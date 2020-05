Una enfermera denuncia el "egoísmo" y riesgo de contagio en las caceroladas y su hospital reclama "sensatez" al personal

Publicada el 21/05/2020 a las 19:29 Actualizada el 21/05/2020 a las 21:06

"Me llamo Ángela Fernández Criado, soy enfermera del hospital Infanta Leonor". Con estas palabras se dirigía a la cámara una profesional sanitaria del centro hospitalario ubicado en Vallecas (Madrid), sin saber que las imágenes que grabaría llegarían a cientos de pantallas. La enfermera se hizo viral el pasado jueves, a través de redes sociales y medios de comunicación que reprodujeron el discurso que había decidido hacer público.

Ángela Fernández arremetía en el vídeo contra las caceroladas de la extrema derecha y criticaba con crudeza la "irresponsabilidad" de los manifestantes que salen a la calle olvidando que "cada día siguen muriendo cientos de personas". Pero al impacto en redes sociales le sucedió la advertencia velada de su hospital. Este jueves, tal y como ha podido saber infoLibre, el hospital Infanta Leonor ha remitido un correo electrónico a sus trabajadores pidiendo "sensatez" y "mesura" ante la "cada vez más creciente tendencia a manifestar opiniones en redes sociales".

En los apenas cuatro minutos que dura el vídeo, Ángela Fernández expresa con rotundidad su oposición a las caceroladas que en las últimas semanas han incendiado las calles en diversos puntos del país. Critica las manifestaciones organizadas por sectores ultra de la población en medio del estado de alarma y muy especialmente "teniendo en cuenta lo que ha pasado". "Parece que se nos olvida rápido", lamenta la enfermera, quien además expresa su temor ante un repunte del virus que ha acabado con la vida de 27.940 personas en el país. "Vamos a tener otro rebrote gracias a vuestra irresponsabilidad y vuestra insensatez y vuestra falta de solidaridad. Porque es falta de solidaridad y egoísmo. Las normas están para cumplirlas, no para hacer lo que nos dé la gana".

Por otro lado, insta, "lo que hay que hacer es quedarse en casa y guardar la distancia de seguridad, para manifestarse ya habrá tiempo". Lamenta, visiblemente afectada, las convocatorias en las calles que parecen ignorar las condiciones de la sanidad pública y sus profesionales. "Si los sanitarios no hemos salido a manifestarnos por todo lo que nos falta, todo lo que se nos ha arrebatado y no se nos ha dado, creo que vosotros tampoco tenéis que hacerlo".

La enfermera reclama "conciencia y dos dedos de frente". "No soporto ver esas imágenes, hemos pasado tanto mal en los hospitales, en las residencias, las familias, no os podéis hacer una idea", reprocha. "No os podéis imaginar el sufrimiento que se ha vivido y se sigue viviendo". En este punto, la sanitaria apela a los manifestantes: "El hecho de no tener ni idea no os hace ajenos a ser responsables de cada una de vuestras acciones". Remata la enfermera con una advertencia: "Por vuestra culpa se morirá gente y eso va a tener que cargarse en las espaldas de cada uno".

En tan solo una semana el hospital en el que trabaja la enfermera ha tenido a bien expresar su inquietud y advertir a sus trabajadores. "Apelamos a los profesionales de nuestra organización para que, desde el más absoluto respeto a su libertad de expresión, actúen con responsabilidad". Convienen en recordar que "realizar determinadas manifestaciones públicas identificándose como profesional" del hospital "genera un daño reputacional de gran importancia". Por ello, exigen "sensatez en las manifestaciones que cada uno es libre de hacer a título individual y personal, pero no identificándose como profesional" del centro.

El hospital cree asimismo que "no es baladí recordar" las repercusiones legales que pueden ocasionar las opiniones personales expresadas en público. "Pueden perfectamente generar demandas o querellas de parte por cualquier entidad, grupo, asociación, partido o persona física individual", insisten y recuerdan que, en tal supuesto, las consecuencias habrán de ser "afrontadas personal e individualmente por su responsable".

La comunicación oficial remata "recomendando" nuevamente "prudencia y mesura" para alejar a su personal "de la inevitable crispación que esta prolongada pandemia está generando en el ámbito social, laboral y político". El hospital forma parte de la red de hospitales del Servicio Madrileño de Salud, pero desde febrero de 2019 el centro es propiedad al 100% de un fondo de inversión holandés llamado DIF. Está al cargo de todo lo que no son servicios sanitarios, desde la limpieza y la comida hasta la lavandería, el mantenimiento y la seguridad o los residuos. La Comunidad de Madrid es la responsable de la gestión sanitaria, en un modelo público-privado que no ha escapado de la polémica desde su nacimiento.