Sigue en infoLibre este lunes el minuto a minuto de la evolución de esta pandemia en España y en el mundo:

09.45. Escrivá garantiza que no bajará las pensiones y estudia cómo prorrogar la prestación para autónomos. El ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, José Luis Escrivá, ha afirmado este lunes que garantiza "absolutamente" que el Gobierno no recortará las pensiones en España pese al mayor gasto en el que se está incurriendo como consecuencia de la crisis originada por la pandemia del coronavirus.

09.40. El coronavirus deja más de 315.000 muertos y más de4,7 millones de casos positivos en todo el mundo. Más de 4,7 millones de personas se han contagiado por covid-19, que suma 315.000 muertes en todo el mundo. Más de 4,7 millones de personas han contraído el coronavirus en todo el mundo, en el marco de una pandemia que suma ya al menos 315.000 fallecidos y que tiene a Estados Unidos, Rusia, Reino Unido, Brasil y España como los países más afectados en cuanto a número de casos. Estados Unidos encabeza el listado con cerca ya de 1,5 millones de positivos. El país norteamericano acumula unos 315.000 fallecidos, más de 28.000 de ellos en el estado de Nueva York, y más de 272.000 pacientes dados de alta, lo que sitúa a Estados Unidos también en cabeza en cuanto a muertos y recuperados, según el balance de la Universidad Johns Hopkins.

09.35. Urkullu convoca Consejo de Gobierno extraordinario y posteriormente comparecerá, probablemente para anunciar elecciones. El lehendakari, Iñigo Urkullu, ha convocado este lunes Consejo de Gobierno extraordinario a las 13.00 horas y, posteriormente, sobre las 15.00 horas, comparecerá públicamente, probablemente para anunciar elecciones para el 12 de julio. Ambas convocatorias se han conocido a las 9:30 horas de esta mañana. Todo hace prever que Urkullu anunciará elecciones autonómicas para el 12 de abril, una vez oídos los partidos políticos en una reunión el 14 de mayo, requisito que estableció Urkullu en su decreto 17 de marzo por el que dejaba sin efecto los comicios del 5 de abril por la pandemia del coronavirus.

08.55. El Gobierno aprobará en el último Consejo de Ministros de mayo la renta mínima que empezarán a cobrar 100.000 hogares. El Gobierno aprobará el ingreso mínimo vital en el último Consejo de Ministros de mayo que podrán empezar a cobrar unos 100.000 hogares vulnerables, según ha confirmado este lunes el Ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, José Luis Escrivá. El ministro, en una entrevista en RNE recogida por Europa Press, ha garantizado que la renta mínima no sufrirá más retrasos" y aunque no ha concretado cuándo podrá empezar a cobrarse ha asegurado que será "con bastante rapidez". "Desde el momento en que se apruebe el Real Decreto, se podrá solicitar el ingreso mínimo vital y se reconocerá el derecho a partir de esa circunstancia", ha indicado Escrivá.

08.45. La desescalada desde este lunes: casi todo el país en fase 1 salvo Madrid, Barcelona y parte de Castilla y León. La Comunidad de Madrid no va a pasar finalmente a la fase 1 de desconfinamiento este lunes como tampoco el área metropolitana de Barc Así lo ha anunció el pasado viernes en rueda de prensa el ministro de Sanidad, Salvador Illa, tras revisar los informes enviados por las Comunidades Autónomas y discutir con cada una de ellas la situación. Tras esta decisión, el 70 por ciento de la población española (32 millones de personas) se encuentra en fase 1 de desescalada, el 30% permanece en fase 0 y 45.000 ciudadanos pasarán el lunes a la fase 2, los residentes en las islas que se han adelantado en este proceso por su buena situación: Formentera, en Baleares, y El Hierro, La Gomera y Graciosa en Canarias, que entraron en la desescalada directamente en la fase 1 este lunes pasado.elona, mientras que sí lo harán por completo la Comunidad Valenciana, Andalucía y Castilla-La Mancha, que lo habían hecho parcialmente, y 42 zonas sanitarias de Castilla y León.

08.30. El Gobierno permite las rebajas desde hoy en toda España, pero sin aglomeraciones. El Gobierno permite las rebajas desde este lunes, incluso en los lugares que aún siguen en la Fase 0 de la desescalada, siempre, eso sí, que no generen aglomeraciones. De hecho, el Ministerio de Sanidad establece que, en el caso de producirse una gran afluencia de personas, deberá procederse al cese inmediato de estas promociones "si fuera necesario". La nueva orden publicada el pasado sábado introduce una disposición adicional que modifica la orden del 9 de mayo y que deja claro que se podrán hacer rebajas en tiendas físicas, siempre que no den lugar a aglomeraciones que impidan el cumplimiento de las medidas sanitarias destinadas a evitar la propagación del virus.

05.00. Trump responde a las críticas de Obama acusándole de "incompetente" y "corrupto". El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha vuelto este domingo a responder a su antecesor, Barack Obama, a quien ha calificado de "incompetente" y "corrupto", después de las críticas recibidas un día antes a su gestión de la pandemia por parte del anterior inquilino de la Casa Blanca. "Mire, él era un presidente incompetente, es todo lo que puedo decir. Terriblemente incompetente", ha dicho Trump durante una entrevista con la cadena Fox News, en donde ha vuelto a defender su gestión de la crisis sanitaria. No obstante, a través de su cuenta de Twitter, Trump ha añadido que "la Administración Obama es una de las más corruptas e incompetentes de la historia de Estados Unidos".

The most incompetent and corrupt administration in U.S. history! https://t.co/NhmfQoOKS8