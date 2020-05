Directo | La pandemia de coronavirus roza los 340.000 muertos en el mundo y Latinoamérica se perfila como nuevo epicentro

Publicada el 23/05/2020 a las 11:00 Actualizada el 23/05/2020 a las 12:14

En infoLibre hemos preparado un dosier —que puedes consultar pinchando en la imagen— con toda la información sobre el coronavirus. Todos nuestros contenidos sobre el virus, desde guías prácticas hasta análisis en profundidad, son de libre acceso. En momentos de crisis como este, la información contrastada que los socios hacen posible debe llegar al mayor número de personas para contribuir a contener el contagio del virus, de fake news y de informaciones malintencionadas.



Sigue en infoLibre este sábado el minuto a minuto de la evolución de esta pandemia en España y en el mundo:

12.20. Austria, Suecia, Dinamarca y Países Bajos ultiman su contrapropuesta a Francia y Alemania para la reconstrucción económica de la UE. Los cuatro países ya están ultimando una propuesta alternativa a este plan que contempla un único fondo de emergencia en respuesta a la crisis propiciada por la epidemia de coronavirus. Según una declaración de la Cancillería austriaca, resulta de particular importancia que los estados limiten esta ayuda a los dos próximos años, de acuerdo con los términos de una contrapropuesta anunciada en varias ocasiones durante las últimas semanas. Los cuatro países dejan claro también que no acordarán la mutualización de la deuda ni un incremento del presupuesto de la Unión Europea, según el borrador al que ha tenido acceso este sábado la agencia DPA.

12.15. 22 usuarios de residencias madrileñas han muerto por covid-19 desde el martes y suman 5.951 durante la pandemia​​​​​​​. Un total de 22 personas han fallecido en residencias de la Comunidad de Madrid por coronavirus entre el martes y el pasado viernes, lo que eleva la cifra de fallecidos a 5.951 personas desde el inicio de la pandemia, atendiendo a los datos facilitados anoche por la Consejería de Políticas Sociales al Gobierno central. En total, por todas las causas han fallecido en la región desde el 8 de marzo hasta la fecha un total de 7.782 residentes, 41 más que el último reporte de óbitos. Con el registro actualizado, 1.237 decesos fueron confirmados por pruebas de coronavirus y 4.714 con síntomas de esta enfermedad. En resto de las muertes fueron por otros orígenes.

12.10. Comienza la manifestación de Vox en Madrid con centenares de manifestantes en sus vehículos pidiendo "libertad". La manifestación de Vox en Madrid ha comenzado en torno a las 12:00 horas de este sábado con centenares de participantes desde sus vehículos particulares pidiendo "libertad" al Gobierno de Pedro Sánchez así como la dimisión de todo el Ejecutivo por su gestión por la crisis del coronavirus. El líder de Vox, Santiago Abascal, ha dado el pistoletazo de salida desde el autobús descapotable que se encuentra en la cabecera de la manifestación y en el que se encuentran varios dirigente del partido como Javier Ortega-Smith, Rocío Monasterio o Iván Espinosa de los Monteros. Los manifestantes han empezado a llenar el paseo de Recoletos desde las 11:00 horas y se han agolpado con sus vehículos particulares -motos, furgonetas, coches- y con banderas de España, pancartas e incluso alguna bandera de la legión.

En Madrid está a punto de comenzar la manifestación convocada por VOX contra la gestión del Ejecutivo



@Gabrielopev https://t.co/CIqhQcVVN2 pic.twitter.com/qIjObe1jz4 — 24h (@24h_tve) May 23, 2020

12.05. China plantea mantener hasta octubre ciertas restricciones a los vuelos internacionales​​​​​​​. El Gobierno chino planea mantener sus restricciones a los vuelos internacionales hasta al menos octubre debido a la pandemia de coronavirus, según informan varios medios nacionales citando a fuentes próximas a las conversaciones. Si bien el tráfico aéreo nacional chino ha vuelto a la mitad de su nivel anterior a la crisis, la autoridad de tráfico aéreo mantiene restricciones en los vuelos desde el extranjero, ha indicado este sábado la revista de negocios Caixin. Desde finales de marzo permanece en vigor una regla denominada "cinco-uno", que permite solo un vuelo por semana por aerolínea en una ruta a un país.

12.00. Compromís lamenta el "espectáculo" de la negociación del pacto del Gobierno con Bildu: "No es lo que el país necesita"​​​​​​​. El portavoz de Compromís en el Congreso, Joan Baldoví, ha lamentado el "espectáculo" que, a su juicio, ha supuesto la negociación del pacto que el PSOE y Unidas Podemos con Bildu para derogar la reforma laboral de Mariano Rajoy. "No creo que sea lo que este Gobierno necesite ni lo que el país necesite", ha aseverado. El diputado valenciano ha dicho compartir el contenido de ese acuerdo, que aboga por eliminar en su "integridad" esa reforma que el PP sacó adelante en 2012, pero no cree que la forma de negociarlo haya sido "la mejor". "Negociar a última hora y de una manera tan deslavazada no creo que sea la mejor manera de dar seguridad al país ni de mandar un mensaje de tranquilidad", ha apostillado el diputado valenciano en una entrevista con el programa Parlamento de RNE recogida por Europa Press.

11.45. Sánchez comparecerá este sábado a las 14.00 horas y Simón deja de presentar los datos los fines de semana. El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, tiene previsto realizar una nueva comparecencia este sábado a las 14.00 horas desde el Palacio de la Moncloa, como viene siendo habitual durante las últimas semanas de estado de alarma. Por su parte, el director del Centro de Coordinación de Emergencias de Sanidad, Fernando Simón, no dará más ruedas de prensa durante los fines de semana y solo explicará los datos de impacto del coronavirus de lunes a viernes.

10.55. El PP dice que son el partido de la libertad y respeta las protestas porque la "gente está harta": "Adelante con ellas". La vicesecretaria de Organización del PP, Ana Beltrán, ha asegurado este sábado que el PP es el "el partido de la libertad" y ha expresado su respeto a las protestas y manifestaciones que se están convocando contra el Gobierno de Pedro Sánchez porque la "gente está harta". Eso sí, ha pedido que se cumplan las normas sanitarias y sean pacíficas. "Mientras se respeten las medidas sanitarias y sean unas concentraciones o manifestaciones pacíficas, adelante con ellas. Entiendo mucho que la gente esté con un malestar absoluto por la gestión de Pedro Sánchez y que salgan por fin a la calle a denunciarlo, de forma pacífica insisto", ha declarado Beltrán en una entrevista en esRadio, que ha recogido Europa Press.

10.25. ERC no entiende la "rectificación" del PSOE tras el acuerdo con EH Bildu y pregunta "qué vale la firma" socialista. La portavoz de ERC, Marta Vilalta, ha afirmado que no entiende la "rectificación" del PSOE tras el acuerdo alcanzado con Unidas Podemos y con EH Bildu para derogar la reforma laboral, y se ha preguntado "qué vale la palabra y firma" socialista. "¿Cuando tengamos un papel firmado servirá o no?", ha cuestionado. Asimismo, ha sostenido que a ERC le consta que el compromiso del PSOE con la "mesa de negociación" de Cataluña sigue "en pie", pero la formación republicana ha insistido en la necesidad de fijar una fecha. En declaraciones a Radio Euskadi, recogidas por Europa Press, Vilalta ha analizado las relaciones que mantiene su formación con el PSOE y la posibilidad de dar su apoyo a una hipotética prórroga del estado de alarma.

10.00. Rusia supera los 9.400 contagios diarios y se acerca ya a los 3.400 muertos totales por coronavirus​​​​​​​. Las autoridades rusas han confirmado un total de 9.434 contagios en las últimas 24 horas hasta un total de 335.882 afectados, codo con codo con Brasil en el segundo puesto de la lista mundial de países con más afectados, por detrás de Estados Unidos, y ha sumado ya 3.338 muertos totales desde el inicio de la pandemia. "En las últimas 24 horas se confirmaron 9.434 casos de covid-19 en 84 regiones del país, de ellos 3.966 (42,0%) asintomáticos", ha señalado el centro nacional de supervisión de la enfermedad en un comunicado. Un total de 139 personas han muerto por el virus en las últimas 24 horas, según el centro, citado por la agencia oficial de noticias rusa Sputnik.

09.55. El BOE publica la prórroga del estado de alarma hasta el 7 de junio. El Boletín Oficial del Estado (BOE) publica este sábado el real decreto por el que se prorroga del estado de alarma hasta las 00.00 horas del 7 de junio. La prórroga del estado de alarma ha sido aprobada este viernes por el Consejo de Ministros tras ser aprobada en el Congreso de los Diputados. Con esta nueva publicación, el Ejecutivo mantiene la vigencia del Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo. El texto habilita al ministro de Sanidad, Salvador Illa, en su condición de autoridad competente delegada a concretar las medidas que deban aplicarse en el proceso de desescalada, en un marco de cogobernanza.

09.20. Alemania registra un leve repunte en contagios y muertes diarias mientras rebasa los 8.200 fallecidos​​​​​​​. Alemania ha registrado en las últimas 24 horas un total de 638 nuevos contagios y 42 fallecidos, un repunte diario frente a los 460 contagios y 27 muertos del viernes, que elevan a más de 8.200 las víctimas mortales por la pandemia originada en la ciudad china de Wuhan. Concretamente, Alemania registra ya un total de 177.850 casos y 8.216 víctimas mortales, según el último balance del Instituto Robert Koch, la agencia gubernamental alemana encargada del seguimiento de las enfermedades infecciosas.

09.00. La pandemia de coronavirus roza los 340.000 muertos mientras Latinoamérica se perfila como nuevo epicentro. La pandemia del nuevo coronavirus originada en la ciudad china de Wuhan ha dejado ya 338.000 víctimas mortales y más de 5,2 millones de personas contagiadas en todo el mundo, con Estados Unidos sumando casi 24.000 casos en las últimas 24 horas y Latinoamérica en camino para convertirse en nuevo epicentro de la epidemia al convertirse Brasil en el segundo país con más contagios del mundo tras rebasar los 330.000 contagios, según el último balance de la Universidad Johns Hopkins. De acuerdo con los datos actualizados a las 8.30 horas de este sábado, el balance global del coronavirus asciende a 5.213.557 casos y 338.232 víctimas mortales en 188 países y territorios.