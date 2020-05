En infoLibre hemos preparado un dosier —que puedes consultar pinchando en la imagen— con toda la información sobre el coronavirus. Todos nuestros contenidos sobre el virus, desde guías prácticas hasta análisis en profundidad, son de libre acceso. En momentos de crisis como este, la información contrastada que los socios hacen posible debe llegar al mayor número de personas para contribuir a contener el contagio del virus, de fake news y de informaciones malintencionadas.



10.55. El Gobierno solicitará al Congreso una última prórroga del estado de alarma hasta el 27 de junio. El Consejo de Ministros aprobará este viernes solicitar al Congreso de los Diputados una quinta y última prórroga del estado de alarma hasta las 00.00 horas del 27 de junio, han confirmado a Europa Press fuentes del Ejecutivo y parlamentarias.

10.45. Big Data, IA, robótica y ciberseguridad: las tecnologías que más están contribuyendo a luchar contra el covid-19. La crisis provocada por la pandemia de Covid-19 está teniendo graves consecuencias en la salud y la economía de los españoles. En ese contexto, la tecnología y la innovación pueden ser aliadas clave tanto para limitar la extensión de la enfermedad como para mitigar su impacto negativo en las empresas, según pone de manifiesto la última investigación de Grant Thornton.

10.30. Aragonès afirma que ERC mantiene su 'no' a la prórroga y pide "poder codecidir". El vicepresidente de la Generalitat, Pere Aragonès, ha asegurado que ERC se mantiene en el 'no' a la prórroga al estado de alarma y ha pedido "poder codecidir" las decisiones sobre la desescalada, ya que cree que es la Generalitat quien tiene el conocimiento de la realidad epidemiológica de Cataluña. En una entrevista este martes de TV3 recogida por Europa Press, ha asegurado que los canales de comunicaciones de ERC con el Gobierno siempre están abiertos, pero ha sostenido que "aún está un poco verde para que se pueda avanzar".

10.10. Calviño celebra la propuesta de Merkel y Macron del fondo de 500.000 millones: "En la línea de lo defendido por España". La vicepresidenta tercera del Gobierno y ministra de Asuntos Económicos y para la Transformación Digital, Nadia Calviño, ha celebrado este martes la propuesta planteada por la canciller alemana, Angela Merkel, y el presidente francés, Emmanuel Macron, para la puesta en marcha de un fondo de recuperación de la economía europea de 500.000 millones de euros destinado a los países y los sectores más golpeados por la pandemia de covid-19 a través únicamente de transferencias presupuestarias. "Se trata de un acuerdo verdaderamente importante porque va muy en la línea de lo que había defendido España e Italia", ha destacado Calviño en declaraciones a la Cadena Ser.

10.02. La pandemia del nuevo coronavirus supera los 318.000 muertos y los 4,8 millones de casos. La pandemia del nuevo coronavirus originada en la ciudad china de Wuhan ha dejado más de 318.000 víctimas mortales y más de 4,8 millones de personas contagiadas en todo el mundo, con Estados Unidos contabilizando en las últimas 24 horas más de 21.000 positivos, según el último balance de la Universidad Johns Hopkins. . El total de personas recuperadas se eleva a 1,78 millones de personas, con Estados Unidos al frente de la lista, con 283.178 personas curadas, seguido por Alemania, con 155.041 pacientes salvados, y España, con 150.376.

09.58. PNV espera un estado de alarma "low cost", con "el menor efecto posible", para volver a la normalidad institucional. El presidente del EBB del PNV, Andoni Ortuzar, espera que la próxima prórroga del estado de alarma, si llega a aprobarse en el Congreso, sea "de perfil bajo", 'low cost', de forma que tenga "el menor efecto posible" para "retornar a la normalidad política e institucional". Además, espera que, en su contenido, "una mayor apertura a las comunidades autónomas y a la devolución de sus atribuciones". En una entrevista concedida a Onda Vasca, recogida por Europa Press, Ortuzar se ha referido, de esta forma, a la pretensión del presidente Pedro Sánchez de proceder a una quinta prórroga del estado de alarma.

09.00. El Gobierno aprobará hoy la Ley de Cambio Climático para una España neutra en carbono en 2050. El Gobierno quiere alcanzar la neutralidad climática de España de aquí a 2050, una fecha en la que además el sistema eléctrico habrá de ser cien por cien renovable, para lo que se darán unos pasos intermedios como alcanzar una rebaja de las emisiones de dióxido de carbono (CO2) del 20 por ciento respecto a 1990, según consta en el anteproyecto de ley de cambio climático del Gobierno. El anteproyecto normativo será estudiado este martes por el Consejo de Ministros, donde "previsiblemente" obtendrá el visto bueno para su remisión como proyecto de ley al Congreso de los Diputados para su tramitación parlamentaria.

08.00. El Gobierno mantiene la prohibición de entrada de cruceros hasta que finalice el estado de alarma. El Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana ha dictado una Orden, en vigor desde hoy mismo, por la que se mantiene la prohibición de entrada a puertos españoles de buques de pasaje tipo crucero procedentes de cualquier puerto. Esta prohibición, que hasta ahora había sido prorrogada en dos ocasiones, estará vigente en principio hasta que finalice el estado de alarma.

06.00. Trump amenaza con hacer permanente la congelación de fondos a la OMS y con la salida de EEUU en 30 días. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha informado al director general de la Organización Mundial de la Salud (OMS), Tedros Adhanom Ghebreyesus, de que el país norteamericano hará permanente la congelación de fondos a la organización y "reconsiderará" su pertenencia a la misma en 30 días si no realiza "mejoras sustanciales" en el marco de la pandemia del coronavirus. "Le informo de que si la OMS no lleva a cabo mejoras sustanciales importantes en los próximos 30 días, haré permanente mi congelación temporal de la financiación de Estados Unidos a la OMS y reconsideraré nuestra pertenencia a la organización", ha indicado Trump en una carta, dirigida a Tedros, que ha difundido a través de su cuenta de Twitter.

