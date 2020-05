Muere Julio Anguita, "el califa rojo", a los 78 años

Publicada el 16/05/2020 a las 12:04 Actualizada el 16/05/2020 a las 13:08

El histórico dirigente de IU y ex alcalde de Córdoba, Julio Anguita, ha fallecido este sábado con 78 años de edad después de que hace una semana fuera ingresado en estado crítico en la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI) del Hospital Reina Sofía de Córdoba tras sufrir una parada cardíaca.

Fuentes sanitarias han informado a Europa Press de que Julio Anguita ha fallecido este sábado pasadas las 11.00 horas en la UCI del Hospital Reina Sofía, donde ha permanecido ingresado durante la última semana. Anguita fue atendido en la mañana del sábado en su domicilio de Córdoba por el equipo de emergencias sanitarias ubicado en la Fuensanta. Los profesionales del 061 tuvieron que aplicarle "maniobras de reanimación cardiopulmonar al encontrarse al paciente en parada cardíaca".

A continuación, fue sido trasladado en la UVI móvil del 061 al Hospital Universitario Reina Sofía, donde estuvo ingresado en la UCI. Anguita había sufrido previamente varios ataques al corazón que le llevaron a ser intervenido quirúrgicamente en dos ocasiones por problemas cardíacos. El primer infarto lo sufrió en el año 1993 en Barcelona. Incluso publicó Corazón rojo. La vida después de un infarto, donde relataba su propia experiencia tras sufrir este problema de salud.

Nacido en Fuengirola (Málaga) en 1941 pero afincado en Córdoba desde la infancia, Anguita era licenciado en Historia Moderna y Contemporánea por la Universidad de Barcelona y ejerció como maestro nacional en Montilla, Alicún de Ortega (Granada), Nueva Carteya y Córdoba capital, donde también fue profesor de secundaria en el IES Blas Infante.

Ingresó en 1972 en el Partido Comunista de España (PCE), del que sería secretario general, y en 1977 accedió al Comité Central del partido en Andalucía (PCA). En las elecciones municipales de 1979 fue el candidato del PCE a la Alcaldía de Córdoba, cargo que alcanzó y ostentaría hasta 1986 en una etapa en la que fue apodado como el "califa rojo" al ser el único alcalde comunista de una capital española. Diputado en el Parlamento andaluz durante las dos primeras legislaturas, fue candidato a la Presidencia de la Junta de Andalucía en 1986 al frente de la coalición Izquierda Unida, que se estrenó como marca electoral en dichos comicios autonómicos logrando 19 escaños.

En febrero de 1989 fue elegido secretario general del PCE y un año después se convirtió en coordinador general de IU, con quien fue candidato a la Presidencia del Gobierno, llevando a la coalición a obtener sus mejores resultados electorales en las generales de 1993 y 1996, año en el que alcanzó el 10% de los votos y los 21 diputados en el Congreso.

"Programa, programa, programa"

En esa etapa su posición política se caracterizó por supeditar cualquier tipo de pacto con el PSOE a acuerdos programáticos concretos, haciendo famoso el lema "programa, programa, programa", y defender tanto la teoría de las "dos orillas", en la que equiparaba las posiciones de PP y PSOE, como el sorpasso, según la cual IU debía aspirar a superar al PSOE para convertirse en fuerza hegemónica de la izquierda en España. Anguita dejó la Secretaría General del PCE en diciembre de 1998, donde fue sucedido por Francisco Frutos, que a finales de 1999 asumió la candidatura de IU a la Presidencia del Gobierno a la que renunció Aguita alegando razones de salud tras sufrir un problema cardiovascular.

Las diferencias internas por la decisión de concurrir junto al PSOE en aquellas elecciones llevaron a que meses después Anguita también dejara el cargo de coordinador general de IU en la VI Asamblea, siendo sustituido por Gaspar Llamazares, para volver a su actividad docente en Córdoba, de la que se jubiló el curso 2003-2004. En los años posteriores se siguió distanciando de las posiciones políticas del PCE y de la dirección de IU y llegó a impulsar la creación de plataformas como el Frente Cívico Somos Mayoría, protagonizando en paralelo acercamientos al entorno de Podemos desde el primer éxito de la formación morada en las elecciones europeas de 2015.

La familia de Anguita traslada su "más sincero agradecimiento" por el cariño mostrado

La familia del histórico dirigente de IU y exalcalde de Córdoba Julio Anguita ha trasladado su "más sincero agradecimiento" por el cariño mostrado tras su muerte este sábado. "Ante la imposibilidad de dar respuesta personalmente a las innumerables muestras de apoyo recibidas en la última semana, quiere trasladar su más sincero agradecimiento por el cariño mostrado. Toda la fuerza que en estos días habéis enviado a Julio, nos acompaña y reconforta ahora a nosotros. Gracias, de corazón", manifiesta la familia en un escueto comunicado remitido a Europa Press.

Sánchez, Iglesias y Garzón despiden a Anguita

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha expresado a través de un tuit su pésame por la muerte de Julio Anguita a quien ha definido como un hombre coherente, honesto y siempre crítico. "Lamento profundamente la muerte de Julio Anguita. Un hombre coherente, honesto, siempre crítico, que defendió de manera incasable la igualdad y la justicia social. Mi cariño para su familia, compañeros y amigos", asegura el presidente del Gobierno.

Lamento profundamente la muerte de Julio Anguita. Un hombre coherente, honesto, siempre crítico, que defendió de manera incasable la igualdad y la justicia social.



Mi cariño para su familia, compañeros y amigos. pic.twitter.com/TxkeTuXswV — Pedro Sánchez (@sanchezcastejon) May 16, 2020

El vicepresidente de Derechos Sociales y líder de Podemos, Pablo Iglesias, ha definido a Julio Anguita como "el mejor referente político", una persona que, según ha confesado, le marcó el camino a seguir y que siempre "se atrevió a señalar al poder". "Julio Anguita se atrevió siempre a señalar al poder. Dijo las más crudas e incorrectas verdades con todo en contra y, hasta el final, nos indicó el camino que algunos quisimos seguir", ha escrito Iglesias en su cuenta de Twitter, nada más conocer la noticia de la muerte de que fuera alcalde de Córdoba.

Julio Anguita se atrevió siempre a señalar al poder. Dijo las más crudas e incorrectas verdades con todo en contra y, hasta el final, nos indicó el camino que algunos quisimos seguir. No solo se nos va un referente ético, se nos va nuestro mejor referente político. Hasta siempre pic.twitter.com/uRSJpj47OM — Pablo Iglesias (@PabloIglesias) May 16, 2020

Por su parte, el ministro de Consumo y coordinador federal de IU, Alberto Garzón, ha expresado este sábado su pesar por el que fuera el líder de su partido, Julio Anguita: "Hemos perdido al más grande. Nuestro amigo, nuestro camarada", ha afirmado. "Aún no me lo puedo creer. Sigo llorando y no sé cuándo dejaré de hacerlo", ha escrito Garzón en su cuenta de Twitter, en un emotivo mensaje en el que subraya que le echará de menos. "Has sido y serás la inspiración de muchos. Gracias por tu ejemplo. Seguimos tu lucha. Descansa en paz", ha añadido.