Las 13 afirmaciones falsas con las que Casado y Abascal se oponen a prorrogar el estado de alarma

Los líderes de la derecha, Pablo Casado (PP) y Santiago Abascal (Vox), trufaron este miércoles sus intervenciones desde la tribuna del Congreso de afirmaciones falsas para apoyar su decisión de rechazar la prórroga del estado de alarma. La medida, que acabó obteniendo el respaldo de la mayoría absoluta de la Cámara, da soporte durante quince días al mando único sanitario y a las medidas de confinamiento —ya aliviadas parcialmente— que decidió el Gobierno para frenar los contagios.

Lo que sigue es una selección de las que ambos dirigentes incluyeron en sus discursos iniciales en el debate del Congreso.

Pablo Casado (PP)

“Ha dejado abandonados a una mayoría de españoles a los que pretende acallar con el control de las redes sociales, los medios de comunicación y ahora también la calle”

El Gobierno no ha tomado ninguna medida para limitar el uso ni los contenidos de las redes sociales, que por lo demás son privadas y cuyo congenido no se decide en España. Son sus propietarios los que, por propia iniciativa (en ocasiones en coordinación con la Unión Europea) han tomado medidas para restringir la difusión masiva de mensajes o tratar de frenar la difusión de desinformación. Tampoco se ha limitado la actividad de los medios de comunicación, que siguen disfrutando de la misma libertad que tenían para informar a los ciudadanos y entre los que hay una amplísima representación de televisiones, emisoras de radio, periódicos impresos y diarios digitales de tendencia conservadora y ultraconservadora.

“Se atreve a decir que sus medidas han evitado 300.000 muertes y 30 millones de contagios”

Se trata de un cálculo sencillo: si no se hubiesen tomado medidas de confinamiento la proporción de contagios hubiese aumentado hasta alcanzar a 30 millones de españoles. Como la letalidad es del 1%, de acuerdo con el estudio de seroprevalencia realizado por el Instituto de Salud Carlos III en colaboración como las Comunidades Autónomas, las muertes habrían sido de 300.000 personas.

“Su plan ha sido un fracaso, señor Sánchez”

El confinamiento ha demostrado ser una medida eficaz para contener la epidemia. Desde que está en vigor se ha conseguido reducir el crecimiento de los contagios del 30% a menos del 1%. Es una afirmación no la discute nadie ni dentro ni fuera de España —excepción hecha de Jair Bolsonaro, el presdidente de Brasil—, especialmente los epidemiólogos y en particular la Organización Mundial de la Salud (OMS).

“Su problema es que ya nadie le cree”

Las encuestas realizadas durante la pandemia respaldan la decisión del Gobierno de confinar a la población y de mantener las medidas de control de la movilidad durante la desescalada. La inmensa mayoría de los ciudadanos lo considera una medida acertada.

“Lo preocupante es que usted depositó la señal esta semana acercando a tres etarras, entre ellos al secuestrador de Delclaux y Aldaya”

El Gobierno no ha pactado acercar etarras al País Vasco a cambio de ningún voto en relación con el decreto de alarma. El PP no ha puesto encima de la mesa ninguna prueba que respalde esa acusación. Los casos a los que se refiere son acercamientos de presos que se ajustan a la legalidad y que se hubieran producido aunque no hubiera pandemia porque cumplen con todos los requisitos de las juntas de tratamiento de las cárceles. ETA dejó de matar hace casi nueve años.

“Ha impuesto un marco legal a su medida sin informes del Consejo de Estado, sin tramitación legislativa, sin memoria económica, ni debate mediático o parlamentario”

Todos los decretos de alarma y de medidas económicas urgentes se han sometido a convalidación en el Congreso y han obtenido en todos los casos un amplio respaldo, por encima de la mayoría absoluta. El Gobierno los aprueba pero luego la Cámara Baja tiene que validarlos después de un amplio debate parlamentario como el que tuvo lugar este miércoles. Si no los aprueba, dejan de estar en vigor. También han sido objeto de amplísimos debates y seguimiento en los medios de comunicación.

“No previó la compra de mascarillas”

El aprovisionamiento de mascarillas (como de equipos de protección individual y de respiradores) era, es y seguirá siendo después de la pandemia una responsabilidad de las Comunidades Autónomas, que son las únicas competentes en dotar de medios al sistema sanitario. Si había alguna obligación de contar con stock suficientes era por parte de cada comunidad, no de Sanidad.

“Lo que usted quería era llegar hasta el verano y no ser controlado por el parlamento hasta septiembre: es decir, permanecer tres meses más con poderes excepcionales (…). Quizá por ese delirio de grandeza usted reclama un estado de alarma indefinido que limita las libertades democráticas de los españoles”

El presidente Pedro Sánchez siempre ha dicho que la vigencia del estado de alarma sólo se mantendrá mientras sea necesario dictar medidas de confinamiento. El Gobierno ha repetido casi a diario que la alarma desparecerá cuando toda España haya completado la desescalada, aproximadamente a finales del mes de junio, momento en el que esta previsto levantar completamente la prohibición de viajar entre provincias sin causa justificada. Nunca ha planteado un “estado de alarma indefinido”.

Santiago Abascal (Vox)

“Ya nadie se fía de las cifras que dan ustedes. Ni siquiera de las cifras de muertos. 27.000 nos dicen; más bien 50.000”

El número total de muertes por covid-19 en España se situaba este miércoles en 27.888 personas. Los datos son públicos, los suministran las comunidades autónomas y siguen los criterios establecidos por la OMS: deben ser fallecidos con un diagnóstico positivo por coronavirus. No se pueden falsear sin el concurso de todas las Comunidades Autónomas. A pesar de ello, Vox insiste en que han muerto 50.000 personas, una cifra que no apoya en ninguna evidencia.

“Ustedes conocían la letalidad del virus, sus consecuencias y el modo en el que se contagiaba el 10 de febrero”

El líder de Vox se refiere a un informe del 10 de febrero del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias (CCAES) que dirige el doctor Fernando Simón y en el que, a partir de la información disponible en aquel momento, nada se dice sobre la letalidad del covid-19 más allá de hacer referencia a su parentesco con coronavirus anteriores.

“Iglesias dejó morir a los ancianos en las residencias sin protección”

La primera noticia sobre la gravedad de la situación en las residencias de mayores se produjo cuando el Ejército entró en algunas instalaciones y encontró ancianos fallecidos que aún no habían sido trasladados a ningún servicio funerario. Fue entonces cuando el vicepresidente Pablo Iglesias, en calidad de ministro de Derechos Sociales, y por indicación del ministro de Sanidad, Salvador Illa, tomó la responsabilidad de coordinar acciones en estos centros, si bien las competencias han seguido siendo de las Comunidades Autónomas. La supervisión de los cuidados que reciben los mayores en las residencias compete a los Gobiernos autonómicos.

“Al señor Iglesias nunca le han gustado los viejos. Leo literalmente las palabras del señor Iglesias: ‘Hay gente que va a morir de viejo porque tiene una edad en la que con setenta y pico dura lo que dure, como Anguita”

La frase está sacada de contexto. Fue pronunciada por Iglesias hace años durante una reunión política en a que trataba de enfatizar la necesidad de renovar los liderazgos en la izquierda tomando como referencia a generaciones de dirigentes más jóvenes.

“En plena pandemia se han permitido el lujo de decretar que en 2040 o 2050, no sé cuando han dicho, ya no habría diésel ni gasolina. No pueden ser más irresponsables”

La ley de cambio climático es un compromiso electoral del PSOE que forma parte del programa de Gobierno que ganó la investidura. El Ejecutivo lo aprobó este martes y ahora tiene que ser sometida a debate en el Congreso, que será quien decida su contenido y su aprobación. El proyecto establece que desde 2040 no se podrán matricular en España vehículos que emitan dióxido de carbono (CO2), ya sean diésel, gasolina, híbridos o de gas. Los que ya existan podrán seguir circulando hasta 2050. Estos plazos no son diferentes de los de la mayoría de los países europeos, muchos de los cuales cumplirán esos objetivos antes de esas fechas. La OMS estima que cerca de 7 millones (10.000 de ellas en España) mueren cada año por la exposición a las partículas finas de la contaminación.

