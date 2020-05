El portavoz del PP en Jerez (Cádiz) pide "disculpas" tras chocarse con su coche y dar positivo en alcoholemia

Publicada el 15/05/2020 a las 11:41 Actualizada el 15/05/2020 a las 12:54

El portavoz del PP en Jerez de la Frontera (Cádiz) y en la Diputación, Antonio Saldaña, ha pedido "disculpas" después de que en la tarde-noche de este jueves tuviera un percance con colisión con su vehículo y diera positivo en la prueba de alcoholemia tras "haber estado en una reunión de trabajo".

En declaraciones a Europa Press, Saldaña ha explicado que había estado "reunido en una comida de trabajo en un restaurante por la zona de la Escuela Andaluza de Arte Ecuestre con el objetivo de que Jerez pudiera obtener la tercera Estrella Michelín".

"Reconozco mi error porque no debería de haber cogido el coche para irme a casa", ha manifestado Saldaña, que ha explicado que le ha dado a un vehículo y, "evidentemente, después de haber tomado vino de Jerez he dado positivo".

El dirigente del PP ha señalado que "afortunadamente no ha habido ningún percance personal". "Reconozco mi error, no debería de haber cogido el coche, pero gracias a Dios no ha pasado nada. Pido disculpas por estas circunstancias", ha concluido.