0 de la desescalada. En esta fase, los desplazamientos permitidos son los recogidos en el artículo 7 del Real Decreto 463/2020, según el cual, todas las unidades territoriales que se encuentren en esta fase 0 no pueden coger el coche para desplazarse a segundas residencias, para acudir a parajes naturales a pasear ni para realizar deportes en plena naturaleza.

9.22. Más de 302.000 muertos y 4,4 millones de casos de coronavirus con EEUU sumando más de 27.000 positivos en las últimas 24 horas. La pandemia del nuevo coronavirus originada en la ciudad china de Wuhan supera ha dejado más de 302.000 víctimas mortales y más de 4,4 millones de personas contagiadas en todo el mundo, con Estados Unidos contabilizando en las últimas 24 horas más de 27.000 positivos, según el último balance de la Universidad Johns Hopkins. De acuerdo con los datos actualizados a las 9.00 horas de este viernes, el balance global del coronavirus asciende a 4.444.670 casos y 302.493 víctimas mortales en 188 países y territorios.

9.15. China confirma cuatro nuevos casos de coronavirus de transmisión local. El Ministerio de Salud de China ha confirmado este jueves cuatro nuevos casos de coronavirus, todos ellos de transmisión local y en la provincia de Jilin, por lo que el balance total de positivos en el país asiático ha ascendido hasta los 82.933. Asimismo, las autoridades sanitarias chinas no han confirmado ningún fallecimiento a causa del coronavirus este jueves, por lo que el número de víctimas mortales permanece en 4.633 en el país.

9.10. Almeida recurrirá la admisión a trámite de una demanda contra él por no abrir los parques. El alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, ha anunciado este jueves que presentará un recurso de reforma contra la admisión a trámite de una demanda interpuesta contra él por no abrir los parques de la capital para evitar aglomeraciones en medio de la pandemia por el coronavirus. Ha sido el Juzgado de Instrucción número 41 de Madrid quien ha citado al alcalde de la capital y al delegado de Medio Ambiente y Movilidad, Borja Carabante, a una comparecencia presencial el próximo 23 de mayo para decidir sobre la medida cautelar de abrir todos los parques de la ciudad, planteada por un abogado en una demanda contra el Consistorio.

9.08. El Gobierno prorroga hasta el 15 de junio la restricción de viajes no imprescindibles a países de la UE. El Gobierno ha prorrogado los criterios para la aplicación de una restricción temporal de viajes no imprescindibles desde terceros países a la Unión Europea y países asociados Schengen por razones de orden público y salud pública hasta el próximo 15 de junio.