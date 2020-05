En infoLibre hemos preparado un dosier —que puedes consultar pinchando en la imagen— con toda la información sobre el coronavirus. Todos nuestros contenidos sobre el virus, desde guías prácticas hasta análisis en profundidad, son de libre acceso. En momentos de crisis como este, la información contrastada que los socios hacen posible debe llegar al mayor número de personas para contribuir a contener el contagio del virus, de fake news y de informaciones malintencionadas.



Sigue en infoLibre este jueves el minuto a minuto de la evolución de esta pandemia en España y en el mundo:

10.30. Álvarez (UGT) desconocía el acuerdo con Bildu y pide a CEOE “mesura” y que no rompa el diálogo social. El secretario general de UGT, Pepe Álvarez, ha confesado este jueves que desconocía el acuerdo alcanzado ayer entre PSOE, Podemos y Bildu para derogar la reforma laboral y que se ha enterado del mismo por los medios de comunicación. "No teníamos en absoluto conocimiento (...) del propio texto del acuerdo, si se le puede llamar texto a esos tres párrafos", ha señalado Álvarez en declaraciones al programa 'La cafetera' de Radiocable recogidas por Europa Press. En todo caso, Álvarez cree que "habría que distinguir entre las negociaciones sobre un tema tan serio como las relaciones laborales y lo que es la vida política". "Parece que se aprueba un intercambio de cosas que desde luego tienen poco ver entre sí", ha añadido.

10.05. Gobierno Vasco pide a PSOE, Unidas Podemos y EH Bildu que "aclaren" el acuerdo logrado sobre la reforma laboral. La consejera de Desarrollo Económico e Infraestructuras del Gobierno Vasco, Arantxa Tapia, ha afirmado este jueves, en relación al acuerdo alcanzado por PSOE, Unidas Podemos y EH Bildu para derogar la reforma laboral de 2012, que "los acuerdos siempre sin buenos", aunque ha pedido a las partes que "aclaren" el contenido del mismo, "porque parece que se ha escrito una cosa, pero luego el PSOE ha dicho otra". En una entrevista concedida a Euskadi Irratia, recogida por Europa Press, Tapia ha indicado, además, que, de los tres puntos de esa reforma laboral que dice el PSOE que se van a modificar, "uno ya está hecho y los otros dos se han votado varias veces en el Congreso".

09.50. Ciudadanos seguirá consensuando medidas con el Gobierno pese al acuerdo con Bildu para derogar la reforma laboral. El dirigente de Ciudadanos y portavoz adjunto en el Congreso de los Diputados, Edmundo Bal, ha enmarcado el acuerdo del Gobierno con EH Bildu para derogar la reforma laboral en el pacto de legislatura y ha afirmado que la formación naranja seguirá hablando con el Ejecutivo para consensuar medidas en el futuro. "El acuerdo del PSOE con Bildu lo enmarco dentro de su pacto de legislatura para el sostenimiento del Gobierno Frankenstein", ha declarado en una entrevista en la cadena SER. De hecho, ha indicado que el texto aclaratorio que difundió el PSOE el miércoles por la noche "es prácticamente una reproducción del acuerdo de legislatura" en el apartado relativo a la reforma laboral.

09.40. El sector servicios hunde su facturación un 18,7% en marzo, su mayor caída en once años, por el covid-19. El sector servicios registró un descenso de su facturación del 18,7% en marzo, su mayor caída desde mayo desde 2009, debido a la crisis del covid-19 que provocó la declaración del estado de alarma y el cierre de muchas actividades de este sector. Con este descenso, los servicios ponen fin a 78 meses de meses de ascensos interanuales, según datos provisionales publicados este jueves por el Instituto Nacional de Estadística (INE). Por sectores, los mayores retrocesos fueron para la hostelería, que hundió su facturación un 57,7% en marzo, y la venta y reparación de vehículos a motor, donde las ventas cayeron un 47,3%.

09.35. El uso de mascarillas es obligatorio para mayores de 6 años a partir de este jueves. El Gobierno ha fijado que la utilización de cualquier tipo de mascarillas sea obligatorio a partir de este jueves en la vía pública, en espacios al aire libre y en cualquier espacio cerrado de uso público o que se encuentre abierto al público siempre que no sea posible mantener una distancia de seguridad interpersonal de al menos dos metros. Así lo establece una orden firmada por el ministro de Sanidad, Salvador Illa, que recoge el BOE de este miércoles, en la que se especifica que quedan excluidos del uso de la mascarilla los niños menores de seis años. Eso sí, su utilización es "recomendable" para los niños de entre tres y cinco años. Entre las excepciones también se cuentan las personas que presenten algún tipo de dificultad respiratoria que pueda verse agravada por el uso de mascarilla y personas en las que el uso de mascarilla resulte contraindicado por motivos de salud debidamente justificados.

09.30. Iglesias no descarta aprobar el ingreso mínimo en un Consejo de Ministros extraordinario pero garantiza que será en mayo. El vicepresidente segundo del Gobierno y ministro de Derechos Sociales y Agenda 2030, Pablo Iglesias, ha planteado este jueves la posibilidad de que el ingreso mínimo vital (IMV) se apruebe en un Consejo de Ministros extraordinario pero ha garantizado que será en el mes de mayo. "No descartamos la posiblidad de hacer un Consejo de Ministros extraordinario exclusivamente para el ingreso mínimo, tiene que ser mayo, sea el 29, sea antes o el 30, pero se tiene que aprobar en mayo", ha aseverado Iglesias al ser preguntado por la fecha para dar luz verde al decreto sobre la renta mínima en una entrevista en Catalunya Ràdio.

09.20. Iglesias deja claro que la reforma laboral se derogará al completo y advierte al PSOE: lo firmado obliga. El vicepresidente segundo del Ejecutivo, Pablo Iglesias, ha dejado claro este jueves que la reforma laboral será derogada al completo y no parcialmente porque así consta en el acuerdo de Gobierno suscrito con el PSOE y en el documento que los socialistas firmaron este miércoles junto a EH Bildu. "Voy a ser cristalino: pacta sunt servanda (lo firmado obliga)", ha asegurado Iglesias en una entrevista en Catalunya Radio, recogida por Europa Press, en la que se ha mostrado muy duro con la rectificación realizada por los socialistas a última hora de este jueves, tan solo unas horas después de hacer público el acuerdo a tres con EH Bildu y Unidas Podemos.

09.15. La pandemia del coronavirus supera los cinco millones de contagiados con más de 328.000 víctimas mortales. La pandemia del nuevo coronavirus originada en la ciudad china de Wuhan ha dejado más de 328.000 víctimas mortales y más de cinco millones de personas contagiadas en todo el mundo, con Brasil registrando 19.700 casos, su récord en el balance diario, y con Estados Unidos sumando otros 23.300 positivos en las últimas 24 horas, según el último balance de la Universidad Johns Hopkins. De acuerdo con los datos actualizados a las 8.30 horas de este jueves, el balance global del coronavirus asciende a 5.000.038 casos y 328.172 víctimas mortales en 188 países y territorios. El total de personas recuperadas se eleva a 1,89 millones de personas, con Estados Unidos al frente de la lista, con 294.312 personas curadas, seguido por Alemania, con 156.996 pacientes salvados, y por España, con 150.376.

09.13. CEOE ve el pacto con Bildu como un "desprecio indignante al diálogo social y una irresponsabilidad mayúscula". CEOE y Cepyme han expresado este jueves su "rotundo" rechazo el acuerdo de PSOE y Unidas Podemos con EH Bildu para derogar la reforma laboral a cambio de su apoyo a la última de las prórrogas del estado de alarma. En opinión de los empresarios, este pacto supone un "desprecio indignante" al diálogo social, "al que dinamita"; al papel que la propia Constitución otorga a los agentes sociales, y a las propias instituciones del Estado "en el momento más delicado de la economía española y, por tanto, cuando este diálogo se hace más necesario".

09.05. EH Bildu asegura que el PSOE no "ha rectificado", sino que ha hecho "una matización": "El acuerdo sigue vigente". La portavoz de EH Bildu, Mertxe Aizpurua, ha asegurado este jueves que el PSOE no "ha rectificado" el acuerdo suscrito con su formación para derogar la reforma laboral de 2012 sino que solo ha hecho "una matización terminológica" en el documento. "El acuerdo sigue vigente", ha afirmado la dirigente vasca en una entrevista en 'Las mañanas de RNE', recogida por Europa Press, para después reconocer que le "parece bien" que todo "se empiece a clarificar desde el minuto uno". "Eso indica que el acuerdo es serio", ha añadido. En esta línea, Aizpurua ha insistido en que el acuerdo "no es papel mojado" sino que sigue "vigente". "Cuanto antes lo hagamos mejor llegaremos a esa situación que se va a dar. Estamos en la antesala de una crisis brutal", ha sostenido.

09.00. PSOE rectifica el acuerdo con EH Bildu y dice que solo se derogarán urgentemente tres puntos de la reforma laboral. El PSOE ha anunciado a última hora de la noche de este jueves una matización al acuerdo alcanzado con EH Bildu para derogar la reforma laboral de 2012 aprobada por el PP en la que no aparece la palabra "íntegramente" y los cambios a realizar de manera urgente se limitan únicamente a tres puntos. En un comunicado, el partido liderado por el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha aclarado el primer punto del acuerdo suscrito entre PSOE, Unidas Podemos y EH Bildu que recogía la reforma íntegra de la ley con el compromiso de que esta derogación sea "efectiva antes de la finalización de las medidas extraordinarias adoptadas por el Gobierno en materia económica y laboral derivadas de la crisis originada por el Covid-19".

08.45. Trump vuelve a arremeter contra China y asegura que podrían haber detenido "la plaga" pero "no lo hicieron". El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha vuelto a arremeter este miércoles contra China a cuenta de su gestión de la pandemia del coronavirus y ha asegurado que las autoridades del país asiático podrían haber detenido "la plaga" pero "no lo hicieron". "El portavoz habla estúpidamente en nombre de China, tratando desesperadamente de desviar el dolor y la carnicería que su país extendió por todo el mundo", ha indicado Trump a través de una serie de mensajes publicados en su cuenta en la red social Twitter.

Spokesman speaks stupidly on behalf of China, trying desperately to deflect the pain and carnage that their country spread throughout the world. Its disinformation and propaganda attack on the United States and Europe is a disgrace....