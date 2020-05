Iglesias apuesta por un "sistema público de cuidados" para acabar con el "negocio" de "corruptos y fondos buitre" en las residencias

Publicada el 17/05/2020 a las 15:28 Actualizada el 17/05/2020 a las 16:12

El vicepresidente segundo del Gobierno, Pablo Iglesias, ha asegurado este domingo que el sistema de dependencia de España "tras los recortes del PP" ha puesto durante esta crisis sanitaria en "una situación de debilidad a los mayores". "La privatización de las residencias y entregarlas a corruptos y fondos buitres ha colocado a nuestros ancianos en una situación de vulnerabilidad", ha explicado en una entrevista en Antena 3 Noticias.

Iglesias ha asegurado que esta crisis ha demostrado que "no se puede hacer negocio con la salud de nuestros mayores" y que hay un "consenso transversal a todas las ideologías". "No cabe la división política cuando se trata de salvar vidas", ha reconocido el vicepresidente del Gobierno que ha asegurado que es necesario un "sistema público de cuidados".

El vicepresidente segundo ha defendido que lo que hizo el Ejecutivo en materia de residencias fue "reforzar a la única autoridad que son las comunidades" y poner bajo su control "el 75% de las residencias privadas". Iglesias ha detallado que dieron mayor poder a las autonómias para que cumpliesen con su obligación en este aspecto y que les solicitaran que colocaran a estos centro en el mismo rango de prioridad que a los hospitales y que su personal fuese considerado "servicio esencial".

También ha defendido que no "las privatizaciones han sido un fracaso y han dejado a los trabajadores en una precaridad que no se puede permitir". "Necesitamos una sanidad pública mucho más fuerte", ha recalcado Iglesias que ha asegurado que no se puede permitir que "nuestros mayores estén atendidos por trabajadores que cobre una miseria".

"Hemos hecho las cosas mal y pedimos disculpas"

Asimismo, Iglesias también ha reconocido que en el Gobierno han hecho "cosas mal" y que "pedimos disculpas". "Nos hubiera gustado haber actuado antes", ha asegurado el vicepresidente segundo que también ha reconoce que aún "estamos muy lejos" de superar esta pandemia.

"No hemos salido de la emergencia y tenemos que arrimar todos el hombro", ha recalcado Iglesias que ha insistido en que "no cabe la pelea política" ni "hacer oposición a los expertos". "Entiendo que el PP utilice Madrid y las comunidades que gobierna para atacar al gobierno, pero no para atacar a los expertos ni a los sanitarios", ha dicho el vicepresidente.

Por último, el vicepresidente también ha explicado la necesidad de "una tasa solidaria para que paguen los más tienen" y del "ingreso mínimo vital para ayudar a que los autónomos puedan seguir facturando".