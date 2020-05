Urkullu y Feijóo convocarán elecciones el 12 de julio

Publicada el 18/05/2020 a las 10:25 Actualizada el 18/05/2020 a las 11:48

El lehendakari Iñigo Urkullu ha convocado este lunes Consejo de Gobierno extraordinario a las 13.00 horas y, posteriormente, sobre las 15.00 horas, comparecerá públicamente, probablemente para anunciar elecciones para el 12 de julio, informa Europa Press. Ambas convocatorias se han conocido a las 9.30 horas de esta mañana. Todo hace prever que Urkullu anunciará elecciones autonómicas para el 12 de julio, una vez oídos los partidos políticos en una reunión el 14 de mayo, requisito que estableció Urkullu en su decreto 17 de marzo por el que dejaba sin efecto los comicios del 5 de abril por la pandemia del coronavirus.

En Galicia, el anuncio oficial también tendrá lugar este lunes, avanza La Voz de Galicia. Y será también para el 12 de julio. Feijóo ha anunciado que reúne a su Gobierno poco después de que trascendiese que Iñigo Urkullu ha dado el mismo paso. Prevé comparecer sobre las 14,15 horas. Aunque en las últimas horas el jefe del Ejecutivo gallego se limitó a decir que convocará los comicios "más pronto que tarde", tiene que apurar los plazos si quiere que los gallegos vayan a las urnas el 12.

Este sería el primer domingo posible, puesto que, con la legislación electoral en la mano, deben transcurrir 54 días entre la publicación de la convocatoria en el Diario Oficial de Galicia (DOG) y el día de la votación. Así, si la fecha escogida es el 12 de julio, el DOG debe recogerlo como muy tarde este martes. La misma situación se da en Euskadi.

La favorable evolución de la crisis sanitaria en ambos territorios ha sido clave para que los comicios puedan hacerse realidad. La tendencia a la baja de la pandemia en Euskadi, que le permitirá, de seguir así, proseguir en la evolución en las fases de la desescalada --el próximo 25 podría pasar a la fase 2--, favorece la perspectiva de unas elecciones. El Gobierno Vasco ya planifica, además, cómo garantizar las medidas de seguridad para toda la ciudadanía, y facilitar el voto, sobre todo, para los mayores y colectivos de riesgo.

Además, los servicios jurídicos del Ejecutivo ya plantearon la posibilidad de que se fije una primera fecha para celebrar las elecciones autonómicas vascas en julio y una segunda alternativa tras el verano --septiembre u octubre--, por si la primera no se pudiera realizar al producirse un retroceso en la evolución de la pandemia. De esta forma, se tendría margen para no llegar a la fecha límite en la que concluye la legislatura, el 25 de octubre, a partir de la cual se entraría en un periodo de vacío legal. No obstante, esta es una cuestión que debería ser avalada por la Junta Electoral del País Vasco.

La oposición afea a Feijóo su cambio de rumbo

El titular de la Xunta ha pasado en pocas semanas de asegurar que las elecciones no estaban en su agenda a afirmar que era preciso buscar "la quincena más segura" para llamar a los gallegos a las urnas. Para ello, ha solicitado no solo el informe de los expertos sanitarios que asesoran a la Xunta desde que se inició la crisis del coronavirus, sino también de la Asesoría Xurídica. El cambio en su discurso se produjo después de que Urkullu dejase entrever su intención de convocar en julio, pero no fue inmediato --mantuvo durante días que los comicios no estaban en su agenda-- y no se concretó hasta la pasada semana.

El siguiente paso fue revelar el contenido de los informes sanitarios y apuntar que la opción más "responsable", por ser la que aconsejan los expertos, es "cuanto antes, a principios de verano", es decir, en julio: el 12 es la primera fecha posible. Feijóo también ha defendido que ir ya a las urnas refuerza las garantías democráticas y permitirá a Galicia tener un gobierno "fuerte" y un Parlamento con plena capacidad de funciones para afrontar la recuperación social y económica tras la crisis del coronavirus.

Así se lo transmitió a los partidos gallegos en un encuentro el pasado miércoles --dando cumplimiento a una obligación legal asumida en el decreto que dio pie a suspender los comicios previstos para el 5 de abril--, en el que se ratificaron dos premisas: su preferencia por convocar en julio y que lo hará con el rechazo de sus principales rivales (PSdeG, Galicia en Común-Anova Mareas y BNG).

Todos afean a Feijóo que "incumpliese" el acuerdo "unánime" plasmado en ese decreto de suspensión, en el que, al margen de comprometer al presidente gallego a oír a los partidos antes de fijar una nueva fecha, se establecía que no se convocarían los comicios mientras durase el estado de alarma y el de emergencia sanitaria. Además, ven precipitado e incluso "temerario" llamar a votar en julio.

Frente al contenido de este decreto, juega un papel clave la norma aprobada en el Congreso para prorrogar el último periodo del estado de alarma en España, al incorporar una enmienda del PNV que da vía libre, desde una perspectiva jurídica, para la celebración de los comicios autonómicos. Además, este viernes, el Gobierno gallego dio un paso más para preparar el terreno para la convocatoria al "adaptar" la emergencia sanitaria decretada en Galicia a este decreto del estado de alarma y el Consello de la Xunta declaró que la situación de emergencia sanitaria en Galicia es "compatible" con que haya comicios autonómicos.

Tanto en Galicia como en el País Vasco partidos políticos tendrían que presentar candidaturas entre el 3 y el 8 de junio. La proclamación de los candidatos, una vez subsanadas las irregularidades, sería el 15 de junio, y se publicarían el 16 en el Boletín. La solicitud del voto por correo será del 20 de mayo al 2 de julio, y la campaña arrancaría --si no hay modificaciones, ya que se estudia acortarla a una semana-- el 26 de junio.