CCOO y UGT ven claro que se derogará la reforma laboral: "Que no se desanime la gente con estos espectáculos"

Publicada el 21/05/2020 a las 19:22 Actualizada el 21/05/2020 a las 19:35

El secretario general de CCOO, Unai Sordo, ha señalado este jueves que el acuerdo suscrito entre el PSOE, Unidas Podemos y Bildu "reproduce el acuerdo de investidura" que recogía el "compromiso" de derogar la reforma laboral, algo que ve necesario, así como configurar una legislación laboral "alternativa" que contemple los cambios del mercado laboral.

Así lo ha señalado Sordo después de que el PSOE rectificase a última hora del miércoles el acuerdo anunciado con Podemos y Bildu para derogar "íntegramente" la reforma laboral, asegurando que solo se derogarán urgentemente tres puntos de dicha reforma, algo que esta mañana el vicepresidente del Gobierno, Pablo Iglesias, ha vuelto a matizar asegurando que la reforma laboral será derogada al completo.

"El acuerdo PSOE-Podemos-Bildu reproduce el acuerdo de investidura, que recogía el compromiso de derogar la reforma laboral", ha recordado Sordo, quien considera que sería bueno "huir de voluntarismos y retomar la agenda para la derogación de la reforma laboral que fue interrumpida por la crisis sanitaria, contando con el marco de diálogo social y sabiendo que se requiere una mayoría parlamentaria para hacerlo".

A su juicio, no solo hay que derogar las dos últimas reformas laborales, sino que hay que poner en pie "toda una legislación alternativa, que debe contemplar los cambios producidos en el mercado laboral en España y evitar el deterioro de las condiciones laborales de trabajadores".

En cualquier caso, ha dicho, "obviamente" hay que seguir con la agenda de emergencia ante la pandemia del Covid-19, que pasa por los ERTE, las restricciones al despido, la prórroga en los sectores donde siga habiendo causa de fuerza mayor o las medidas de reactivación económica.

"CEOE debe ser consciente de que el chollo que tiene de relaciones laborales no se va a mantener"

El secretario general de UGT, Pepe Álvarez, ha advertido este jueves a la CEOE de que "no va a sacar rédito" de su enfado por el acuerdo entre PSOE, Podemos y Bildu para la derogación de la reforma laboral porque los sindicatos no irán a la mesa de negociación pensando que hay una deuda con la patronal.

El dirigente sindical, en declaraciones a Europa Press Televisión, ha afirmado que "hay tiempo para que las aguas se serenen", pero, eso sí, ha avisado a la organización empresarial de que tiene que ser consciente de que "el chollo de relaciones laborales que tiene, esa ganga de las reformas laborales de la última crisis, no se va a mantener".

Álvarez cree que, pese a la "reacción excesivamente marcada" de la CEOE al acuerdo de PSOE y Podemos con Bildu, la patronal negociará con espíritu de construir un "gran proyecto de país".

En todo caso, el dirigente sindical ha señalado que parece que ese acuerdo "ya no es un acuerdo" y que la intención de UGT es la de seguir trabajando por la derogación de la reforma laboral. "Los cambios que tienen que introducirse tienen que ser fruto del diálogo social y, si no hay acuerdo con la CEOE, será el Gobierno el que tenga que tomar una decisión de acuerdo con su programa electoral.

"Espero que con la patronal se pueda negociar, pero no creo que restablezcamos la mesa de diálogo hasta finales de mayo o hasta que tengamos solventado el tema de los ERTEs", ha explicado Álvarez.

El dirigente sindical ha pedido a los ciudadanos que "no se desanimen" por las cosas que se vieron ayer. "La situación política es compleja. Los espectáculos en el Congreso no tienen parangón con ningún país de nuestro entorno, y a mi me parece poco razonable que el estado de alarma esté en cuestión", ha apuntado.

Por esta razón, ha hecho un llamamiento a los grupos parlamentarios a fin de generar consensos y anteponer el objetivo de acabar con la pandemia a sus "disputas partidarias", al tiempo que ha reclamado que se deje tiempo al diálogo para diseñar las reformas oportunas.