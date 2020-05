"Pensábamos que las pandemias son cosas lejanas y nos hemos dado cuenta de que somos vulnerables": las últimas reflexiones de Julio Anguita

Publicada el 16/05/2020 a las 12:56 Actualizada el 16/05/2020 a las 16:06

Julio Anguita (Fuengirola, 1941-Córdoba, 2020) retirado ya de la política institucional, nunca se desvinculó de la política como herramienta de cambio y constituyó un ejemplo para las nuevas generaciones de la izquierda política. La mente preclara del califa rojo acudía siempre al auxilio en forma de consejo, advertencia o análisis en las épocas de mayor trascendencia política. También en la actual, las palabras de Julio Anguita calan en todos los ámbitos.

Con motivo de su fallecimiento este sábado, repasamos las últimas intervenciones de Julio Anguita sobre la monarquía, la crisis sanitaria, la oposición agresiva de la derecha... El histórico dirigente de Izquierda Unida deja un hueco, pero también un legado indiscutible para el presente y las generaciones venideras:

"Una vez pase la pandemia esto no puede seguir igual que antes: está en marcha el colapso de una civilización"

El día 14 de abril, Julio Anguita conversaba con el periodista Javier Gallego en su programa Carne Cruda. A colación de la conmemoración del Día de la República, el exlíder de IU se manifestaba sobre las irregularidades del rey emérito, "Felipe VI sabía lo que había, como muchos políticos, de las corrupciones del rey emérito. Este señor se ha beneficiado de un pacto de silencio, y aquí hay muchos responsables, muchos medios de comunicación también. El PSOE es heredero de la Transición y por eso víctima, cómplice y autor de los escándalos de la monarquía". Tmabién hacía un llamamiento a la unión del movimiento republicano para organizar y "explicar su plan para la Tercera República". "Los himnos están muy bien pero para que haya República tiene que haber republicanos", sentenciaba.

"Pensábamos que vivíamos bien privatizando la Sanidad, que las pandemias son cosas lejanas de gentes en pateras, y de repente nos hemos dado cuenta de que somos vulnerables. La crisis climática y las nuevas pandemias pondrán en marcha un nuevo fascismo para gestionar la escasez", advertía el exlíder de IU. En cuanto a la gestión del Gobierno ante esta crisis sanitaria sin precedentes, aunque reconocía que había "demostrado su falta de agilidad", también lo poco habitual que era ver al Ejecutivo "dar la cara día a día" y la dificultad de la resolución de problemas que tienen su origen en un pasado de recortes a la sanidad preguntándose: "¿Cuánto dinero había para sanidad? ¿Cuanto para investigación?".

También dirigía unas palabras a la agresiva oposición que están haciendo partidos como Vox o PP. "El papel de la oposición es muy importante pero confundir oposición con navajeo político es terrible. En la lucha política no todo vale. Este navajeo indecoroso, estas mentiras en la red, estas acusaciones propias de ideologías enfermas, ¿esto es una oposición?". Afirmaba en esta entrevista que el "pacto debe ser de todos", no solo de los partidos políticos. "¿Cómo lo ven los municipios, los ayuntamientos, los sindicatos, el Banco de España, la CEOE, el Ibex? ¿Qué están ellos dispuestos a dar? Que comparezcan, hace falta un pacto con todos ellos, pero no pueden estar ahí solo para pedir".

"Hoy, cuando se habla de pactos, ¿quién se va a oponer a que haya un acuerdo de todas las fuerzas ante esta situación?"

El pasado 4 de abril, el excoordinador federal de IU analizaba en laSexta Noche la gestión que está realizando el Gobierno y la oposición para frenar los efectos de la epidemia. Anguita aseguraba que no ha "conocido un problema de tal intensidad, tan gordo", y apuntaba que tenemos "expectativas de extraordinaria dificultad" y que por ello "la sociedad tendrá que prepararse". Sobre la gestón del Gobierno manifestaba que "se toman medidas, con todos los fallos por la falta de previsión, pero están acudiendo a todos los problemas, están responsabilizándose" y ponía en valor que "hay alguien que está gobernando y que está tomando las riendas".

Sobre los Pactos de Estado, recordaba que él había vivido los Pactos de la Moncloa, que se hicieron "en un momento en el que la dictadura había acabado. Seguía, no formalmente, pero sí en los poderes económicos, políticos…". En ese momento, "había que intentar llegar a una Constitución", pero "había cosas distintas. Allí no se excluyó a nadie. Ahora hay indicios de que se intenta excluir a determinadas fuerzas políticas". Otra de las diferencias que destacó el exdirigente es que en ese momento "no hubo una comisión de seguimientos, no se cumplieron en las partes que afectaban a los trabajadores. Con lo cual, se asentó el sistema democrático pero perdieron los de siempre". "Un pacto, por la experiencia de uno, significa que alguien tiene que apretarse cinturón, y hay gente que no tiene ya ni cinturón, que son los precarios. A estos no se les pide lo que no pueden dar", destacaba.

Respecto a estos pactos Julio Anguita destacaba la importancia de hablar de objetivos claros y no dejar atrás otros problemas, además de la pandemia, como las consecuencias del cambio climático. "Si tocamos los salarios directos, por lo menos que sea para que tengan educación pública, sanidad pública, transporte, energía o vivienda". Finalmente, pedía que se observen "las posibilidades de que esos pactos incluyan un cambio" para que no se repitan estas circunstancias: "Pero no hablo solo de pandemia, hablo de problemas derivados del cambio climático. Tenemos delante expectativas de extraordinaria dificultad. Y esta sociedad tendrá que prepararse".

Ese mismo dia, el diario digital Cuarto Poder publicaba una entrevista con el califa rojo en la que advertía del renacimiento del guerracivilismo por parte los sectores conservadores. "La derecha y la extrema derecha sacan otra vez el tema de la URSS y del comunismo. ¿Por qué sacan ese espantajo? Porque saben que ha fracasado su política y que este es un terreno abonado para políticas de izquierdas. Naturalmente, intentan conjugarlo utilizando los tabúes que ellos han conformado durante hace tiempo. Son conscientes de que su mundo se les viene abajo", sentenciaba.

Asimismo, manifestaba el malestar por la propuesta de este sector de un Gobierno de concentración nacional, que parece ser más un ataque contra la democracia que una necesidad dada la falta de propuestas. "Los gobiernos de unidad nacional se manifiestan en crisis extremas. A mí me gusta ver qué medidas quieren tomar. No vaya a ser que lo que se intente sea, en primer lugar, quitar la alianza con Unidas Podemos y sacarles del Gobierno. En segundo lugar, quitar a Pedro Sánchez. En tercer lugar, buscar a un candidato acorde con los intereses del PP, Ciudadanos e, incluso, de Vox, y llegar a un consenso en torno a medidas económicas que signifiquen volver atrás". Además de observar que esos sectores están atacando, "no olvidemos que estamos en una guerra, los poderes económicos de la derecha están actuando. Están manipulando en las redes, insultando, desinformando...", manifestaba el exdirigente.

"Programa, programa, programa", también en el acuerdo de Gobierno

Julio Anguita manifestó su apoyo en reiteradas ocasiones a Podemos y su confluencia con Izquierda Unida, en una entrevista publicada el día 22 de febrero por el diario Público analizaba la entrada de Unidas Podemos en el Gobierno mucho antes de que la pandemia comenzara. "El programa que se pactó es un contrato. Yo siempre he sido así. Ya me conocéis: programa, programa, programa –sentenciaba entre risas por su histórica frase–. Lo que demostrará que sea un éxito o no este Gobierno será el cumplimiento de ese programa y, dentro de ese programa, las medidas que vayan a favor de los que no tienen".

En esa misma entrevista, Anguita analizaba el ascenso de la extrema derecha representada por Vox. "A mí el ascenso de Vox no me da miedo porque no tiene ningún proyecto de estado. Yo creo que tendrán poco recorrido porque son unos mentecatos. Dicen unas cosas... El Abascal hablando del Mío Cid como si fuese un comic. ¿Pero tiene usted ni idea de quién fue el Mío Cid? ¿Pero sabe algo de esto? No tiene ni idea. Es que usarle como a un mito es no conocer la historia. El mensaje de Vox empieza y termina en la rabia, no tienen proyecto", sentenciaba el excoordinador federal de IU.

Iglesias y Garzón, dirigentes para liderar una nueva etapa

Anguita también nos dejó algunas de sus palabras en infoLibre [ver aquí]. Hace dos años, charlabamos con él tras la ausencia del esperado sorpasso electoral de Unidos Podemos el 26J, primera ocasión en que se presentaba ante las urnas la confluencia formada por Podemos e Izquierda Unida.

Según Anguita, Pablo Iglesias y Alberto Garzón "son dos rostros y dos actitudes de una misma cultura de izquierdas". "Uno representa la viveza, la agudeza, la capacidad para impactar y conectar. Y el otro representa la serenidad, la penetración. Creo que por separado quizás no representarían gran cosa, pero unidos sí. Todo intento de romper esa dualidad necesaria va contra el proyecto. Repito: la confluencia política y la social, más el consenso, que es algo que no se ha puesto en marcha porque no ha pasado de coalición electoral, no se puede romper. Romper eso es romper el futuro", advertía el exdirigente, sobre el actual vicepresidente segundo y el ministro de Consumo, respectivamente.