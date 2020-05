Directo | La pandemia deja ya 5,3 millones de contagios y 342.000 muertos en todo el mundo

Publicada el 24/05/2020 a las 11:00 Actualizada el 24/05/2020 a las 13:18

Sigue en infoLibre este domingo el minuto a minuto de la evolución de esta pandemia en España y en el mundo:

13.15. Feijóo quiere que Galicia sea una de las comunidades que abandonen el estado de alarma al finalizar la fase 2​​​​​​. El presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, ha trasladado al jefe del Ejecutivo estatal, Pedro Sánchez, la voluntad de Galicia de ser una de las comunidades que salgan del estado de alarma en cuanto finalice la fase 2. Fuentes de la Xunta han confirmado que Feijóo ha planteado que Galicia sea una de esas autonomías en cuanto finalice la fase 2, en la que las cuatro provincias gallegas entrarán este lunes. Si la previsión es que cada etapa de la desescalada dure 15 días, la Comunidad gallega podría estar fuera del estado de alarma el 8 de junio.

​13.00. Sánchez anuncia que el primer pago del fondo de 16.000 millones se hará en julio y después en meses alternos. El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha comunicado este domingo a los presidentes de las comunidades y ciudades autónomas que el primer pago del fondo no reembolsable de 16.000 millones de euros se realizará el próximo mes de julio y el resto se abonará en meses alternos, concretamente en septiembre, noviembre y diciembre, según han informado fuentes autonómicas.

12.40. La BonoLoto y El Gordo de la Primitiva se reanudan desde la próxima semana. La BonoLoto y El Gordo de la Primitiva se reanudan en la semana del 25 al 31 de mayo, después de que la Sociedad Estatal de Loterías y Apuestas del Estado (SELAE) anunciara el pasado 18 de mayo la reapertura de los terminales de juego, reiniciándose la comercialización de sus productos en los puntos de venta habilitados. En un comunicado difundido al sector, SELAE ya detalló que la semana del 25 al 31 de mayo tendrían lugar los sorteos de Bono Loto y El Gordo de la Primitiva, después de que en la semana del 18 al 24 de mayo se pusieran en marcha Euromillones y Lotería Primitiva. Por el momento, quedan excluidas las Apuestas Deportivas Hípicas y Lototurf.

12.30. Una mujer de 107 años supera el coronavirus en Irán mientras el país registra más de 2.100 casos. Una mujer de 107 se ha recuperado del coronavirus en Irán, donde se han confirmado 2.180 casos y 58 muertos en las últimas 24 horas, hasta alcanzar los 135.701 afectados totales y 7.417 fallecidos. La mujer, identificada como Saltanat Akbari, fue ingresada con coronavirus en el hospital Jansari de la ciudad de Arak, en el centro del país, y ha recibido el alta tras pasar "algún tiempo en aislamiento". "Ha derrotado al virus con la ayuda de médicos y enfermeras del hospital", explican fuentes médicas a la agencia semioficial de noticias Fars.

12.25. Moreno se queja ante Sánchez por el daño turístico a Málaga y Granada y pide rebajar el IVA de mascarillas. El presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno (PP-A), ha trasladado este domingo al jefe del Ejecutivo, Pedro Sánchez, la "insatisfacción" de la comunidad autónoma por la decisión del Ministerio de Sanidad de dejar las provincias de Málaga y Granada en fase 1 del plan de desescalada la semana que viene, mientras que las seis restantes provincias andaluzas sí promocionarán a la Fase 2, al entender que la imagen de ambos territorios eminentemente turísticos se ve dañada por esta decisión. Además, y en el transcurso de su intervención en la videoconferencia de presidentes autonómicos de este domingo, Moreno ha pedido al presidente del Gobierno una bajada del IVA de las mascarillas, considerándolas producto de primera necesidad, según han informado a Europa Press fuentes participantes en este encuentro.

12.20. Sánchez insta a potenciar el turismo nacional para que "tire del carro" y anuncia un Consejo Interterritorial. El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha pedido este domingo a los presidentes autonómicos que potencien sobre todo el turismo nacional para que sea el que "empuje y tire del carro" de cara a la temporada de verano, y ha anunciado que la ministra del sector, Reyes Maroto, convocará próximamente el Consejo Interterritorial para consensuar medidas con todas las comunidades. Según han informado fuentes autonómicas, Sánchez ha comunicado a los presidentes, en la undécima reunión que mantiene con ellos desde que se decretó el estado de alarma, que el Gobierno está elaborando protocolos para implantar medidas de seguridad en el ámbito turístico como paso necesario para garantizar un regreso seguro a la normalidad en este sector.

12.15. China asegura que ninguna de las cepas vivas de coronavirus que estudiaba se corresponde con la pandemia. El Instituto de Virología de Wuhan ha asegurado que la actual pandemia de coronavirus no se originó en sus instalaciones al garantizar que ninguna de las cepas que estudiaban en ese momento -parte de un programa de análisis que comenzó en 2002 tras la epidemia de síndrome respiratorio agudo grave (SARS)- se corresponde con la actual. "Nuestro instituto recibió por primera vez la muestra clínica de esta neumonía desconocida el 30 de diciembre del año pasado. Después de verificar el patógeno dentro de la muestra, descubrimos que contenía un nuevo coronavirus, que ahora se llama SARS-CoV-2. No teníamos ningún conocimiento antes de eso, ni habíamos encontrado, investigado o preservado este virus", ha explicado la directora del instituto, Wang Yanyi, en una entrevista con la cadena estatal CGTN.

12.05. Sánchez, a los presidentes autonómicos: si nada se tuerce muchas comunidades estarán fuera del estado de alarma en próximas fechas. El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha comunicado este domingo a los presidentes autonómicos que si la evolución de la pandemia es positiva y si nada se tuerce, muchas comunidades estarán fuera del estado de alarma a lo largo de los próximos días. Según han informado fuentes autonómicas a Europa Press, así lo ha adelantado Sánchez en la undécima reunión que mantiene con los presidentes de comunidades y ciudades autónomas desde que fue declarado el estado de alarma, encuentro por videoconferencia en el que también les ha dicho que está convencido de que la totalidad del país lo estará a finales de junio o principios de julio. De momento, el Congreso de los Diputados ha autorizado la quinta prórroga del estado de alarma, que estará en vigor hasta el 7 de junio [Ampliación].

12.00. Escrivá afirma que no se tocarán las pensiones y se seguirá avanzando en la reforma laboral "cuando proceda". El ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, José Luis Escrivá, ha asegurado que el Gobierno no recortará las pensiones para paliar el impacto económico derivado de la crisis del covid-19 y ha señalado que seguirá avanzando en la reforma laboral "cuando proceda". Escrivá, en una entrevista a El Periódico recogida por Europa Press, afirma que no ve ningún motivo para pensar que se pueda aplicar un recorte de las pensiones para aliviar las tensiones motivadas por el coronavirus. "No veo ninguna razón para pensar eso. En ningún caso. El compromiso del Gobierno es mantener el poder adquisitivo de las pensiones y no veo ninguna razón por la que la situación actual deba modificarlo", explica el ministro.

11.50. Ortega Smith acusa al "Gobierno criminal" de no avisar de efectos secundarios mortales del covid-19. El secretario general de Vox y portavoz en el Ayuntamiento de Madrid, Javier Ortega-Smith, ha acusado al "Gobierno criminal" de Pedro Sánchez de no informar de efectos secundarios que pueden tener algunas personas que se contagiaron del coronavirus y que, según ha afirmado, pueden llegar a provocar la muerte. En una entrevista en esRadio, recogida por Europa Press, Ortega Smith ha relatado su experiencia personal con el virus, que inicialmente solo le produjo síntomas leves -algo de fiebre durante una semana- pero que, tras haber superado la enfermedad, le generó varios trombos que le llevaron a estar ingresado doce días en un hospital de Madrid. Según ha indicado, el Ejecutivo del PSOE y Unidas Podemos "no dio información sobre que venía esta pandemia" y tampoco "sobre las consecuencias que provoca el virus. "Denuncio a este Gobierno criminal por haber ocultado información", porque haberla dado "habría salvado muchas vidas", ha asegurado.

11.15. La Comisión de la Reconstrucción intenta cerrar esta semana su fase preliminar y empezar a preparar medidas. La comisión creada en el Congreso para debatir propuestas que aceleren la recuperación de España tras la crisis del coronavirus tratará de cerrar esta semana la fase preparatoria, donde ya se han producido los primeros tropiezos entre la mayoría de Gobierno y la oposición, y buscará fijar ya el marco de los cuatro grupos de trabajo encargados de presentar las conclusiones. Además, el martes la vicepresidenta Carmen Calvo abrirá las comparecencias y expondrá los planes del Ejecutivo para impulsar la recuperación del país. Esta Comisión de la Reconstrucción Económica y Social, conforme al diseño del PSOE y Unidas Podemos, acordó crear cuatro grupos de trabajo, uno por cada bloque temático, que estarán dirigidos por un miembro de la mesa. Así, el equipo encargado de política sanitaria lo dirigirá Isabel Borrego, del PP; de la reactivación económica se ocupará la socialista Mari Luz Martínez Seijo; la política social la coordinará el comunista Enrique Santiago, de Unidas Podemos; y el 'popular' Guillermo Mariscal llevará las riendas del tema europeo.

10.45. Sanidad aconseja limitar el aforo y evitar las reuniones de más de 15 personas en las playas este verano. El Ministerio de Sanidad ha publicado este domingo las recomendaciones para la apertura al público de las playas y zonas de baño entre las que aconseja limitar el aforo y evitar las reuniones de más de 15 personas, al constatar que los riesgos asociados al covid-19 están relacionados con la interacción entre personas. No obstante, el Ministerio desaconseja el baño y los usos recreativos este verano en aguas continentales, como pozas, remansos y cauces de agua dulce con escaso caudal. Sanidad ha recordado que no se dispone de información científica sobre la capacidad del virus para permanecer infeccioso en agua salada. En el caso de la arena, la acción conjunta de la sal del agua de mar, la radiación ultravioleta solar (UVB) y la alta temperatura que puede alcanzar ésta son favorables para la desactivación de los agentes patógenos. Por todo ello, el documento insiste en la necesidad de la concienciación colectiva en el respeto al distanciamiento social. Así, se aconseja limitar el aforo de las zonas de baño marítimas donde se prevé gran afluencia de personas, mientras que el acceso a las zonas de baño se realizará respetando las medidas de distanciamiento social, que se deberán recordar mediante cartelería, así como las normas de higiene. Además, se prestará atención a la distancia entre tumbonas, sombrillas y otros elementos. En este sentido, y a efectos indicativos, los ejes de las sombrillas no se instalarán a distancias inferiores de 4 metros, pudiendo incluso sectorizar la zona para asegurar el distanciamiento social.

10.30. Arranca la undécima reunión de Sánchez con los presidentes autonómicos. El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, se reúne este domingo desde poco después de las diez de la mañana con los presidentes de las comunidades y ciudades autónomas para analizar los efectos de la pandemia del coronavirus y para abordar, entre otros asuntos, los avances en el desconfinamiento de los distintos territorios. Este encuentro, el undécimo desde que el Ejecutivo decretó el estado de alarma, tiene lugar después de que el pasado viernes el ministro de Sanidad, Salvador Illa, informara de que a partir de mañana ningún territorio seguirá en fase 0.

10.00. Rusia rebasa los 340.000 contagios por coronavirus y suma ya más de 3.500 muertos. Las autoridades de Rusia han confirmado este domingo 8.599 nuevos contagios por coronavirus, lo que eleva la cifra total de casos a más de 340.000, mientras que los fallecidos alcanzan ya los 3.541 al contabilizar otros 153 decesos en un día, según el balance del centro nacional de supervisión de la enfermedad. Con estos nuevos casos, el organismo ha indicado que el total de contagios ha aumentado hasta los 344.481, la mayoría de ellos en la capital, Moscú (2.516), seguida de la provincia homónima (862) y San Petersburgo (384).

09.30. Alemania desciende hasta los 31 fallecidos y 431 casos diarios mientras supera los 178.000 contagios​​​​​​​. Alemania ha registrado en las últimas 24 horas un total de 431 nuevos contagios y 31 fallecimientos diarios por coronavirus, frente a los 638 nuevos contagios y 42 fallecidos del sábado, que elevan a más de 178.000 los contagios totales y a más de 8.200 las víctimas mortales por la pandemia originada en la ciudad china de Wuhan. Concretamente, Alemania registra ya un total de 178.281 casos y 8.247 víctimas mortales, según el último balance del Instituto Robert Koch, la agencia gubernamental alemana encargada del seguimiento de las enfermedades infecciosas.

09.00. La pandemia de coronavirus deja ya 5,3 millones de contagios y 342.000 muertos en todo el mundo. La pandemia del nuevo coronavirus ha dejado ya 342.000 víctimas mortales y más de 5,3 millones de personas contagiadas en todo el mundo, con Estados Unidos sumando casi 24.000 casos en las últimas 24 horas y Latinoamérica en camino para convertirse en nuevo epicentro de la epidemia, según el último balance de la Universidad Johns Hopkins. De acuerdo con los datos actualizados a las 8.00 horas de este domingo, el balance global del coronavirus asciende a 5.313.816 casos y 342.141 víctimas mortales en 188 países y territorios. Como nota positiva, el total de personas recuperadas se eleva rebasa los dos millones de personas, con Estados Unidos al frente de la lista, con 361.239 personas curadas, seguido por Alemania, con 159.716 pacientes salvados, y por España, con 150.376. Estados Unidos se mantiene como el país más afectado por la pandemia y suma en las últimas 24 horas 21.700 casos, lo que eleva el total a 1,6 millones de personas contagiadas y 97.087 víctimas mortales. Ante su proximidad a los 100.000 fallecidos, el New York Times ha dedicado su portada en papel a los nombres de las víctimas mortales.